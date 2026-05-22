Σάλος-στη-Βρετανία:-Άνδρας-που-εμφανίστηκε-στο-first-dates-είχε-καταγγελθεί-για-κακοποιητική-συμπεριφορά,-«σοκαριστήκαμε-όταν-τον-είδαμε»

Σάλο έχει προκαλέσει στη Βρετανία η συμμετοχή 41χρονου άνδρα στο δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα γνωριμιών «First Dates», καθώς αποκαλύφθηκε ότι στο παρελθόν τον έχουν καταγγείλει για κακοποιητική συμπεριφορά.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με πρώην συντρόφους του να κάνουν λόγο για σοβαρό ψυχικό τραύμα και να στρέφουν τα πυρά τους κατά του Channel 4 για την επιλογή του να τον συμπεριλάβει στην εκπομπή.

«Σοκαρίστηκε», λέει η μητέρα καταγγέλουσας

Η μητέρα μιας εκ των γυναικών που είχαν καταγγείλει τη συμπεριφορά του 41χρονου ξέσπασε δημόσια, δηλώνοντας ότι η κόρη της συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα από τη σχέση μαζί του.

Όπως ανέφερε, σοκαρίστηκε όταν τον είδε να παρουσιάζεται τηλεοπτικά ως ένας «ιδανικός πιθανός σύντροφος», εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη συμμετοχή του στην εκπομπή.

Την ίδια ώρα, δεύτερη πρώην σύντροφός του υποστήριξε επίσης ότι βίωσε «τραυματικές εμπειρίες» κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, τονίζοντας ότι «οι επιπτώσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν» την καθημερινότητά της.

Η υπόθεση που έφτασε στα δικαστήρια

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η βρετανική Sun, ο άνδρας είχε παραδεχθεί το 2020 ενώπιον δικαστηρίου ότι επιτέθηκε σε πρώην σύντροφό του στο Δυτικό Σάσεξ. Το δικαστήριο δεν του επέβαλε φυλάκιση, αλλά τον έθεσε υπό δικαστική επιτήρηση για έναν χρόνο, του απαγόρευσε να πλησιάζει το θύμα για δύο χρόνια και του επέβαλε να πληρώσει συνολικά 225 λίρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα η συγκεκριμένη καταδίκη δεν εμφανιζόταν στους βασικούς ελέγχους ποινικού μητρώου που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη συμμετοχή του στην εκπομπή.

Η απάντηση του καναλιού

Σε ανακοίνωσή του, το Channel 4 υποστήριξε ότι όλοι οι συμμετέχοντες του «First Dates» περνούν από τους αυστηρότερους ελέγχους που επιτρέπει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ποινικού μητρώου και διαδικτυακής έρευνας.

Μάλιστα ο σταθμός ανέφερε ότι οι έλεγχοι για τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα ήταν «καθαροί».

Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα μέτρα προστασίας και τους ελέγχους στις παραγωγές reality της βρετανικής τηλεόρασης.

Η επικεφαλής της Ofcom, της ανεξάρτητης αρχής που εποπτεύει και ρυθμίζει τα μέσα ενημέρωσης και τις τηλεπικοινωνίες στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη «σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με καταγγελίες βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων και σε άλλες reality εκπομπές, όπως το Married At First Sight UK.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ofcom εξετάζει το ενδεχόμενο αυστηροποίησης του πλαισίου κανόνων και υποχρεώσεων για τις τηλεοπτικές παραγωγές πραγματικότητας.