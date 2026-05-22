Ορκίστηκε-πρόεδρος-της-fed-ο-Κέβιν-Γουόρς

Πρόκειται για την πρώτη τελετή ορκωμοσίας που διεξάγεται στον Λευκό Οίκο από τον Άλαν Γκρίνσπαν το 1987.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ορκίστηκε ο Κέβιν Γουόρς σε μία τελετή στον Λευκό Οίκο, στην οποία προήδρευσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γουόρς γίνεται ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη ιστορία της κεντρικής τράπεζας, διαδεχόμενος τον Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος υπηρέτησε οκτώ χρόνια. Σημειώνεται, πως πρόκειται για την πρώτη τελετή ορκωμοσίας που διεξάγεται στον Λευκό Οίκο από τον Άλαν Γκρίνσπαν το 1987.

«Θέλω ο Κέβιν να είναι απολύτως ανεξάρτητος», τόνισε ο Τραμπ στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας «Να μη κοιτάζει εμένα, να μη κοιτάζει κανέναν».

«Πιστεύω ότι θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πραγματικά σπουδαίους προέδρους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ που είχαμε ποτέ, το πιστεύω πραγματικά αυτό», πρόσθεσε. «Διαθέτει ικανότητες που έχουν ελάχιστοι, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και χαίρει του σεβασμού όλων».

«Η εντολή της Fed είναι να διασφαλίζει σταθερότητα των τιμών και μέγιστη απασχόληση και όταν επιδιώκουμε αυτούς τους στόχους με σοφία και σαφήνεια, ανεξαρτησία και αποφασιστικότητα, ο πληθωρισμός μπορεί να είναι χαμηλότερος, η ανάπτυξη ισχυρότερη, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα υψηλότερο και οι ΗΠΑ ισχυρότερες. Και, εξίσου σημαντικό, η θέση της Αμερικής στον κόσμο πιο ασφαλής», δήλωσε από τη μεριά του ο Γουόρς.

Η ορκωμοσία της Παρασκευής σηματοδοτεί τη δεύτερη θητεία του Γουόρς στη Fed, καθώς είχε διατελέσει διοικητής της κεντρικής τράπεζας από το 2006 έως το 2011, περίοδο κατά την οποία η Fed συνεργάστηκε με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών για τη διάσωση της οικονομίας από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Ο Γουόρς εξασφάλισε τη θέση έπειτα από μια ευρεία διαδικασία επιλογής που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 και περιλάμβανε έως και 11 υποψηφίους, από νυν και πρώην αξιωματούχους της Fed μέχρι γνωστούς οικονομολόγους και στρατηγικούς αναλυτές της Wall Street.

Φωτογραφία: @associatedpress