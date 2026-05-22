Οι τράπεζες πέρασαν το πρώτο τεστ του 2026 αλλά η εύκολη κερδοφορία τελειώνει

Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών δείχνουν έναν κλάδο που παραμένει ισχυρά κερδοφόρος, κεφαλαιακά θωρακισμένος και με καλύτερη ποιότητα χαρτοφυλακίου από κάθε άλλη περίοδο της τελευταίας δεκαπενταετίας. Δείχνουν όμως και κάτι πιο ουσιαστικό: το μοντέλο κερδοφορίας αλλάζει. Η εποχή όπου η άνοδος των επιτοκίων σήκωνε σχεδόν αυτόματα τα καθαρά έσοδα από τόκους έχει αρχίσει να περνά. Από εδώ και πέρα, οι τράπεζες θα κρίνονται λιγότερο από το «δώρο» των επιτοκίων και περισσότερο από την πραγματική τους ικανότητα να αυξάνουν δάνεια, προμήθειες, υπό διαχείριση κεφάλαια, bancassurance, ψηφιακές εργασίες και λειτουργική αποδοτικότητα.

Τα στοιχεία της Alpha Bank δείχνουν καθαρά κέρδη €182 εκατ. και προσαρμοσμένα κέρδη €221 εκατ., με καθαρά έσοδα από τόκους €416,3 εκατ., προμήθειες €139,7 εκατ., CET1 14,7%, LCR 176% και δείκτη ΜΕΑ 3,7%. Για την Εθνική Τράπεζα, το τρίμηνο έφερε κέρδη μετά φόρων €344 εκατ. εξαιρώντας μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, CET1 17,4%, LCR 237%, δείκτη ΜΕΑ 2,4% και κάλυψη ΜΕΑ 107%. Η Eurobank κατέγραψε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €351 εκατ., καθαρά κέρδη €331 εκατ., καθαρά έσοδα από τόκους €664 εκατ., προμήθειες €203 εκατ., CET1 15,4% και δείκτη NPE 2,6%. Η Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρή κερδοφορία €281 εκατ., δάνεια €38,6 δισ., καταθέσεις €64,9 δισ., δείκτη NPE 2,1%, LCR 191% και CET1 12,6%.

Τα ποσά είναι σε εκατ. ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τα κέρδη είναι όπως τα αναφέρει κάθε τράπεζα στις ανακοινώσεις της, άρα σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για προσαρμοσμένα ή εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων μεγέθη.

Τράπεζα Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρές προμήθειες / έσοδα υπηρεσιών Λειτουργικά έσοδα Λειτουργικά έξοδα Κέρδη προ προβλέψεων Καθαρά / προσαρμοσμένα κέρδη Eurobank 664 203 877 330 547 351 προσαρμ. / 331 καθαρά Εθνική Τράπεζα 541 114 716 246 470 344 εξαιρ. μη επαναλ. Πειραιώς 481 166 καθαρές προμήθειες / 210 έσοδα υπηρεσιών 660 καθαρά έσοδα / 692 core revenues 246 414 281 Alpha Bank 416,3 139,7 587 229,3 357,7 221 προσαρμ. / 182 καθαρά

Τράπεζα Δάνεια / χορηγήσεις Καταθέσεις LDR LCR CET1 Συνολική κεφαλαιακή επάρκεια Δείκτης ΜΕΑ / NPE Κάλυψη ΜΕΑ / NPE Κόστος κινδύνου Εθνική Τράπεζα 40,2 δισ. μετά προβλέψεις 58,5 δισ. 69% 237% 17,4% 21,1% 2,4% 107% 39 μ.β. Πειραιώς 44,1 δισ. στις οικονομικές καταστάσεις / 38,6 δισ. performing loans 65,3 δισ. / 64,9 δισ. customer deposits 68% 191% 12,6% 18,5% 2,1% 70% 32 μ.β. οργανικό Eurobank 57,1 δισ. προ προβλέψεων 82,4 δισ. 67,6% 165,3% 15,4% 20,4% 2,6% 94,1% 55 μ.β. Alpha Bank 44,1 δισ. μετά προβλέψεις 55,4 δισ. 80% 176% 14,7% 19,7% 3,7% 55% 44 μ.β.

