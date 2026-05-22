Σε θετικό έδαφος οι αγορές Ασίας – Ειρηνικού με το βλέμμα στις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ – Ιράν

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, η πρόθεση της Τεχεράνης να διατηρήσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου εντός της χώρας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, θα μπορούσε να περιπλέξει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τη διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ως βασικό στόχο της στρατιωτικής του δράσης απέναντι στην Τεχεράνη.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 2,64% κινούμενος στις 63,314.00 μονάδες, ενώ ο δείκτης TOPIX σημείωσε άνοδο 0,55%. Σημειώνεται επίσης ότι ο δομικός πληθωρισμός στην Ιαπωνία επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Απρίλιο, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2022, γεγονός που αποδυναμώνει το ενδεχόμενο μιας άμεσης αύξησης επιτοκίων από την Bank of Japan.

Συγκεκριμένα, ο δομικός πληθωρισμός – ο οποίος εξαιρεί τις τιμές των νωπών τροφίμων – διαμορφώθηκε στο 1,4%, χαμηλότερα από το 1,7% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters και κάτω από την ένδειξη 1,8% του Μαρτίου.

Στη Νότια Κορέα τώρα, ο Kospi κατέγραψε άνοδο 0,28%, ενώ ο δείκτης Kosdaq «εκτινάχθηκε» πάνω από 5%.

Την ίδια στιγμή, στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,26% στις 8,643.70 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε άνοδο 1,19% στις 25,687.50 μονάδες, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,70%.

Τέλος, στην Ινδία ο δείκτης Nifty 50 ολοκλήρωσε τη συνεδρία στα «πράσινα» ενισχυόμενος κατά 0,49% στις 23,770.30 μονάδες.