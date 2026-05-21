Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, May 21
    space-hellas:-Πρότεινε-μέρισμα-e0,16-ανά-μετοχή
    Space Hellas: Πρότεινε μέρισμα €0,16 ανά μετοχή

    Space Hellas: Πρότεινε μέρισμα €0,16 ανά μετοχή

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read
    Space Hellas: Πρότεινε μέρισμα €0,16 ανά μετοχή

    Η εταιρεία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ανακοίνωσε την Πέμπτη (21/5) ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την καταβολή μερίσματος 0,16 ευρώ ανά μετοχή.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

     Η απόφαση αφορά το θέμα 2 της ημερήσιας διάταξης της πρόσκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα (21/05/2026).

    #ΜΕΡΙΣΜΑ #SPACE_HELLAS

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply