Νέο-βίντεο-Τσίπρα-για-την-ονομασία-του-κόμματος:-«Το-“Ορίζοντες”-δεν-παίζει»

Με ένα νέο βίντεο στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει μια χιουμοριστική γεύση από τα παρασκήνια για την ονομασία του νέου του κόμματος, το οποίο θα παρουσιαστεί επίσημα στις 26 Μαΐου στο Θησείο.

Στο σχετικό απόσπασμα, ο ίδιος εμφανίζεται να συζητά με το επιτελείο του και να ενθουσιάζεται με την πρόταση μιας κοπέλας για το όνομα «Ορίζοντες», ζητώντας να το υιοθετήσουν.

Ωστόσο, όταν οι συνεργάτες του τον ενημερώνουν ότι το όνομα έχει ήδη «κλειδώσει» και ότι τα banners, η ιστοσελίδα και το υλικό έχουν ήδη τυπωθεί, ο Αλέξης Τσίπρας συμβιβάζεται χαμογελώντας: «Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε… Θα πάμε με αυτό που έχουμε κλειδώσει».

Δείτε το βίντεο:

