Κίνα:-Προσέλκυση-διεθνών-υπηρεσιών-υψηλής-ποιότητας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το 15ο Πενταετές Σχέδιο αναπτύσσει στρατηγική για την απελευθέρωση του δυναμικού της καταναλωτικής αγοράς υπηρεσιών, προτείνοντας συγκεκριμένα την «ενεργητική εισαγωγή διεθνών πόρων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας».

Η εκούσια επέκταση των εισαγωγών σε αυτόν τον τομέα συνιστά, αφενός, κρίσιμο μοχλό για την προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κινεζικής βιομηχανίας υπηρεσιών μέσω του διεθνούς ανοίγματος, και αφετέρου, αποτελεί στοχευμένο εργαλείο τόνωσης της εγχώριας καταναλωτικής ζήτησης, καθώς οι εισαγόμενες υπηρεσίες λειτουργούν ως καταλύτης για την περαιτέρω ενδυνάμωση της εσωτερικής αγοράς.

Η διεύρυνση των εισαγωγών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας έχει μείζονα σημασία. Στον τομέα των παραγωγικών υπηρεσιών, η εισαγωγή προηγμένων και εξειδικευμένων λύσεων, από τον σχεδιασμό και την έρευνα έως τις ψηφιακές τεχνολογίες, παρέχει στέρεα θεμέλια για τον ψηφιακό, ευφυή και πράσινο μετασχηματισμό της εγχώριας μεταποίησης.

Παράλληλα, στον τομέα των υπηρεσιών προς τον καταναλωτή, η εν λόγω διαδικασία επιτρέπει την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση πολυδιάστατων και εξατομικευμένων αναγκών, αναβαθμίζοντας αισθητά τόσο την ποιότητα όσο και το επίπεδο ανάπτυξης ζωτικών τομέων της καθημερινότητας.

Τα τελευταία χρόνια, η βελτιστοποίηση και η αναβάθμιση της οικονομικής δομής της χώρας, σε συνδυασμό με την ανοδική πορεία του εισοδήματος των νοικοκυριών, έχουν πυροδοτήσει μια ολοένα και πιο έντονη ζήτηση για εισαγωγές διεθνών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Χάρη σε αυτή τη δυναμική, η Κίνα κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων χωρών παγκοσμίως όσον αφορά τον όγκο των εισαγωγών υπηρεσιών. Ενδεικτικά, οι εισαγωγές ταξιδιωτικών υπηρεσιών κυριαρχούν αδιαμφισβήτητα στην παγκόσμια κατάταξη, αποτελώντας τον μεγαλύτερο επιμέρους τομέα εισαγωγών. Το 2025, ανήλθαν σε 253,78 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιστοιχώντας περίπου στο 14,3% του παγκόσμιου μεριδίου. Το γεγονός αυτό αντανακλά τόσο τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των Κινέζων πολιτών για ταξίδια στο εξωτερικό, όσο και τα διαρθρωτικά ελλείμματα στην εγχώρια προσφορά ταξιδιωτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι εισαγωγές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κατατάσσονται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων κατηγοριών εισαγωγών υπηρεσιών παγκοσμίως.

Ως κύριος εισαγωγέας στον τομέα αυτό, η χώρα αξιοποιεί τα δικαιώματα ως πρωταρχικό μέσο εισαγωγής τεχνολογίας, ενισχύοντας έτσι την παραγωγική της ικανότητα, καθώς και την ανταγωνιστικότητα των επιμέρους εφοδιαστικών αλυσίδων και του συνολικού παραγωγικού ιστού.

Επιπλέον, υπάρχει η ταχεία αύξηση και το σημαντικό έλλειμμα στις εισαγωγές υπηρεσιών μεταφορών. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος στον τομέα των εμπορευμάτων, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας μεταφορικών υπηρεσιών παγκοσμίως, αλλά η δεύτερη χώρα με το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα στον εν λόγω κλάδο. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης για τις εγχώριες εταιρείες logistics, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη παγκόσμιων δικτύων και την αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Προκειμένου να ενισχυθεί η προσέλκυση διεθνών πόρων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, το Υπουργείο Εμπορίου, από κοινού με άλλα αρμόδια υπουργεία, δημοσιοποίησε τον Φεβρουάριο μια αναθεωρημένη έκδοση του «Καταλόγου Ενθαρρυμένων Εισαγόμενων Υπηρεσιών». Πρόκειται για μια στρατηγική πρωτοβουλία που εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της χώρας για ενεργητική διεύρυνση των εισαγωγών και προώθηση μιας ανάπτυξης προσανατολισμένης στην ποιότητα. Αναλυτικότερα, ο νέος κατάλογος αποτυπώνει τα εξής μηνύματα.

Πρώτον, προστέθηκαν δύο νέες κατηγορίες υπηρεσιών, διευρύνοντας σημαντικά το φάσμα των εισαγόμενων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, εντάχθηκαν οι «λοιπές εξειδικευμένες υπηρεσίες» και οι «ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας», ενώ στο πλαίσιο ενθάρρυνσης συμπεριλήφθηκε και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, καλύπτοντας τη συνολική διαχείριση από την προμήθεια πρώτων υλών έως την παράδοση του προϊόντος. Η προσθήκη αυτή αποτυπώνει τους στρατηγικούς σχεδιασμούς υπό το πρίσμα της παγκόσμιας αναδιάρθρωσης των παραγωγικών και εφοδιαστικών δικτύων.

