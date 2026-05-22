Έβαλε-κουδούνι-σε-σχήμα-νάρκης-στην-πόρτα-του-και-κινδυνεύει-με-επτά-χρόνια-φυλακή-στη-Βρετανία

Ιδιοκτήτης σπιτιού που εγκατέστησε κουδούνι πόρτας σε σχήμα νάρκης κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και επτά ετών, μετά από καταγγελίες γειτόνων για την πλαστική συσκευή, στο Ράνκορν του Τσέσαϊρ της Βρετανίας.

Ο 54χρονος Κέβιν Ντένετ καταγγέλθηκε στην αστυνομία αφού ένας επιστάτης εντόπισε το κουδούνι, το οποίο έχει σχεδιαστεί με πρότυπο αμερικανική νάρκη και πωλείται στο διαδίκτυο έναντι περίπου 9,50 ευρώ. Το κουδούνι έχει μαύρα και κόκκινα καλώδια και φέρει την επιγραφή «Front Toward Enemy» (Προς τον εχθρό), σύμφωνα με την Daily Mail.

Ωστόσο οι γείτονες του Ντένετ ανησύχησαν και υποστήριξαν πως φοβήθηκαν μήπως εκραγεί το κουδούνι. Ο 54χρονος ομολόγησε την ενοχή του για ψευδή αναφορά βόμβας στο Πρωτοδικείο του Γουόρινγκτον και προειδοποιήθηκε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης.

Δεν είναι γνωστό αν ο Ντένετ αποκάλυψε από πού προμηθεύτηκε την ψεύτικη νάρκη, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι την είχε τοποθετήσει στην εξώπορτά του για να τρομάξει έναν ανεπιθύμητο επισκέπτη που τον «εκφοβίζει» για να του αποσπάσει χρήματα.

Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και η ποινή του θα επιβληθεί τον επόμενο μήνα. Ο Νάιτζελ Τζόουνς, εκπροσώπος της εισαγγελίας, ανέφερε ότι οι μάρτυρες δήλωσαν ότι ένιωσαν «ανησυχία» όταν είδαν τη ψεύτικη συσκευή: «Ο διαχειριστής του κτιρίου κατέθεσε αναφορά στην αστυνομία, αναφέροντας ότι ένα αντικείμενο είχε κολληθεί στην εσωτερική εξώπορτα του διαμερίσματος όπου κατοικεί ο κατηγορούμενος. Ήταν ένα κουτί με μαύρα και κόκκινα καλώδια, στο οποίο είχε κολληθεί ένα σημείωμα που έγραφε: “Προς τον εχθρό”. Ο διαχειριστής είδε τα καλώδια να βγαίνουν από το πάνω μέρος του κουτιού και να εισέρχονται στην θυρίδα αλληλογραφίας του διαμερίσματος, ενώ μάρτυρες δήλωσαν ότι ένιωσαν άγχος και φοβήθηκαν μήπως το αντικείμενο εκραγεί. Η αστυνομία έφτασε, αλλά τα καλώδια είχαν πέσει και διαπιστώθηκε αμέσως ότι η συσκευή ήταν ψεύτικη. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να βγει για να συζητήσει το θέμα με τους αστυνομικούς ή να τους αφήσει να μπουν και τον έριξαν στο πάτωμα, τον συνέλαβαν και του έβαλαν χειροπέδες».

Για να ελαφρύνει την ποινή του Ντένετ, ο συνήγορος υπεράσπισης Γκάρι Σκούλερ χαρακτήρισε την υπόθεση ως «πολύ περίεργη», αλλά επανέλαβε ότι η συσκευή ήταν ψεύτικη και, ως εκ τούτου, «δεν ενείχε κίνδυνο βλάβης».

«Ανακρίθηκε από την αστυνομία και έδωσε λεπτομερή περιγραφή των σκέψεών του που τον οδήγησαν να τοποθετήσει το αντικείμενο στην πόρτα του διαμερίσματός του. Πρόκειται για μια περίπτωση όπου, όπως είναι φυσικό, ένας πολίτης είδε τη συσκευή στην εξώπορτα και ανησύχησε αρκετά ώστε να επικοινωνήσει με την αστυνομία για να ενημερώσει για το τι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ανέφερε ότι είχε υποστεί εκφοβισμό για πολλά χρόνια από ένα συγκεκριμένο άτομο, το όνομα του οποίου αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και το οποίο εκείνη την εποχή επρόκειτο να αποφυλακιστεί. Αυτό το άτομο τον εκφοβίζει επανειλημμένα για χρήματα, τον έχει κλέψει πολλές φορές, τον έχει απειλήσει με βία και τον έχει επιτεθεί στο παρελθόν. Λόγω της ευάλωτης κατάστασής του, του δόθηκε ένα τηλέφωνο της αστυνομίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που χρειαζόταν να επικοινωνήσει με την αστυνομία λόγω του πιθανού κινδύνου που αποτελούσε για αυτόν το συγκεκριμένο άτομο», είπε ο δικηγόρος.

«Ίσως ως ένδειξη της κατάστασης, το δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε γνώση όλων των στοιχείων της υπόθεσης, τον υποστηρίζει πλήρως και δεν προβαίνει, για παράδειγμα, σε μέτρα όπως η έξωση του. Γνωρίζουν το ιστορικό. Αυτό που ουσιαστικά είπε είναι ότι έβαλε αυτή την απομίμηση νάρκης στην μπροστινή του πόρτα προκειμένου να τρομάξει αυτό το άτομο και να το αποτρέψει από το να επισκεφθεί τη διεύθυνσή του μετά την αποφυλάκισή του. Αυτή ήταν μια ηλίθια ιδέα που πήγε στραβά, αλλά υιοθετήθηκε για τους λόγους που αναφέρθηκαν, επειδή ανησυχούσε για τις πιθανές συνέπειες για τον ίδιο σε περίπτωση που το άτομο επέστρεφε στη διεύθυνσή του. Ήταν ψεύτικη και δεν υπήρχε κίνδυνος βλάβης», συμπλήρωσε.

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι ο Ντένετ «αντιμετωπίζει προβλήματα κινητικότητας. Πριν από πολλά χρόνια υπέστη ένα ατύχημα, κατά το οποίο έσπασε το κρανίο του, και παρέμεινε στο νοσοκομείο για πολλά χρόνια. Από τότε δεν είναι πια ο ίδιος και είναι ευάλωτος τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά».

Ο δικαστής Άντριου Μπράδερς ενημέρωσε τον Ντένετ ότι η υπηρεσία επιτήρησης θα συντάξει έκθεση για τον ίδιο: «Θα σε φέρουμε ξανά στο δικαστήριο σε λίγες εβδομάδες, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την κράτηση».