Το πρώτο συμπέρασμα είναι η αντοχή της κερδοφορίας

Η μεγάλη εικόνα είναι καθαρή: οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να παράγουν πολλά κέρδη. Δεν μιλάμε για οριακή βελτίωση ούτε για συγκυριακή ανάσα. Μιλάμε για έναν κλάδο που στο α’ τρίμηνο του 2026 παρήγαγε συνολικά άνω του 1 δισ. ευρώ σε καθαρή ή προσαρμοσμένη κερδοφορία, με αποδόσεις ενσώματων ιδίων κεφαλαίων που κινούνται περίπου από 12,6% έως 15% και άνω. Αυτό είναι επίπεδο ευρωπαϊκής κανονικότητας, όχι εικόνα τραπεζικού συστήματος που ακόμη επουλώνει πληγές.

Η Eurobank παραμένει η μεγαλύτερη μηχανή κερδοφορίας σε απόλυτα μεγέθη. Έχει τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, τις υψηλότερες προμήθειες και το μεγαλύτερο ενεργητικό. Η διεθνής της παρουσία, ειδικά σε Κύπρο και Βουλγαρία, της δίνει διαφοροποίηση που οι άλλες τράπεζες δεν έχουν στον ίδιο βαθμό. Το 47% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας της προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος, κάτι που τη διαφοροποιεί στρατηγικά από τον πιο καθαρά εγχώριο χαρακτήρα των ανταγωνιστών της. Αυτό είναι δύναμη, αλλά και σημείο παρακολούθησης: όταν οι γεωπολιτικές πιέσεις ή οι τοπικές οικονομίες εκτός Ελλάδας επιβραδύνουν, η Eurobank έχει μεγαλύτερη έκθεση.

Η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει την πιο «καθαρή» εικόνα ισολογισμού. Έχει τον υψηλότερο CET1, τον υψηλότερο LCR, τη μεγαλύτερη κάλυψη ΜΕΑ και έναν από τους χαμηλότερους δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΤΕ μπαίνει στο 2026 με το ισχυρότερο αμυντικό προφίλ. Δεν είναι τυχαίο ότι μπορεί να μιλά για διανομή €1 δισ. προς τους μετόχους, μέσα από μέρισμα και επαναγορές μετοχών, χωρίς να φαίνεται ότι απειλείται η κεφαλαιακή της άνεση. Το ερώτημα για την Εθνική δεν είναι αν έχει ασφάλεια. Έχει. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να μετατρέψει αυτό το υπερβάλλον κεφάλαιο σε ταχύτερη οργανική ανάπτυξη, χωρίς να χαλάσει την ποιότητα του ισολογισμού της.

Η Πειραιώς έχει την πιο ενδιαφέρουσα διπλή εικόνα. Από τη μία πλευρά, εμφανίζει τον χαμηλότερο δείκτη NPE, στο 2,1%, και πολύ ισχυρή πιστωτική επέκταση. Η ίδια αναφέρει ότι το performing loan portfolio αυξήθηκε κατά 3% σε τριμηνιαία βάση και 11% σε ετήσια, φθάνοντας τα €38,6 δισ., με καθαρή πιστωτική επέκταση €1,3 δισ. στο τρίμηνο. Από την άλλη πλευρά, έχει τον χαμηλότερο CET1 μεταξύ των τεσσάρων, στο 12,6%, αν και η διοίκηση επισημαίνει ότι ο δείκτης επηρεάζεται από διανομή, επιτάχυνση απόσβεσης DTC και ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη. Με απλά λόγια: η Πειραιώς τρέχει πιο επιθετικά στην ανάπτυξη, αλλά έχει λιγότερο κεφαλαιακό «λίπος» από την Εθνική ή τη Eurobank.

Η Alpha Bank είναι η τράπεζα με την πιο έντονη ιστορία μετάβασης. Τα καθαρά της κέρδη πιέστηκαν από έκτακτα και αναδιαρθρωτικά στοιχεία, κυρίως την εθελουσία έξοδο, αλλά τα οργανικά μεγέθη δεν είναι αδύναμα. Αντιθέτως, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν 5,3% ετησίως και οι προμήθειες 29%. Το πρόβλημα της Alpha δεν είναι ότι δεν αναπτύσσεται. Το πρόβλημα είναι ότι ξεκινά από πιο απαιτητική αφετηρία σε όρους ποιότητας χαρτοφυλακίου και αποτελεσματικότητας.