Δεύτερον, οι υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών εντάσσονται πλέον στο πλαίσιο ενθάρρυνσης, εναρμονιζόμενες με την τάση αναβάθμισης της κατανάλωσης. Η ένταξη των ιατρικών υπηρεσιών για σοβαρές νόσους, καθώς και των υπηρεσιών φροντίδας, αποκατάστασης και προαγωγής της υγείας, σηματοδοτεί μια σαφή στροφή: τα κίνητρα για εισαγωγές υπηρεσιών επεκτείνονται πλέον από τον παραγωγικό τομέα στον τομέα των υπηρεσιών προς τον καταναλωτή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, καλύπτεται ένα σημαντικό κενό στην πολιτική εισαγωγής ποιοτικών υπηρεσιών που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα.

Τρίτον, η έμφαση δίνεται στις νέες παραγωγικές δυνάμεις και την προώθηση της πράσινης, χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ανάπτυξης. Προστέθηκαν υπηρεσίες έρευνας και σχεδιασμού που σχετίζονται άμεσα με τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα, και με υπηρεσίες έρευνας και σχεδιασμού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Παράλληλα, βελτιστοποιήθηκαν συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν τις υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και τις υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και ανάλυσης.

Οι διαδοχικές αναθεωρήσεις του «Καταλόγου Ενθαρρυμένων Εισαγόμενων Υπηρεσιών» αποτυπώνουν την τάση των κινεζικών εισαγωγών υπηρεσιών, η οποία μετατοπίζεται από την κάλυψη βασικών ελλειμμάτων προς την αναβάθμιση, δημιουργώντας παράλληλα ευρύτερους ορίζοντες αγοράς για τους παγκόσμιους παρόχους ποιοτικών υπηρεσιών.

Παρά ταύτα, πρέπει να ληφθεί υπόψη η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των εισαγωγών υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται αφενός σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η κλιμάκωση των γεωπολιτικών συγκρούσεων και η άνοδος του εμπορικού προστατευτισμού, και αφετέρου στην ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης του υψηλού επιπέδου ανοίγματος της χώρας. Κοιτάζοντας μπροστά, καθίσταται απαραίτητη η προσαρμογή στις νέες τάσεις που διαμορφώνονται από δημογραφικές μεταβολές, την αναβάθμιση της καταναλωτικής δομής και τον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό του παραγωγικού ιστού. Μέσα από στοχευμένες και συντονισμένες δράσεις, η Κίνα επιδιώκει να προσελκύσει ενεργητικά διεθνείς πόρους υψηλής ποιότητας στον τομέα των υπηρεσιών.

Διεύρυνση των εισαγωγών ποιοτικών υπηρεσιών. Η νέα αναθεώρηση του Νόμου για το Εξωτερικό Εμπόριο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Μάρτιο, ανήγαγε σε νομικό θεσμό μεταρρυθμιστικά μέτρα όπως το καθεστώς διαχείρισης αρνητικής λίστας για το διασυνοριακό εμπόριο υπηρεσιών, ενισχύοντας έτσι τη δεσμευτικότητα και την αυστηρότητα του νομικού πλαισίου. Θα πρέπει να συνεχιστεί η συρρίκνωση της αρνητικής λίστας για το διασυνοριακό εμπόριο υπηρεσιών, η διεύρυνση του ανοίγματος στον ψηφιακό τομέα και η χαλάρωση της πρόσβασης στην αγορά με έμφαση στον κλάδο των υπηρεσιών.

Ενίσχυση της πλατφόρμας σύνδεσης προσφοράς και ζήτησης για τις εισαγωγές υπηρεσιών. Αξιοποιώντας εκθεσιακούς φορείς όπως η Διεθνής Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας (CIIE) και η Διεθνής Έκθεση Υπηρεσιών της Κίνας (CIFTIS), και διοργανώνοντας σειρές δράσεων με θέμα «Εξαγωγή στην Κίνα», όχι μόνο υποστηρίζει ενεργά τις αναπτυσσόμενες οικονομίες στη διεύρυνση των εξαγωγών αγαθών προς την κινεζική αγορά, αλλά παράλληλα ενθαρρύνει και την αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών με προορισμό την Κίνα.

Βασιζόμενη στις εν λόγω εκθεσιακές πλατφόρμες, η Κίνα διευρύνει τις εισαγωγές υπηρεσιών καθημερινής ζωής, όπως οι ιατρικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας και οι υπηρεσίες φροντίδας-αποκατάστασης, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνει περαιτέρω τις εισαγωγές ποιοτικών παραγωγικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσέλκυση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε τομείς αιχμής, όπως η έρευνα και η σχεδίαση, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η πνευματική ιδιοκτησία. Στόχος είναι η παροχή διαρκούς δυναμικής τόσο για την τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης όσο για την ουσιαστική αναβάθμιση της βιομηχανίας.