«Ολυμπιακοί των στεροειδών»: Τους χρηματοδοτεί ο γιος του Τραμπ, τους στηρίζουν πρώην Ολυμπιονίκες αλλά σοκάρουν – Τι είναι οι νέοι αγώνες

Ένας αγώνας όπου οι αθλητές μπορούν να χρησιμοποιούν τεστοστερόνη, αυξητική ορμόνη και αναβολικά υπό ιατρική παρακολούθηση μοιάζει περισσότερο με δυστοπική ταινία παρά με αθλητική διοργάνωση.

Κι όμως, την ερχόμενη Κυριακή στο Λας Βέγκας ξεκινούν τα “Enhanced Games” — οι αποκαλούμενοι «Ολυμπιακοί των στεροειδών» — με συμμετοχή γνωστών Ολυμπιονικών, χρηματοδότηση από τον Donald Trump Jr. και τον δισεκατομμυριούχο Peter Thiel και φιλοδοξία να ανατρέψουν όσα γνωρίζουμε για τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Τι είναι τα Enhanced Games

Η διοργάνωση, που είχε ανακοινωθεί ήδη από το 2023 αλλά τώρα πραγματοποιείται για πρώτη φορά, περιλαμβάνει αγωνίσματα κολύμβησης, στίβου και άρσης βαρών με περίπου 40 αθλητές.

Η βασική — και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη — διαφορά είναι ότι οι συμμετέχοντες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ουσίες που θεωρούνται ντόπινγκ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), αρκεί να είναι εγκεκριμένες από τον αμερικανικό FDA και να χορηγούνται υπό ιατρική επίβλεψη.

Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι στόχος είναι «η διαφάνεια» και η «επιστημονικά ελεγχόμενη ενίσχυση της ανθρώπινης απόδοσης», όμως οι επικριτές τους κάνουν λόγο για επικίνδυνη εμπορευματοποίηση του σώματος και ευθεία υπονόμευση του αθλητισμού.

Οι ουσίες που επιτρέπονται

Η εταιρεία πίσω από τους αγώνες αποκάλυψε ότι οι αθλητές έχουν χρησιμοποιήσει μεταξύ άλλων:

τεστοστερόνη και εστέρες τεστοστερόνης,

ανθρώπινη αυξητική ορμόνη,

διεγερτικά όπως Adderall,

ερυθροποιητίνη (EPO),

αναβολικά στεροειδή,

μεταβολικούς ρυθμιστές.

Πρόκειται για ουσίες που απαγορεύονται αυστηρά από τη WADA στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Ποιοι αθλητές συμμετέχουν

Παρά τη θύελλα αντιδράσεων, αρκετά γνωστά ονόματα έχουν συμφωνήσει να αγωνιστούν.

Μεταξύ αυτών:

ο Αμερικανός σπρίντερ Φρεντ Κέρλεϊ, παγκόσμιος πρωταθλητής στα 100 μέτρα το 2022 και κάτοχος Ολυμπιακών μεταλλίων,

ο Αυστραλός κολυμβητής Τζέιμς Μάγκνουσεν, με ένα ασημένιο και δύο χάλκινα Ολυμπιακά μετάλλια,

ο Αμερικανός χρυσός Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση Κόντι Μίλερ.

Οι διοργανωτές ελπίζουν ότι τα μεγάλα ονόματα θα δώσουν εμπορική αξία στο εγχείρημα και θα προσελκύσουν τηλεοπτικό και διαδικτυακό κοινό.

Η στήριξη από τον γιο του Τραμπ

Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει η εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, καθώς η επενδυτική του εταιρεία, 1789 Capital, συμμετέχει στη χρηματοδότηση της διοργάνωσης μαζί με τον γνωστό επενδυτή της Silicon Valley, Πίτερ Τιλ.

«Τα Enhanced Games αντιπροσωπεύουν το μέλλον — πραγματικός ανταγωνισμός, πραγματική ελευθερία και ρεκόρ που καταρρίπτονται», δήλωσε ο ίδιος όταν ανακοινώθηκε η συμμετοχή του.

Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τη διοργάνωση διαπραγματεύεται πλέον στο χρηματιστήριο ως Enhanced Group. Η μετοχή της εκτινάχθηκε τις τελευταίες ημέρες πριν από την πρεμιέρα των αγώνων, αν και συνολικά παραμένει σημαντικά χαμηλότερα από τα επίπεδα εισαγωγής της.

Δεν είναι μόνο αγώνες

Τα “Enhanced Games” φαίνεται ότι αποτελούν μόνο την αρχή ενός πολύ μεγαλύτερου επιχειρηματικού σχεδίου.

Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει σειρά συμπληρωμάτων, θεραπειών ορμονικής ενίσχυσης για άνδρες και γυναίκες και προϊόντα που υπόσχονται καλύτερη απόδοση, ταχύτερη αποκατάσταση και «μακροζωία».

Παράλληλα σχεδιάζει να επεκταθεί δυναμικά στην αγορά των peptides — ουσιών που έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της έκρηξης των φαρμάκων απώλειας βάρους τύπου GLP-1 όπως το Wegovy.

Ο CEO της εταιρείας, Μαξιμίλιαν Μάρτιν, έχει δηλώσει ότι στόχος είναι η δημιουργία «της κορυφαίας πλατφόρμας εξατομικευμένης ενίσχυσης της ανθρώπινης απόδοσης».

Οι σφοδρές αντιδράσεις

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχουν καταδικάσει ανοιχτά τη διοργάνωση.

Οι επικριτές προειδοποιούν ότι τέτοιου τύπου αγώνες ενδέχεται να ασκήσουν τεράστια πίεση σε νέους αθλητές να στραφούν σε επικίνδυνες ουσίες για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, ενώ ανοίγουν ένα πολύ ευρύτερο ηθικό και κοινωνικό debate γύρω από τα όρια της «ενισχυμένης» ανθρώπινης απόδοσης.

Για τους υποστηρικτές τους, όμως, τα “Enhanced Games” δεν είναι σκάνδαλο αλλά η επόμενη φάση του επαγγελματικού αθλητισμού — εκεί όπου η βιοτεχνολογία, το χρήμα και η υπέρβαση των φυσικών ορίων συναντώνται χωρίς προσχήματα.