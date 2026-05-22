Ο-σιωπηλός-πόλεμος-της-Κίνας-κατά-της-Ευρώπης

Του Tobias Gehrke

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Κίνα εντείνει τις απειλές οικονομικού εξαναγκασμού απέναντι στην Ευρώπη. Μόνο τον Απρίλιο, το Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας θέσπισε τις “Διατάξεις για τη Βιομηχανική και Εφοδιαστική Ασφάλεια” (οι οποίες δίνουν εντολή στις κινεζικές εταιρείες να μην συμμορφώνονται με έρευνες ή κυρώσεις της ΕΕ), διέκοψε τις προμήθειες ειδών διπλής χρήσης προς επτά ευρωπαϊκούς αμυντικούς εργολάβους εξαιτίας της Ταϊβάν και διατύπωσε ρητές απειλές σχετικά με τις προτάσεις της ΕΕ για τον Νόμο Βιομηχανικής Επιτάχυνσης και τον Νόμο για την Κυβερνοασφάλεια.

Η συμβατική ανάγνωση της έως τώρα κινεζικής οικονομικής πίεσης είναι ότι αυτή δεν απέδωσε. Όταν το Πεκίνο επέβαλε δασμούς και ανεπίσημες απαγορεύσεις στο αυστραλιανό κριθάρι, κρασί και βοδινό το 2020, μετά την έκκληση της Καμπέρας για έρευνα σχετικά με την προέλευση της Covid-19, η ζημιά στο εμπόριο ήταν έντονη αλλά βραχύβια. Πολλοί εξαγωγείς βρήκαν νέους αγοραστές και το εμπόριο ανακατευθύνθηκε. Η αντιπαράθεση της Λιθουανίας με την Κίνα το 2021 για το γραφείο εκπροσώπησης της Ταϊβάν στο Βίλνιους ακολούθησε παρόμοια πορεία. Σύμφωνα με αυτή την αφήγηση, η παγκόσμια αγορά αποτελεί το καλύτερο αντίδοτο στον εξαναγκασμό.

Ωστόσο, τα εμπορικά δεδομένα χάνουν τον πολιτικό μηχανισμό που βρίσκεται σε λειτουργία. Ακόμη κι αν η Κίνα δεν χρησιμοποιήσει ποτέ ενεργά αυτούς τους εξαναγκαστικούς νόμους, αυτοί συμβάλλουν στη συνεχιζόμενη αυτολογοκρισία της Ευρώπης απέναντι στις ίδιες τις πολιτικές που μπορούν να αντιμετωπίσουν το κινεζικό πρόβλημα. Αν οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εγκαταλείψουν προληπτικά αυτές τις πολιτικές υπό τον φόβο αντιποίνων, τότε το Πεκίνο πετυχαίνει τους στόχους του χωρίς καν να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία του. Ο εξαναγκασμός λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά περιορίζοντας τον χώρο πολιτικής δράσης.

Η συμμόρφωση ως όπλο

Οι δυνατότητες πίεσης του Πεκίνου αυξάνονται γρήγορα. Οι μεταρρυθμίσεις της Κίνας στους ελέγχους εξαγωγών κατά τον τελευταίο χρόνο δημιούργησαν το νομικό πλαίσιο για την παγκόσμια αδειοδότηση των σπάνιων γαιών και των παραγώγων τους. Στην πράξη, ένα νοτιοκορεατικό εργοστάσιο μπαταριών στην Πολωνία θα μπορούσε σύντομα να χρειάζεται κινεζική άδεια — ή να κινδυνεύει με κυρώσεις — αν έστω και μία κινεζική πρώτη ύλη σπάνιων γαιών εισέρχεται στην αλυσίδα παραγωγής του.

Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στο Πεκίνο να επιβραβεύει εταιρείες που εμβαθύνουν την ενσωμάτωσή τους στην Κίνα και να αρνείται άδειες σε όσες προσπαθούν να δημιουργήσουν εναλλακτικές λύσεις — ουσιαστικά έναν μηχανισμό κατά της απο-διακινδύνευσης (anti-derisking). Πράγματι, μία έρευνα μεταξύ ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κίνα έδειξε ότι το 15% των ερωτηθέντων εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει ακόμη περισσότερη παραγωγή στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτούς τους νέους ελέγχους.

