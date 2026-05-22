Ανοδικά-κινούνται-οι-ευρωαγορές-με-τις-εξελίξεις-στη-Μέση-Ανατολή-να-παραμένουν-στο-επίκεντρο

Οι ευρωαγορές κινούνται ανοδικά το πρωί της Παρασκευής (22/5), με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία, να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX Europe 600 σημειώνει άνοδο 0,51% στις 623,75 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται επίσης σε θετικό έδαφος.

Ειδικότερα, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,52% στις 24,783.39 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE αυξάνεται κατά 0,38% στις 10,484.57 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 0,55% στις 8,130.00 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX κερδίζει 0,44% στις 18,053.79 μονάδες, ενώ ο ΜΙΒ του Μιλάνου αυξάνεται κατά 0,48% στις 49,396.50 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι μια ανοδική συνεδρίαση στην Ευρώπη την Παρασκευή θα έφερνε τις ευρωπαϊκές μετοχές σε τροχιά τέταρτης συνεχόμενης ημέρας κερδών. Σε αυτό το φόντο, ο δείκτης STOXX Europe 600 βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πορεία εβδομαδιαίας ανόδου 2,25%.

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, οι μετοχές της Puig κατέγραψαν σημαντική πτώση στις πρώτες συναλλαγές, μετά τη λήξη των συζητήσεων μεταξύ του ισπανικού ομίλου καλλυντικών και της αμερικανικής εταιρείας Estée Lauder σχετικά με πιθανό επιχειρηματικό συνδυασμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μετοχή της Puig υποχωρούσε κατά 13% λίγο μετά το άνοιγμα του χρηματιστηρίου στη Μαδρίτη. Αντίθετα, οι μετοχές της Estée Lauder εκτινάχθηκαν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής συνεδρίασης στις ΗΠΑ, σημειώνοντας άνοδο άνω του 10% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 1,3% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, έπειτα από αύξηση 0,6% το Μάρτιο. Οι πωλήσεις καυσίμων κατέγραψαν πτώση άνω του 10%, σύμφωνα με τις αρχές, με ορισμένους λιανοπωλητές να αναφέρουν ότι οι οδηγοί περιόριζαν την κατανάλωση καυσίμων λόγω της μεταβλητότητας των τιμών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Επισημαίνεται ότι οι επενδυτές παρακολουθούν μια σειρά οικονομικών στοιχείων στην Ευρώπη. Η έκθεση του γερμανικού δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης GfK για τον Ιούνιο αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα και εκτιμάται ότι θα δώσει μια εικόνα για το πώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος επηρεάζει το καταναλωτικό κλίμα στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Αργότερα αναμένεται επίσης η δημοσίευση στοιχείων για την επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γαλλία.

Ξεχωριστά στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο έδειξαν ότι η κυβέρνηση δανείστηκε τον Απρίλιο περισσότερα από όσα αναμένονταν, συγκεκριμένα 24,3 δισ. λίρες. Το ποσό ξεπέρασε τις επίσημες προβλέψεις κατά 3,4 δισ. λίρες. Το δημοσιονομικό έλλειμμα – δηλαδή ο δανεισμός για τη χρηματοδότηση των καθημερινών δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα – ανήλθε στα 17,4 δισ. λίρες τον περασμένο μήνα, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις κατά 2,6 δισ. λίρες.

Η απόδοση των 10ετών βρετανικών κρατικών ομολόγων UK 10-Year Gilt Yield που αποτελούν σημείο αναφοράς για το δημόσιο χρέος της χώρας υποχωρούσε κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης, στο 4,923%. Η στερλίνα κινούνταν περίπου 0,1% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου, στα 1,3417 δολάρια, στις πρώτες συναλλαγές.