Trade Estates: Στα €194,8 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Η TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 8 ης Απριλίου 2026 και κατά ρητή εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Ιουνίου 2024, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων εκατόν δέκα τριών και εξήντα λεπτών (€990.113,60) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους διανεμητών αποθεματικών και έκδοση εξακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός (618.821) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (€1,60) της κάθε μετοχής.

Δυνάμει της εν λόγω απόφασης, εκδόθηκαν εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι μια (618.821) νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,60 Ευρώ εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη που κατέχουν θέση ευθύνης και συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία σε σταθερή βάση, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν είχαν δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης του ως άνω αποθεματικού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ενώ επιπλέον δεν απαιτείται μεταγενέστερη πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κατ’ άρθρο 20 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Για την έκδοση των ως άνω μετοχών δεν απαιτήθηκε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 1 παρ. 5 περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Οι εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι μια (618.821) εκδοθείσες νέες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,51% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά του χρηματιστηρίου Euronext Athens.

Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των ευρώ εκατόν ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων μίας χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα και ογδόντα λεπτών (€194.801.380,80) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι μία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα τρεις (121.750.863) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 1,60) της κάθε μετοχής.

Στις 13.05.2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 6048490, η με αρ. πρωτ. 4091404 ΑΠ/13.05.2026 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε., της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Το χρηματιστήριο Euronext Athens στις 21.05.2026 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.

Οι νέες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο Euronext Athens από τις 25.05.2026, ενώ η τιμή εκκίνησής τους στο χρηματιστήριο Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Euronext Athens, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του χρηματιστηρίου Euronext Athens, όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα του δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).