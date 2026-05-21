trastor:-Αποκτά-3-πολυόροφα-κτίρια-στην-Αττική-για-38,6-εκατ.-ευρώ

Την υπογραφή συμβολαίων αγοραπωλησίας για την απόκτηση τριών πολυόροφων κτιρίων στην Αττική για 38,645 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Trastor.

Ειδικότερα οι 3 συναλλαγές αφορούν την αγορά:

ενός πολυώροφου κτηρίου ευρισκόμενου επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας αρ. 8, στην Αθήνα Αττικής, έναντι τιμήματος 26.000.000,00€ ενός πολυώροφου κτηρίου ευρισκόμενου επί της οδού Αθηνάς αρ. 58, στην Αθήνα Αττικής, έναντι τιμήματος 5.350.000,00€ ενός πολυώροφου κτηρίου ευρισκόμενου επί των οδών Λυκούργου αρ. 5, Ευπολίδος αρ. 6 και Απελλού αρ. 1, στην Αθήνα Αττικής, έναντι τιμήματος 7.295.000,00€

όλα τα ανωτέρω σημερινής ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» και το διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Ε.Γ.Α. “Η ΕΘΝΙΚΗ”», εδρεύουσας στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 103-105, με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000224801000 και με Α.Φ.Μ.094003849 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Η σημερινή ιδιοκτήτρια εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» αποτελεί 100% θυγατρική της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», εδρεύουσας στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Αμερικής αρ. 4, με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 157660660000 και με Α.Φ.Μ. 996763330 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Η «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» αποτελεί συγχρόνως και μητρική εταιρεία της Εταιρείας, αφού κατέχει σήμερα ποσοστό 83,92% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα η σύναψη των ανωτέρω συμβολαίων αγοραπωλησίας μεταξύ της Εταιρείας και της «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» να συνιστούν συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, και το άρθρο 99 παρ. 1 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 100 και 101 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε την κατ’ άρθρο 100 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ειδική άδεια για τη σύναψη των προπεριγραφόμενων τριών (3) συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος, καθώς και την υπογραφή κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου για την υλοποίηση των συναλλαγών. Η ως άνω από 21.05.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την παροχή αδείας για την κατάρτιση των ως άνω συναλλαγών, ελήφθη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τόσο στο άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, με βάση:

αναφορικά με το ακίνητο επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας αρ. 8, στην Αθήνα, την από Ιανουαρίου 2026 έκθεση αποτίμησης της αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή «Π. Δανός & Συνεργάτες Α.Ε.», συνημμένη στην ως άνω απόφαση, καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 παρ. 1 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με βάση την από 18.05.2026 συνημμένη στην ως άνω απόφαση «Έκθεση Αξιολόγησης επί του δίκαιου και εύλογου της προτεινόμενης συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο της προκείμενης αγοράς ακινήτου επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 8, Αθήνα», συνταχθείσα από τον Trastor A.E.E.A.Π. ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, κ. Ελευθέριο Κουτσόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 44651) της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton».

αναφορικά με το ακίνητο επί της οδού Αθηνάς αρ. 58, στην Αθήνα, την από 27 Απριλίου 2026 έκθεση αποτίμησης της αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή «Αξίες Α.Ε.», συνημμένη στην ως άνω απόφαση, καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 παρ. 1 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με βάση την από 18.05.2026 συνημμένη στην ως άνω απόφαση «Έκθεση Αξιολόγησης επί του δίκαιου και εύλογου της προτεινόμενης συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο της προκείμενης αγοράς ακινήτου επί της οδού Αθηνάς 58, Δήμου Αθηναίων», συνταχθείσα από τον ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, κ. Ελευθέριο Κουτσόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 44651) της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton».

αναφορικά με το ακίνητο επί των οδών την Λυκούργου αρ. 5, Ευπολίδος αρ. 6 και Απελλού αρ. 1, στην Αθήνα, την από Απριλίου 2026 έκθεση αποτίμησης της αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή «Π. Δανός & Συνεργάτες Α.Ε.», συνημμένη στην ως άνω απόφαση, καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 παρ. 1 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με βάση την από 18.05.2026 συνημμένη στην ως άνω απόφαση «Έκθεση Αξιολόγησης επί του δίκαιου και εύλογου της προτεινόμενης συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο της προκείμενης αγοράς ακινήτου επί των οδών Απελλού αρ. 1, Λυκούργου αρ. 5 και Ευπολίδος αρ. 6, στο Δήμο Αθηναίων», συνταχθείσα από τον ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, κ. Ελευθέριο Κουτσόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 44651) της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton».

Σύμφωνα με τις τρεις (3) ανωτέρω εκθέσεις της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton», καθεμία εκ των ανωτέρω συναλλαγών και το αντίτιμο αυτών που εξετάστηκαν σε καθεμία έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας, αξιολογείται δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και κάθε άλλο μέτοχο αυτής που δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η εν λόγω τρεις (3) συναλλαγές υπηρετούν το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση και προαγωγή του σκοπού της Εταιρείας και του επενδυτικού της πλάνου, λαμβανομένης υπόψη και της στρατηγικής θέσης και των τριών (3) ακινήτων στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, συνάπτονται με αγοραίους όρους και είναι δίκαιες, εύλογες και επωφελείς για την Εταιρεία και τους μετόχους αυτής.