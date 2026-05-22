Κωνσταντοπούλου:-Ψηφίζουμε-για-το-εάν-θα-προστατεύσουμε-την-πατρίδα-απέναντι-σε-πράξεις-που-συνιστούν-εσχάτη-προδοσία

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην Ολομέλεια, στη συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Της καταλόγισε «προπαγάνδα, μονοκρατορία και τακτικές κατάλυσης της δημοκρατικής λειτουργίας» μέσα στη Βουλή.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι «είναι βία οι παράνομες παρακολουθήσεις, οι υποκλοπές και η χρήση του υλικού αυτού», σημειώνοντας παράλληλα πως «η σημερινή απόπειρα της ομάδας Μητσοτάκη να κατασιγάσουν τη Βουλή και να “μπαζώσουν” βίαια μια κοινοβουλευτική διαδικασία», συνιστά «σφετερισμό εξουσίας που πηγάζει από τον λαό».

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «εμείς έχουμε υποχρέωση να αντισταθούμε απέναντι σε αυτή τη βία και να την καταγγείλουμε» για να συμπληρώσει πως «οι δημοκράτες στη χώρα αυτή και σε όλες τις χώρες γνωρίζουν ότι η πατρίδα είναι συνυφασμένη με τη Δημοκρατία και όποιος καταλύει τη Δημοκρατία και τη δημοκρατική λειτουργία προδίδει την πατρίδα… Όποιος αγαπάει την πατρίδα αγαπάει την αλήθεια. Όποιος αγαπάει την πατρίδα αποκαλύπτει την αλήθεια και όποιος επιστρατεύει μεθόδους για να συγκαλύψει την αλήθεια και όποιος χρησιμοποιεί και εργαλειοποιεί επίορκους δικαστές για να “μπαζώσουν” τις έρευνες, αυτός προδίδει την πατρίδα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «η υπόθεση των υποκλοπών, η υπόθεση του Predator, σαφέστατα αφορά και την εθνική ασφάλεια και την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική», επισημαίνοντας πως περιμένει να προσέλθουν στη Βουλή οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας «που υπήρξαν παρακολουθούμενοι».

Ξεκαθάρισε ότι το κόμμα της δεν θα διευκολύνει την κυβέρνηση, αποχωρώντας από τη συζήτηση στη Βουλή. «Θα είμαστε εδώ για να ακούγεται η αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, γιατί αυτήν την εντολή μάς έδωσε ο ελληνικός λαός και αυτή την εντολή μάς δίνουν καθημερινά οι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι που μας εμπιστεύονται», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, η κ. Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στους βουλευτές της ΝΔ, ανέφερε: «Αυτό που ψηφίζετε (σ.σ. πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής) είναι εάν θα προστατεύσετε ή όχι την πατρίδα… απέναντι σε πράξεις που συνιστούν εσχάτη προδοσία. Θα προστατέψετε την πατρίδα απέναντι σε πράξεις που συνιστούν κατάλυση της Δημοκρατίας ή θα παραδώσετε την πατρίδα σε αυτούς που θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς για τους Χουντικούς;».

