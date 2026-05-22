Βουλή: Σε εξέλιξη η συζήτηση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές – Δείτε live

Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής όσον αφορά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

Ένα ζήτημα που απασχολεί τη συνεδρίαση και εκεί θα επικεντρωθεί η σύγκρουση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης αναμένεται να είναι αυτό των απαιτούμενων ψήφων.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν ότι ισχύει το δικαίωμα της μειοψηφίας και απαιτούνται 120 ψήφοι και όχι 151 «ναι» που θα χρειαστούν σε περίπτωση που η πλειοψηφία επικαλεστεί ότι αφορά θέμα εθνικής ασφάλειας.