Οι τελευταίοι κανονισμοί της Κίνας για την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας προχωρούν ακόμη πιο πέρα, οπλοποιώντας ρητά τη συμμόρφωση με ξένους (και ευρωπαϊκούς) νόμους: το Πεκίνο έχει ήδη διατάξει τις εταιρείες του να μην συμμορφώνονται με έρευνα κατά επιδοτήσεων εις βάρος της κινεζικής εταιρείας σαρωτών ασφαλείας Νάκτεκ.

Στο μέλλον, η ΕΕ εξετάζει νέους κανόνες που θα μπορούσαν να υποχρεώσουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε βασικούς τομείς να αγοράζουν κρίσιμα εξαρτήματα από τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς προμηθευτές, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η εξάρτηση του μπλοκ από την Κίνα. Ωστόσο, βάσει των κανονισμών του Απριλίου, το Πεκίνο θα μπορούσε πλέον να επιβάλει κυρώσεις σε αυτές ακριβώς τις εταιρείες (που διατηρούν επιχειρηματικούς δεσμούς με την Κίνα) για το γεγονός ότι συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ειρωνικά, οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που επιδιώκουν να μειώσουν την έκθεση των εταιρειών τους στον εξαναγκασμό μπορεί τελικά να τοποθετήσουν αυτές τις ίδιες εταιρείες απευθείας στο στόχαστρο του Πεκίνου.

Ο πόλεμος των τιμών

Το αποτέλεσμα είναι ένα αποτρεπτικό κλίμα απέναντι στην ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα για την Κίνα. Οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν έναν πόλεμο τιμών, μια τεράστια αύξηση εξαγωγών και αποβιομηχάνιση, αλλά δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε αυτές τις απειλές εξαιτίας των φόβων για αντίποινα και εξαναγκασμό από το Πεκίνο. Η κινεζική απειλή γίνεται πιο καθοριστική όταν οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν τολμούν καν να εξετάσουν συστημικές επιλογές (όπως αμυντικά μέτρα εμπορίου σε επίπεδο κλάδου) για να αντισταθμίσουν τις συστημικές στρεβλώσεις της Κίνας (όπως τα τεράστια χάσματα κόστους) που επηρεάζουν ολόκληρη τη βιομηχανική βάση και εντείνουν τις εξαρτήσεις, υπό τον φόβο κυρώσεων.

Αυτό το αποτρεπτικό αποτέλεσμα οδηγεί σε αδράνεια, το κόστος της οποίας αυξάνεται γρήγορα. Μέχρι το 2030, η κινεζική ανταγωνιστικότητα τιμών σε βασικούς ευρωπαϊκούς μεταποιητικούς τομείς θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο εκατομμύρια ευρωπαϊκές βιομηχανικές θέσεις εργασίας. Η έκθεση εκτείνεται πολύ πέρα από τα αυτοκίνητα και τα χημικά, αγγίζοντας εργαλειομηχανές, ημιαγωγούς, φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικές συσκευές, βιομηχανική ρομποτική, μπαταρίες και αιολική ενέργεια. Τα δίκτυα προμηθευτών θα ακολουθήσουν επίσης, καθώς οι Κινέζοι παραγωγοί προτιμούν κινεζικές εισροές. Κάθε μήνας που η Ευρώπη καθυστερεί να αντιμετωπίσει την πίεση που ασκεί η Κίνα στη βιομηχανική της βάση βαθαίνει την ευρωπαϊκή εξάρτηση — και ενισχύει τη μόχλευση του Πεκίνου πάνω στην υφιστάμενη ευρωπαϊκή πολιτική.

Η κινεζική καινοτομία και ανταγωνιστικότητα είναι, φυσικά, πραγματικές σε ορισμένους τομείς, αλλά το συστημικό πλεονέκτημα τιμών αποτελεί σε μεγάλο βαθμό προϊόν κρατικού καπιταλισμού. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι το ρενμίνμπι είναι υποτιμημένο κατά περίπου 15-30% λειτουργεί ως de facto εξαγωγική επιδότηση για οτιδήποτε πουλά η Κίνα στο εξωτερικό. Οι κινεζικές βιομηχανικές επιδοτήσεις ανέρχονται περίπου στο 4% του ΑΕΠ, περίπου διπλάσιες από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ ένας αριθμός-ρεκόρ κινεζικών εταιρειών είναι ζημιογόνες. Το αποτέλεσμα είναι ένας σφοδρός εγχώριος πόλεμος τιμών, από τον οποίο πολλοί Κινέζοι κατασκευαστές μπορούν να επιβιώσουν μόνο εξάγοντας την παραγωγή τους, ενώ οι κινεζικές τράπεζες εξαρτώνται από αυτή την εξαγωγική ανάπτυξη για να συνεχίσουν να αναχρηματοδοτούν τις πιστώσεις που έχουν ήδη χορηγήσει.

