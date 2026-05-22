Στην Τεχεράνη ο Πακιστανός στρατάρχης Μουνίρ και διαπραγματευτές από το Κατάρ, συγκρατημένη αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες μέρες οι πακιστανικές προσπάθειες για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με στόχο να υπογραφεί ένα κείμενο εκεχειρίας και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει γύρω από τα πυρηνικά και τα Στενά τoυ Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, διπλωματικές πηγές από το Ισλαμαμπάντ αναφέρουν ότι ο Αρχιστράτηγος του Πακιστανικού Στρατού, Ασίμ Μουνίρ, που επρόκειτο να ταξιδέψει χθες στην Τεχεράνη, θα ξεκινήσει σήμερα τελικά για την ιρανική πρωτεύουσα. Την είδηση αυτή επιβεβαιώνουν πακιστανικές μυστικές υπηρεσίες και στο Axios.

Πηγές που επικαλούταν νωρίτερα το Al-Arabiya, ανέφεραν ότι ο Μούνιρ θα επισκεπτόταν την Τεχεράνη εφόσον υπήρχε πρόοδος ή αισιοδοξία ότι κάποια εμπόδια θα μπορούσαν να ξεπεραστούν, ώστε να ανοίξει ο δρόμος προς μια συμφωνία. Ο αρχιστράτηγος Μουνίρ ανέμενε τα αποτελέσματα των συνομιλιών του Υπουργού Εσωτερικών του Πακιστάν Μοσχίν Νακβί με τον Αμπάς Αραγτσί και άλλους Ιρανούς αξιωματούχους πριν μπει στο αεροπλάνο.

Και διαπραγματευτές από το Κατάρ στην Τεχεράνη

Μια ομάδα διαπραγματευτών από το Κατάρ έφτασε την Παρασκευή στην Τεχεράνη, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων, όπως ανέφερε στο Reuters πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Η Ντόχα, η οποία έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο της Γάζας και σε άλλες περιοχές διεθνών εντάσεων, είχε μέχρι τώρα αποστασιοποιηθεί από το να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο με το Ιράν, αφού δέχτηκε επίθεση από ιρανικούς πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της τελευταίας σύγκρουσης

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Μία πακιστανική πηγή δήλωσε στο Al-Arabiya ότι οι τρέχουσες επικοινωνίες χαρακτηρίζονται από συγκρατημένη αισιοδοξία. Η πηγή τόνισε ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική από μια προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν» και προσέθεσε ότι «η γεφύρωση των διαφορών δεν είναι εύκολη, καθώς και οι δύο πλευρές έχουν υψηλές απαιτήσεις».

Σημείωσε επίσης ότι «οι επαφές συνεχίζονται για να μειωθούν οι διαφορές όσον αφορά το ουράνιο και τα Στενά του Ορμούζ». Το βασικό εμπόδιο παραμένει ο χειρισμός του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι κύριες ρήτρες της συμφωνίας απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα διαπραγματεύσεων, με το Πακιστάν να βασίζεται και στην Κίνα για την προώθηση μιας πιθανής συμφωνίας.

Οργάνωση της διαπραγματευτικής ομάδας

Οι ίδιες πηγές αποκάλυψαν τον διορισμό του Εσμαήλ Μπαγκαϊ ως εκπροσώπου της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας και την επανατοποθέτηση του Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ ως επικεφαλής της ομάδας.

Σήμερα, ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών συναντήθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Το προσχέδιο συμφωνίας

Διαρροές υποδεικνύουν ότι έχει προετοιμαστεί σχέδιο προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει:

– Κατάπαυση εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.

– Δέσμευση να μην στοχοθετούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές.

– Σεβασμό στην κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα, και μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης:

– Εγγύηση ελευθερίας ναυσιπλοΐας στον Αραβικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και τη Θάλασσα του Ομάν.

– Δημιουργία μηχανισμού κοινής παρακολούθησης και επίλυσης διαφορών.

– Έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών.

Σημειώνεται ότι η ιρανική πλευρά είχε προηγουμένως αρνηθεί να μεταφέρει εμπλουτισμένο ουράνιο, εκτιμώμενου βάρους περίπου 440 κιλών, εκτός χώρας.

Η Τεχεράνη έχει επίσης αναφερθεί επανειλημμένα σε μια «νέα κατάσταση» στα Στενά του Ορμούζ μετά τον πόλεμο, δημιουργώντας νέο όργανο διαχείρισης της στρατηγικής αυτής υδάτινης οδού, μέσω της οποίας διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αντίθετα, η Ουάσιγκτον επιμένει στην πλήρη και άνευ όρων ανοικτή διέλευση από τον Στενό και απορρίπτει την παραμονή ουρανίου εντός του Ιράν.