Τα δυνατά σημεία του κλάδου

Το πρώτο δυνατό σημείο είναι η πιστωτική επέκταση. Και οι τέσσερις τράπεζες δείχνουν ότι η ζήτηση για δάνεια παραμένει ενεργή, κυρίως από επιχειρήσεις. Αυτό είναι κρίσιμο, διότι η επόμενη φάση κερδοφορίας δεν θα έρθει από υψηλότερα επιτόκια αλλά από μεγαλύτερους όγκους. Αν τα χαρτοφυλάκια δανείων συνεχίσουν να μεγαλώνουν χωρίς να παράγουν νέα κόκκινα δάνεια, τότε οι τράπεζες μπορούν να αντισταθμίσουν την πίεση στα επιτοκιακά περιθώρια.

Το δεύτερο δυνατό σημείο είναι οι προμήθειες. Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο σημαντικό διαρθρωτικό μήνυμα του τριμήνου. Η Eurobank αύξησε τις καθαρές προμήθειες κατά 19,9%, η Alpha κατά 29%, η Εθνική κατά 7,6% ετησίως, ενώ η Πειραιώς εμφάνισε ισχυρή αύξηση εσόδων από υπηρεσίες, στα €210 εκατ., με άνοδο 32% σε ετήσια βάση. Οι τράπεζες μετατρέπονται σταδιακά σε πλατφόρμες διαχείρισης περιουσίας, ασφαλιστικών προϊόντων, επενδυτικών υπηρεσιών και πληρωμών. Αυτό είναι υγιές, γιατί μειώνει την εξάρτηση από τα επιτόκια.

Το τρίτο δυνατό σημείο είναι η ποιότητα ενεργητικού. Τα κόκκινα δάνεια δεν είναι πλέον ο εφιάλτης που ήταν. Η Εθνική έχει ΜΕΑ 2,4% και κάλυψη 107%. Η Πειραιώς αναφέρει NPE ratio 2,1% και κάλυψη 70%, αν και διευκρινίζει ότι με προσθήκη συγκεκριμένων paying credit impaired loans ο δείκτης θα διαμορφωνόταν στο 2,4%. Η Eurobank βρίσκεται στο 2,6% με κάλυψη 94,1%. Η Alpha είναι πιο πίσω, στο 3,7%, αλλά και αυτό είναι επίπεδο διαχειρίσιμο σε σχέση με το παρελθόν.

Το τέταρτο δυνατό σημείο είναι η ρευστότητα. LCR 237% για την Εθνική, 191% για την Πειραιώς, 176% για την Alpha και 165,3% για τη Eurobank δεν δείχνουν πίεση. Δείχνουν σύστημα με καταθετική βάση, πρόσβαση σε αγορές και δυνατότητα να χρηματοδοτήσει ανάπτυξη. Το ότι οι δείκτες δανείων προς καταθέσεις παραμένουν λογικοί —από περίπου 68% έως 80%— σημαίνει ότι οι τράπεζες δεν έχουν μπει σε επικίνδυνη φάση υπερδανεισμού.

Τα αδύνατα σημεία που δεν πρέπει να κρυφτούν

Το πρώτο αδύνατο σημείο είναι η πίεση στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο. Η Eurobank αναφέρει ότι το NIM υποχώρησε στο 2,46% από 2,53%, κυρίως λόγω μείωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ. Η Alpha έχει NIM 2,1%, η Πειραιώς επίσης 2,1%, ενώ η Εθνική κινείται στις 272 μονάδες βάσης, αλλά και εκεί η ετήσια εικόνα των καθαρών εσόδων από τόκους είναι οριακά αρνητική. Αυτό σημαίνει ότι το «εύκολο χρήμα» από τα επιτόκια λιγοστεύει. Όποια τράπεζα δεν αυξήσει δάνεια και προμήθειες θα δει την κερδοφορία της να πιέζεται.

Το δεύτερο αδύνατο σημείο είναι το κόστος. Οι αυξήσεις σε προσωπικό, τεχνολογία, κανονιστική συμμόρφωση, ψηφιακό μετασχηματισμό και κυβερνοασφάλεια ανεβάζουν τη βάση εξόδων. Η Alpha είχε αύξηση επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων 14,6% σε ετήσια βάση. Η Eurobank 8,5%. Η Εθνική 8,4%. Η Πειραιώς 10% ετησίως στα λειτουργικά έξοδα, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της. Οι τράπεζες επενδύουν, αλλά ο επενδυτής κοιτά το αποτέλεσμα: αν οι επενδύσεις αυτές δεν φέρουν νέα έσοδα ή μείωση κόστους σε βάθος χρόνου, θα αρχίσουν να τρώνε την κερδοφορία.

