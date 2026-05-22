Στην-Ευρωπαϊκή-Εισαγγελία-Τσιάρας-και-Μηταράκης-με-υπόμνημα

Της Έλενας Γαλάρη

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημμεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης.

Εισερχόμενος του δικαστικού μεγάρου ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι δεν υπήρχε η οποιαδήποτε ζημιά σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και πως είναι έτοιμος να αποδείξει την αθωότητά του. «Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη» δήλωσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Από την πλευρά του ο κ. Μηταράκης δήλωσε ότι δεν έχει υποπέσει σε καμία παράνομη πράξη. «Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης», ανέφερε.

Και οι δύο βουλευτές θα παραδώσουν υπόμνημα.

Δημητρακόπουλος: «Η φερόμενη ζημία είναι μηδέν»

Αμέσως μετά, ο συνήγορος υπεράσπισης Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε σε τεχνικά στοιχεία της δικογραφίας και σε εκθέσεις ειδικών, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά που εξετάζονται είναι εξαιρετικά χαμηλά και τελικά θα εκμηδενιστούν.

«Υπάρχει έκθεση ειδικού επιστήμονα και συγκεκριμένα της κυρίας Τυχεροπούλου, όπου η φερόμενη ζημία σε κατηγορουμένους, όπως είναι η κυρία Παπακώστα που είναι πάνω από 120.000, περιορίζεται σε 7.000. Στον κύριο Μηταράκη είναι μηδέν και σε ορθή επανάληψη, όταν θα γίνει, πάλι μηδέν θα είναι η ζημιά όσον αφορά και τον κύριο Τσιάρα. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Και μπράβο, λέω στην κυρία Παπανδρέου που ζήτησε να έχει και μια συνδρομή ειδικού συμβούλου, ειδικού τεχνικού συμβούλου, ώστε να φαίνεται ότι η φερόμενη ζημία είναι, μιλάμε για τρία χιλιάρικα, για εφτά χιλιάρικα, που και αυτή η ζημιά θα εξαφανιστεί. Φανταστείτε λοιπόν, έτσι, να κατηγορούνται οι υπουργοί ότι ενήργησαν με δόλο όταν έχουν έναν κτηνοτρόφο μπροστά τους και έναν γεωργό για ποσά 3.000 και 7.000 ευρώ» τόνισε ο κ. Δημητρακόπουλος.

