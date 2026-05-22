Νέα σύγκρουση Φλωρίδη και Κωνσταντοπούλου – «Φτάνει η ξεφτίλα», ξέσπασε ο Γεωργαντάς

Της Άντζυ Κούκη

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία, οι τόνοι ανέβηκαν για ακόμη μία φορά στην Βουλή.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στο βήμα ανέβηκε ο υπουργός δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από τα έδρανα.

«Κάντε μια προσπάθεια να ανεβείτε στο έδρανο, δεν μπορούμε να ακούμε μόνο τη φωνή σας. Θέλουμε να δούμε όλο το θέαμα», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Οι διακοπές, όμως, συνεχίστηκαν με αποτέλεσμα το ξέσπασμα του Γιώργου Γεωργαντά. «Φτάνει αυτή η ξεφτίλα», είπε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, με τους «γαλάζιους» βουλευτές να τον χειροκροτούν.

Ακολουθεί ο διάλογος:

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Φτάνει αυτή η ξεφτίλα!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έτσι προεδρεύετε;

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Έτσι φέρονται οι πολιτικοί αρχηγοί στο Κοινοβούλιο; Ούτε στις χειρότερες αντιπαραθέσεις, δεν υπήρξε ποτέ αυτό το χάλι από σοβαρούς πολιτικούς που αντιπολιτευτηκαν.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.