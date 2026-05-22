«Βουτιά» 14% της Puig μετά την κατάρρευση του deal με την Estée Lauder

Σημαντικές απώλειες σχεδόν 14% σημειώνει η μετοχή της Puig, από την στιγμή που ανακοίνωσε ότι τερμάτισε τις συνομιλίες συγχώνευσης με την Estée Lauder, ένα deal που αναμενόταν να δημιουργήσει έναν κολοσσό καλλυντικών με πωλήσεις περίπου 20 δισ. δολ. ετησίως και αξίας περίπου 40 δισ. δολαρίων.

Η συμφωνία θα έδινε πρόσβαση στην Estée Lauder σε γνωστά αρώματα και brand μόδας όπως Rabanne, Jean Paul Gaultier και Carolina Herrera, και θα ενίσχυε τη θέση της να ανταγωνιστεί την L’Oreal.

Για την Puig που κατέγραψε πωλήσεις περίπου 5 δισ. ευρώ το 2025, η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο επιβράδυνσης της ανάπτυξης και υποβαθμίσεων των εκτιμήσεων για τα κέρδη, στοιχεία που έχουν αποτελέσει «βαρίδι» για τη μετοχή. Η αποτίμηση της ισπανικής εταιρείας αρωματοποιίας και καλλυντικών είναι περίπου 9 δισ. ευρώ.

Εάν διατηρηθεί μέχρι το κλείσιμο των συναλλαγών η σημερινή βουτιά της μετοχής, ενδέχεται να είναι η χειρότερη από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2024.

Η J.P. Morgan δήλωσε ότι το τέλος των συνομιλιών είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τις μετοχές της Puig, με την προσοχή των επενδυτών να επιστρέφει στα λειτουργικά αποτελέσματα καθώς η πίεση επιμένει στη Μέση Ανατολή και στο ταξιδιωτικό λιανικό εμπόριο.

Η αγορά θα μπορούσε πλέον να επικεντρωθεί περισσότερο στην βραδύτερη αύξηση των πωλήσεων που παρουσιάστηκε στην ενημέρωση του πρώτου τριμήνου της Puig τον Απρίλιο, πρόσθεσε η χρηματιστηριακή εταιρεία.