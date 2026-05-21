Space Hellas: Πρότεινε μέρισμα €0,16 ανά μετοχή

Η εταιρεία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ανακοίνωσε την Πέμπτη (21/5) ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την καταβολή μερίσματος 0,16 ευρώ ανά μετοχή.

