ΜΕΤΚΑ: «Stay tuned» για το IPO στο Χρηματιστήριο – Έρχονται ανάπτυξη και εκπλήξεις

Τι ανέφερε ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης για το timing και τους παράγοντες που θα καθορίσουν αυτόνομη εισαγωγή του βραχίονα υποδομών – παραχωρήσεων στο ΧΑ. Προανήγγειλε κινήσεις «έκπληξη». Ανοδικά τα μεγέθη της εταιρείας.

«Ανοιχτό» είναι το θέμα της αυτόνομης εισαγωγής της ΜΕΤΚΑ, του βραχίονα υποδομών – κατασκευών και παραχωρήσεων του ομίλου Metlen, στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Euronext.

Με την εξέλιξη των διεθνών αγορών να καθορίζει τόσο την τελική απόφαση για το IPO όσο και το timing μιας τέτοιας εξέλιξης που, όπως κι άλλες φορές έχει αναδείξει το -, είναι πιθανή και «στο μυαλό» της διοίκησης του ομίλου, ίσως και για αργότερα μέσα στο 2026. Η κίνηση αυτή, εφόσον υλοποιηθεί, εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική ενίσχυσης των επιμέρους δραστηριοτήτων του ομίλου και ανάδειξης της αξίας τους.

Απαντώντας χτες, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ομίλου, σε σχετική ερώτηση για το μέλλον της ΜΕΤΚΑ και ένα πιθανό IPO αυτής στο ΧΑ, ο ισχυρός άνδρας του ομίλου Metlen, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η αγορά είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη για τη δουλειά και το performance της ΜΕΤΚΑ και έχουμε από παντού μεγάλη παρότρυνση να προχωρήσουμε άμεσα σε ένα IPO της ΜΕΤΚΑ. Το IPO της ΜΕΤΚΑ έχει δύο καλά, πρώτον θα δώσει στη ΜΕΤΚΑ τη ρευστότητα για να ανοιχτεί ακόμα πιο δυνατά εκεί που έχει επιλέξει, τα οποία είναι κυρίως οι παραχωρήσεις. Αλλά όχι μόνο. Μην θεωρείται τη METKA μόνο σαν κατασκευές και παραχωρήσεις, γιατί θα σας εκπλήξει στη διάρκεια. Το δεύτερο, να αποκτήσει μια αυτονομία. Η Metlen θα έχει επ’ αόριστον μεγάλη πλειοψηφία ούτως ή άλλως, αλλά έχει μια αυτονομία και θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό με ένα πολύ δυνατό capitalization από μόνη της».

Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο, «είναι μια εταιρεία που κάνει σχεδόν τζίρο φέτος 1 δισ. και έχει zero debt. Ξέρετε καμία κατασκευαστική εταιρεία να έχει zero debt; Δύσκολο. Zero debt. Αλλά το zero debt από μόνο του δεν λέει κάτι, θα χρειαστεί κεφαλαιακή ενίσχυση μέσω IPO για να κάνει πολύ μεγαλύτερα πράγματα από αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Αλλά η πορεία με 50 εκατ. ebitda τη μία χρονιά και 100 την άλλη, 150 την επόμενη, νομίζω λέει πολλά πράγματα. Οπότε stay tuned για το IPO της ΜΕΤΚΑ, σύμφωνα με την εξέλιξη των αγορών θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις».

Κατά συνέπεια, το θέμα εισόδου της ΜΕΤΚΑ στο ΧΑ παραμένει ανοιχτό, με τον κ. Μυτιληναίος, επίσης, να προαναγγέλλει εκπλήξεις από την εταιρεία, ενδεχομένως ως προς τους τομείς δράσεις, υφιστάμενους ή νέους (π.χ. άμυνα;). Ο ίδιος, δεν παρέλειψε να απονείμει τα εύσημα στην εταιρεία και το διοικητικό της team. «Είναι ένα παλιό, βαρύ όνομα στον χώρο των εξειδικευμένων κατασκευών, έχει ίδρυση το 1972, είναι πολλά χρόνια στην αγορά και ξαναγεννήθηκε μέσα από τον κλάδο των κατασκευών με εξαιρετική ηγεσία, τον Ντίνο Μπενρουμπή ως CEO και τον Βαγγέλη Χρυσάφη σαν Πρόεδρο, η πορεία της όπως βλέπετε είναι αλματώδης», σημείωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας ειδική αναφορά στον τομέα υποδομών.

Η εταιρεία αναμένεται να εμφανίσει κύκλο εργασιών 1 δισ. ευρώ το 2026 (από έσοδα 567 εκατ. το 2025), διατηρώντας μηδενικό καθαρό χρέος. Όπως πρόσφατα αναφέραμε, αναμένει EBITDA της τάξεως των 140-150 εκατ. φέτος από 100 εκατ. το 2025 (50 εκατ. το 2024 και 18 εκατ. το 2023), ενώ το ανεκτέλεστο συμβάσεων προσεγγίζει τα 2,2 δις ευρώ (εκ των οποίων το 39% ΣΔΙΤ / παραχωρήσεις, 27% δημόσια έργα, 34% ιδιωτικά), από 900 εκατ. το 2023. Με τον τομέα παραχωρήσεων να αποτελεί περίπου το 20-25% του προϋπολογισμού των projects στην Ελλάδα.