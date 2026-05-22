ΟΠΕΚΕΠΕ:-Στους-Ευρωπαίους-Εισαγγελείς-σήμερα-οι-11-βουλευτές-της-ΝΔ

Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καλούνται σήμερα, στις 11 το πρωί οι βουλευτές της ΝΔ να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εννέα γαλάζιοι βουλευτές καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημμελήματα ενώ δύο, οι Κώστας Αχ. Καραμανλής και Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Η συντριπτική πλειονότητα των ελεγχόμενων, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των δικηγόρων τους, θα ζητήσει προθεσμία για τις εξηγήσεις, ώστε να ενημερωθούν για τη δικογραφία και να ετοιμάσουν υπομνήματα με τις θέσεις τους.

Χτες, Πέμπτη οι πρώτοι από τους συνολικά 50 ελεγχόμενους, μη πολιτικά πρόσωπα, έλαβαν προθεσμίες να δώσουν εξηγήσεις στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς στις 5 Ιουνίου.

Ο ποινικός έλεγχος των Εισαγγελέων αφορά αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος ενώ μεταξύ των μη πολιτικών προσώπων που καλούνται σε ανωμοτί κατάθεση είναι υψηλόβαθμα στελέχη και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και αγρότες κ.ά., οι οποίοι σε καταγεγραμμένες συνομιλίες φέρονται είτε οι ίδιοι είτε μέσω άλλων προσώπων, να ζητούν παράκαμψη κανονισμών ώστε να τύχουν ύποπτων επιδοτήσεων.

