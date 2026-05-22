Άνοδος 4,1% στις τιμές των οικοδομικών υλικών τον Απρίλιο – Ο «χάρτης» των αυξήσεων

Αύξηση κατά 4,1%, σημείωσαν οι τιμές στα οικοδομικά υλικά τον φετινό Απρίλιο εφέτος, «ωθούμενες» από τις σημαντικές ανατιμήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και ηλεκτρική ενέργεια.
Όπως ανακοίνωσε συγκεκριμένα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 4,1% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περ δείκτη του Απριλίου 2025, έναντι αύξησης 3,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.
Diesel και τιμές ενέργειας οδηγούν την κούρσα των ανατιμήσεων
Ειδικότερα, καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: Πετρέλαιο κίνησης- Diesel (26%), Ηλεκτρική ενέργεια (13,9%), Αγωγούς χάλκινους (9%), Τούβλα (7,5%), Κουφώματα αλουμινίου (5,5%), Έτοιμο σκυρόδεμα (5,2%), Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (3,9%), Ηλιακούς θερμοσίφωνες (3,4%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (3,3%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (3,3%), Τσιμέντο (3%), Μαρμαρόπλακες (2,4%), Παρκέτα (2,4%) και Σίδηρο οπλισμού (2,2%).
Άνοδος καταγράφηκε και σε μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1% τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, έναντι μείωσης 0,01% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2025.
Σε επίπεδο 12μήνου, ο μέσος δείκτης Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,6%, έναντι αύξησης 4,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.