Το τρίτο αδύνατο σημείο είναι η άνιση κεφαλαιακή εικόνα. Όλες οι τράπεζες είναι πάνω από τις απαιτήσεις, αλλά δεν είναι όλες στην ίδια θέση. Η Εθνική έχει τεράστιο μαξιλάρι. Η Eurobank έχει ισχυρό προφίλ. Η Alpha είναι άνετη. Η Πειραιώς έχει χαμηλότερο CET1, κάτι που δεν την καθιστά αδύναμη, αλλά περιορίζει τη σχετική ευχέρεια κινήσεων αν υπάρξει εξωτερικό σοκ ή αν συνεχιστεί επιθετική πιστωτική ανάπτυξη με μεγάλες διανομές.

Το τέταρτο αδύνατο σημείο είναι ότι η κερδοφορία δεν είναι παντού εξίσου «καθαρή». Σε όλες τις τράπεζες υπάρχουν προσαρμογές, έκτακτα, εθελούσιες, συναλλαγές ΜΕΑ, ασφαλιστικές ενοποιήσεις, χρηματοοικονομικές πράξεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα αποτελέσματα είναι κακά. Σημαίνει όμως ότι ο πραγματικός έλεγχος γίνεται στα επαναλαμβανόμενα έσοδα: τόκοι, προμήθειες, κόστος, προβλέψεις. Εκεί θα φανεί ποιος έχει πραγματικό βάθος και ποιος στηρίζεται σε συγκυριακές ενισχύσεις.

Τράπεζα Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία / σημεία παρακολούθησης Εθνική Τράπεζα Κορυφαία κεφαλαιακή θέση, LCR 237%, κάλυψη ΜΕΑ 107%, χαμηλό ρίσκο ισολογισμού, μεγάλη δυνατότητα διανομών Ετήσια πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους, τριμηνιαία πτώση προμηθειών, ανάγκη να μετατραπεί το κεφάλαιο σε ανάπτυξη Eurobank Μεγαλύτερα έσοδα και κέρδη σε απόλυτα μεγέθη, διεθνής διαφοροποίηση, ισχυρές προμήθειες, μεγάλο ενεργητικό Υψηλότερο κόστος κινδύνου από τους ανταγωνιστές, υποχώρηση NIM, εξάρτηση μέρους κερδοφορίας από εξωτερικές αγορές Πειραιώς Χαμηλότερος δείκτης NPE, ισχυρή πιστωτική επέκταση, άνοδος εσόδων υπηρεσιών, ισχυρή λειτουργική κερδοφορία Χαμηλότερος CET1 στον κλάδο, ανάγκη προσεκτικής ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης, διανομών και κεφαλαίων Alpha Bank Ισχυρή άνοδος προμηθειών, αύξηση δανείων, στρατηγικές κινήσεις σε wealth management και εξαγορές Υψηλότερος δείκτης ΜΕΑ, πίεση από εθελουσία και αναδιαρθρώσεις, υψηλότερος δείκτης κόστους προς έσοδα

Πού πάνε καλά οι τράπεζες

Πάνε καλά εκεί όπου η ελληνική οικονομία συνεχίζει να δημιουργεί ζήτηση για χρηματοδότηση. Επιχειρηματικά δάνεια, τουρισμός, ενέργεια, υποδομές, ναυτιλία, μεγάλες εταιρικές χρηματοδοτήσεις και Ταμείο Ανάκαμψης παραμένουν βασικές πηγές ανάπτυξης. Πάνε επίσης καλά στη μετατροπή των πελατών από απλούς καταθέτες σε επενδυτικούς και ασφαλιστικούς πελάτες. Η στροφή προς αμοιβαία κεφάλαια, private banking, asset management και bancassurance είναι η πιο καθαρή στρατηγική κατεύθυνση του συστήματος.

