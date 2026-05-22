Με-κέρδη-έκλεισε-το-χρηματιστήριο-της-Νέας-Υόρκης

Ευρείας κλίμακας άνοδο σημείωσαν και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν, ωθώντας τη Wall Street σε μία ακόμη εβδομάδα κερδών, παρά την αυξημένη μεταβλητότητα.

Ο δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 294,04 μονάδες ή 0,58% για να τερματίσει στις 50.579,70 μονάδες. Ο δείκτης των 30 μετοχών έφτασε σε ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό, σημειώνοντας άνοδο έως και περίπου 1% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενώ έκλεισε και σε επίπεδο ρεκόρ.

Ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,37% στις 7.473,47 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,19% τερματίζοντας τη συνεδρίαση στις 26.343,97 μονάδες.

Ωστόσο και οι τρεις βασικοί δείκτες έκλεισαν σε θετικό έδαφος την Παρασκευή, υποχώρησαν από τα υψηλά επίπεδα που είχαν σημειώσει νωρίτερα μέσα στη συνεδρίαση.

«Είναι η αγορά του “όλα μαζί”», δήλωσε στο CNBC ο Στήβ Σόσνικ, επικεφαλής στρατηγικής στην Interactive Brokers. «Η αγορά σήμερα σάς λέει ότι ανησυχεί περισσότερο μήπως χάσει κάποια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή, παρά για τον κίνδυνο να μείνει εκτεθειμένη σε long θέσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο».

Παραμένει ασαφές αν οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Oμάδα από το Κατάρ ταξίδεψε στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, προκειμένου να βοηθήσει στη διασφάλιση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται πηγή με γνώση των εξελίξεων.

Το πετρέλαιο έκλεισε με ήπια άνοδο σήμερα Παρασκευή, αλλά υποχώρησε από τα υψηλά επίπεδα της εβδομάδας, καθώς οι traders ελπίζουν ότι σύντομα μπορεί να υπάρξει λύση στον πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ. Τα συμβόλαια brent ενισχύθηκαν κατά 0,9% στα 103,54 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε οριακή άνοδο 0,3% στα 96,60 δολάρια.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς υποχώρησε σχεδόν τρεις μονάδες βάσης, στο 4,56% το απόγευμα της Παρασκευής. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου έχασε επίσης πάνω από τέσσερις μονάδες βάσης, διαμορφούμενη κοντά στο 5,06%.

Η μεταβλητότητα στην αγορά ομολόγων είχε πιέσει τις μετοχές νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Η απόδοση του 30ετούς έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 πριν υποχωρήσει, ενώ το 10ετές άγγιξε υψηλό άνω του έτους, καθώς οι επενδυτές φοβούνταν ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν θα διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου υψηλές και θα εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σε ξεχωριστό μέτωπο, η μετοχή της Qualcomm εκτινάχθηκε σχεδόν 12%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση ενισχύθηκε 18,2%.

Ο S&P 500 ενισχύεται 0,9% σε εβδομαδιαία βάση και κατέγραψε άνοδο για όγδοη διαδοχική εβδομάδα, στο μεγαλύτερο ανοδικό σερί από τα τέλη του 2023, όταν είχε καταγράψει άνοδο επί εννέα συνεχείς εβδομάδες.

Ο Dow ενισχύθηκε 2,1% στην εβδομάδα σημειώνοντας άνοδο για τρίτη εβδομάδα στις τελευταίες τέσσερις, ενώ ο Nasdaq πρόσθεσε 0,5% και ολοκλήρωσε την έβδομη εβδομάδα ανόδου στις τελευταίες οκτώ.