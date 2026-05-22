Βουλή-για-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Απορρίφθηκαν-οι-προτάσεις-ΠΑΣΟΚ-και-ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ-για-προανακριτική-σε-Λιβανό-και-Αραμπατζή

Της Άντζυ Κούκη

Λίγο πριν τις δέκα το βράδυ ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Δεν συγκεντρώθηκαν τα απαιτούμενα 151 «ναι» με αποτέλεσμα να μην γίνουν δεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και το κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς. Να θυμίσουμε ότι είχαν στηθεί δύο κάλπες, μία για κάθε εγκαλούμενο.

Όσον αφορά στον Σπήλιο Λιβανό, υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 127 βουλευτές, κατά 152 βουλευτές και 1 βουλευτής δήλωσε «παρών». Υπέρ της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ ψήφισαν 128 βουλευτές, κατά 152 βουλευτές. Στην κάλπη για τον πρώην υπουργό βρέθηκαν πέντε άκυρα ψηφοδέλτια και ένα λευκό.

Για την Φωτεινή Αραμπατζή, υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 129 βουλευτές, κατά 152 βουλευτές και 2 δήλωσαν «παρών». Υπέρ της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ ψήφισαν 130 βουλευτές και κατά 152 βουλευτές. Ένα ψηφοδέλτιο ήταν άκυρο και ένα λευκό.