Πάνε καλά και στο risk management. Τα νέα κόκκινα δάνεια παραμένουν περιορισμένα, οι καλύψεις είναι ισχυρές και οι τράπεζες δεν δείχνουν ακόμη σημάδια χαλάρωσης πιστοδοτικών κριτηρίων. Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί η πιστωτική επέκταση έχει αξία μόνο όταν δεν αγοράζει μελλοντικές ζημιές.

Πάνε καλά, τέλος, στις διανομές. Εθνική και Πειραιώς μιλούν ήδη με αυτοπεποίθηση για μερίσματα και επαναγορές, ενώ συνολικά ο κλάδος έχει επιστρέψει σε εποχή κανονικής ανταμοιβής των μετόχων. Αυτό είναι ισχυρό σήμα για την αγορά, αρκεί να μη γίνει εις βάρος των κεφαλαιακών αποθεμάτων.

Πού δεν πάνε καλά ή πού αρχίζει η δυσκολία

Η δυσκολία ξεκινά από τα επιτόκια. Όσο η ΕΚΤ έχει ολοκληρώσει τον κύκλο αυξήσεων και η αγορά προεξοφλεί χαμηλότερα ή σταθερά επιτόκια, τα καθαρά έσοδα από τόκους δεν θα έχουν την εκρηκτική δυναμική των προηγούμενων ετών. Αυτό φαίνεται ήδη. Άρα, όποιος δεν παράγει προμήθειες, θα δυσκολευτεί.

Η δεύτερη δυσκολία είναι η κοινωνική και πολιτική πίεση. Όσο οι τράπεζες βγάζουν μεγάλα κέρδη, θα υπάρχει πίεση για χαμηλότερες χρεώσεις, καλύτερες αποδόσεις στις καταθέσεις, φθηνότερα στεγαστικά και μεγαλύτερη χρηματοδότηση μικρομεσαίων. Αυτό μπορεί να περιορίσει μέρος των περιθωρίων.

Η τρίτη δυσκολία είναι το γεωπολιτικό περιβάλλον. Όλες οι διοικήσεις μιλούν για αβεβαιότητα. Αν η Μέση Ανατολή, η ενέργεια ή η ευρωπαϊκή επιβράδυνση χτυπήσουν την ανάπτυξη, τότε οι τράπεζες θα δουν πίεση στην πιστωτική ζήτηση, στο κόστος κινδύνου και στις αποτιμήσεις χαρτοφυλακίων.

Το τελικό συμπέρασμα

Το α’ τρίμηνο του 2026 δεν δείχνει τραπεζικό σύστημα σε κόπωση. Δείχνει τραπεζικό σύστημα σε μετάβαση. Η κερδοφορία παραμένει ισχυρή, αλλά γίνεται πιο απαιτητική. Η ποιότητα ενεργητικού είναι πολύ καλύτερη από το παρελθόν, αλλά δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Τα κεφάλαια είναι επαρκή, αλλά όχι ισότιμα σε όλες τις τράπεζες. Οι προμήθειες ανεβαίνουν, αλλά χρειάζεται συνέχεια. Τα δάνεια αυξάνονται, αλλά πρέπει να αυξάνονται με πειθαρχία.

Η Εθνική είναι η πιο αμυντικά ισχυρή. Η Eurobank είναι η πιο μεγάλη και διεθνοποιημένη μηχανή κερδών. Η Πειραιώς είναι η πιο επιθετική ιστορία ανάπτυξης με εντυπωσιακή μείωση ρίσκου αλλά χαμηλότερο κεφαλαιακό δείκτη. Η Alpha είναι η ιστορία ανάκαμψης και μετασχηματισμού, με δυνατή άνοδο προμηθειών αλλά ακόμη υψηλότερο ρίσκο χαρτοφυλακίου και κόστος.

Άρα, το πραγματικό μήνυμα του τριμήνου είναι απλό: οι ελληνικές τράπεζες έχουν αφήσει πίσω την περίοδο διάσωσης και εξυγίανσης. Μπαίνουν πλέον σε περίοδο κανονικού ανταγωνισμού. Και εκεί δεν θα μετρά μόνο ποιος έχει τα περισσότερα κέρδη σήμερα. Θα μετρά ποιος μπορεί να τα επαναλάβει όταν τα επιτόκια δεν βοηθούν τόσο, όταν οι πελάτες ζητούν καλύτερες τιμές και όταν η ανάπτυξη πρέπει να έρθει από πραγματική τραπεζική δουλειά, όχι από συγκυρία.

Ι.Α.Φ