Ευρωαγορές:-Στα-«πράσινα»-με-το-βλέμμα-στα-μάκρο

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά την Παρασκευή (22/5), με το ενδιαφέρον των επενδυτών να παραμένει στραμμένο τόσο στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ/Ισραήλ και Ιράν, όσο και στα νέα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώνονται.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,8% στις 625,54 μονάδες, ενώ θετικό πρόσημο κατέγραψαν οι περισσότερες μεγάλες αγορές και οι βασικοί κλαδικοί δείκτες της Ευρώπης. Η σημερινή κίνηση αποτέλεσε την τέταρτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση για τις ευρωπαϊκές μετοχές.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 1,31%, ο ιταλικός FTSE MIB σημείωσε άνοδο 0,70%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,37%. Κέρδη κατέγραψαν επίσης ο FTSE 100 στο Λονδίνο (+0,21%) και ο ισπανικός IBEX 35 (+0,03%).

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Puig, η οποία υποχώρησε κατά 13,4%, μετά τη λήξη των συνομιλιών της ισπανικής εταιρείας καλλυντικών με την αμερικανική Estée Lauder για πιθανό επιχειρηματικό deal. Αντίθετα, οι μετοχές της Estée Lauder στη Wall Street κατέγραφαν άνοδο άνω του 10%.

Στο μέτωπο των οικονομικών στοιχείων, τα στοιχεία από τη Βρετανία έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 1,3% τον Απρίλιο σε μηνιαία βάση, μετά την άνοδο 0,6% που είχε προηγηθεί τον Μάρτιο. Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η πτώση στις πωλήσεις καυσίμων, οι οποίες υποχώρησαν περισσότερο από 10%, καθώς καταναλωτές και οδηγοί εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί εξαιτίας της μεταβλητότητας στις τιμές ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, μετά τις πληροφορίες ότι η Τεχεράνη επιμένει να διατηρήσει το εμπλουτισμένο ουράνιο εντός Ιράν, εξέλιξη που ενίσχυσε τους φόβους για παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση και μεγαλύτερη αναστάτωση στην αγορά ενέργειας. Το Brent ενισχυόταν περίπου 1,2%, φτάνοντας τα 103,77 δολάρια το βαρέλι.

Θετικά ήταν τα μηνύματα και από τη Γερμανία, όπου ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης GfK για τον Ιούνιο εμφάνισε βελτίωση, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες των νοικοκυριών για τα εισοδήματά τους. Ο δείκτης ανέβηκε στο -29,8 από -33,1.

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος στη μεταποίηση της Γαλλίας, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 102 μονάδες τον Μάιο, από 100 τον Απρίλιο, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Παράλληλα, νέα στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο έδειξαν ότι ο κρατικός δανεισμός ανήλθε σε 24,3 δισ. λίρες τον Απρίλιο, επίπεδο υψηλότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών. Το δημοσιονομικό έλλειμμα έφτασε τα 17,4 δισ. λίρες, ξεπερνώντας επίσης τις εκτιμήσεις.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του βρετανικού 10ετούς κρατικού τίτλου υποχωρούσε πάνω από 6 μονάδες βάσης, στο 4,907%, ενώ η στερλίνα παρέμενε σχεδόν αμετάβλητη έναντι του δολαρίου, κοντά στο 1,3425.