«Η-Ελλάδα-δεν-είναι-ιδιοκτησία-σας»:-Σφοδρή-επίθεση-Σαμαρά-από-Βουλή-για-υποκλοπές-και-ελληνοτουρκικά

Σκληρή πολιτική τοποθέτηση πραγματοποίησε στη Βουλή ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για τις υποκλοπές αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, εξαπολύοντας ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης και του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι η Τουρκία εφαρμόζει στην πράξη «αναθεωρητική στρατηγική» στο Αιγαίο, τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας λόγο για υλοποίηση της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας» και προειδοποιώντας ότι η πολιτική κατευνασμού «οδηγεί σε διαρκή κλιμάκωση των διεκδικήσεων». Όπως ανέφερε, κάθε ελληνική υποχώρηση συνοδεύεται από νέα τουρκικά αιτήματα, ενώ προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο «θερμού επεισοδίου».

«Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μια φενάκη και οδηγεί στην αποθράσυνση των γειτόνων. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης, προβάλλουν και την επόμενη διεκδίκησή τους. Ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνον επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Κι έτσι, κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Στο σκέλος των υποκλοπών, ο πρώην πρωθυπουργός επανήλθε στην υπόθεση, αναφερόμενος εκτενώς στο γνωστό ερώτημα για το ποιος θα διαχειριζόταν μια κρίση «στις 3 τα ξημερώματα», όπως είχε τεθεί από τον πρωθυπουργό. Υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί και άφησε αιχμές για τον χειρισμό της από την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για θεσμική αδράνεια και έλλειψη διαφάνειας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην υπόθεση των παρακολουθήσεων πολιτικών και στρατιωτικών προσώπων, θέτοντας ερωτήματα για τη λειτουργία των θεσμών και τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη όταν δεν υπάρχει πλήρης διερεύνηση».

«Πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη Νέα Δημοκρατία; Τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης; Είμαι εδώ στη Βουλή από το 1977. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος απ’ τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως κι ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμανλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά. Πολύ καλά έκανα από την πλευρά του», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, τον οποίον υπηρέτησα από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πυξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να ‘ναι. Ένα συνονθύλευμα που δοκιμάζει τη δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η Ελλάδα «δεν είναι ιδιοκτησία κανενός», τονίζοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται ανεξαρτήτως πολιτικών προσώπων, με σεβασμό – όπως είπε – στους θεσμούς και στην ιστορική της συνέχεια.

«Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο. Είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Κι όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Κι οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς», κατέληξε.