Δεκαετίες επενδύσεων με καύσιμο το χρέος στην αγορά ακινήτων και στις υποδομές οδήγησαν σε μια πρωτοφανή πιστωτική έκρηξη και κατάρρευση, βλάπτοντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κίνας και εμποδίζοντάς την να ενισχύσει ουσιαστικά την εγχώρια ζήτηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης που εξαρτάται από τη διεύρυνση του μεριδίου της στις παγκόσμιες εξαγωγικές αγορές και από την επιβολή αποεπένδυσης στους εμπορικούς της εταίρους.

Το διμέτωπο πρόβλημα της Ευρώπης

Η Ευρώπη είναι από τις πλέον εκτεθειμένες σε αυτό το κινεζικό σοκ. Ωστόσο, ένα ολοκληρωμένο πακέτο πολιτικής για την αντιστάθμιση αυτής της ανισορροπίας — συμπεριλαμβανομένων εισαγωγικών δασμών, περιορισμών στις δημόσιες προμήθειες, όρων στις άμεσες ξένες επενδύσεις ή υποχρεωτικών προτύπων διαφοροποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας — συνεχίζει να υπονομεύεται από το Βερολίνο και άλλες πρωτεύουσες της ΕΕ.

Αντίθετα, η ευρωπαϊκή συζήτηση περί ανταγωνιστικότητας κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από διαμάχες γύρω από οριακές λύσεις, κυρίως επειδή οι κινεζικές απειλές εξαναγκασμού έχουν αποτρεπτική επίδραση στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ. Για παράδειγμα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχουν καταστήσει την απορρύθμιση και τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας κεντρικό στοιχείο της απάντησής τους, ενώ πολλές ευρωπαϊκές πολυεθνικές προειδοποιούν σταθερά για εμπορικές συγκρούσεις και αντίποινα αν η Ευρώπη υιοθετήσει θεμιτά αμυντικά εμπορικά μέτρα.

Αυτή η χλιαρή απάντηση οφείλεται εν μέρει σε πραγματικές διαφωνίες μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, καθεμία από τις οποίες διαθέτει διαφορετικούς βιομηχανικούς πρωταθλητές και διαφορετικά επίπεδα έκθεσης στην κινεζική αγορά. Όμως το αποτρεπτικό αποτέλεσμα παίζει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο. Η εξαναγκαστική μόχλευση του Πεκίνου λειτουργεί όταν περιορίζει αθόρυβα τον χώρο πολιτικής της Ευρώπης· όταν υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και επιχειρήσεις διαπληκτίζονται δημόσια για οριακές επιλογές αλλά σιωπούν σχετικά με μια συστημική απάντηση, φοβούμενοι ότι ακόμη και η ίδια η συζήτηση θα προκαλέσει κλιμάκωση.

Προηγούμενη έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR) παρουσιάζει ποια χαρτιά μπορεί να χρησιμοποιήσει η ΕΕ για να απαντήσει και να αποτρέψει τις απειλές εξαναγκασμού της Κίνας. Μέχρι στιγμής, οι Ευρωπαίοι αποτιμούν το ορατό κόστος της αντιπαράθεσης με την Κίνα και υποτιμούν το σωρευτικό κόστος της αδράνειας. Όμως ο κινεζικός εξαναγκασμός και οι συστημικές ανισορροπίες της Κίνας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η προσπάθεια αντιμετώπισης του δεύτερου θα προκαλέσει αναπόφευκτα το πρώτο. Οι Ευρωπαίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς το κινεζικό πρόβλημα μόνο όταν η βιομηχανική προστασία και η οικονομική αποτροπή συνδυαστούν σε μια ολοκληρωμένη ατζέντα. Είτε η Ευρώπη θα βρει μια απάντηση που να αντιμετωπίζει και τα δύο, είτε δεν θα αντιμετωπίσει κανένα από τα δύο.