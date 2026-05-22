Συνάντηση-του-Κωνσταντίνου-Τασούλα-με-την-πριγκίπισσα-Άννα-της-Βρετανίας

Με την πριγκίπισσα Άννα της Μεγάλης Βρετανίας συναντήθηκε σήμερα Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στο Προεδρικό Μέγαρο παραβρέθηκε και ο Σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας, η οποία επισκέφθηκε την Ελλάδα για να παρεβρεθεί στην 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

«Όπως προφανώς ξέρετε, η Μάχη της Κρήτης έπαιξε σπουδαίο ρόλο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρετανοί και Έλληνες έχουμε κοινές μνήμες από εκείνη τη μάχη, οι λαοί μας πήραν μέρος σε εκείνη τη μάχη κατά της εισβολής του ναζισμού στο νησί της Κρήτης. Και αυτή η μνήμη μας συνοδεύει ακόμη και σήμερα και έτσι η παρουσία σας εκεί θα τιμήσει την αντίσταση και την άμυνα, Ελλήνων και Βρετανών από κοινού, σε εκείνη την εισβολή του ναζισμού πριν από 85 χρόνια στο νησί της Κρήτης», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Υπό την ιδιότητά σας ως Προέδρου των Πολεμικών Κοιμητηρίων της Κοινοπολιτείας, θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε και το Συμμαχικό Κοιμητήριο στην Κρήτη, στα Χανιά. Η επίσκεψή σας εκεί θα σας δώσει την ευκαιρία να διαπιστώσετε την έκταση της συναδέλφωσης των λαών μας, όχι μόνο εκείνη την περίοδο, αλλά και μετά. Και μας φέρνει σήμερα δύο λαούς, δύο χώρες, πιο κοντά στο πλαίσιο του αγώνα μας για την επικράτηση της διεθνούς ειρήνης και του διεθνούς δικαίου καθώς και την κατοχύρωση της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Αλλά και οι άλλες ιδιότητές σας, τις οποίες υπηρετείτε με θαυμάσιο τρόπο, συνδέουν τις δύο χώρες μας. Είστε Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Μεγάλης Βρετανίας και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και αυτή σας η ιδιότητα, μας φέρνει πάλι κοντά. Εδώ γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το μήνυμα του Ολυμπισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων είναι πολύ χρήσιμο σήμερα να ακουστεί και πάλι, ιδίως, λόγω των συνεχιζόμενων συρράξεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ώστε να επικρατήσει το πνεύμα της καταλλαγής και της ειρήνης.

Η χώρα σας, Υψηλοτάτη, υπήρξε θαλασσοκράτειρα για αιώνες. Στη σημερινή εποχή το Εμπορικό Ναυτικό της Ελλάδος είναι το μεγαλύτερο Εμπορικό Ναυτικό του κόσμου, οπότε και η άλλη ιδιότητά σας, ως Προέδρου της “Αποστολής για τους Ναυτικούς”, μάς είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και ιδιαίτερα ωφέλιμη, γιατί προσφέρει στους ναυτικούς εδώ και δεκαετίες. Προσφέρει σιγουριά, προσφέρει συμπαράσταση, προσφέρει αισιοδοξία με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτετε για τους ανθρώπους της θάλασσας.

Συνεπώς, πρέπει να το παραδεχτούμε, μέσα από τις διάφορες ιδιότητες τις οποίες υπηρετείτε επάξια επί σειρά ετών, συνδέεστε πολύ στενά με την χώρα στην οποία βρίσκεστε σήμερα.

Σας καλωσορίζω, λοιπόν, και πάλι, εσάς και τον σύζυγό σας στην Ελλάδα και εύχομαι η αποστολή σας και η παρουσία σας εδώ να ευδοκιμήσει και να πετύχετε τους στόχους σας», κατέληξε ο κ. Τασούλας

Η πριγκίπισσα Άννα σημείωσε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία εδώ. Αυτός ο εορτασμός της 85ης επετείου [της Μάχης της Κρήτης] είναι πολύ σημαντικός για τις δύο χώρες μας, φυσικά και για τους Αυστραλούς και τους Νεοζηλανδούς αλλά κυρίως για τους Κρήτες, οι οποίοι υπέφεραν περισσότερο από όλους.

Έχω επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και βεβαίως και αργότερα, για την παραλαβή της Ολυμπιακής Φλόγας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, πράγμα το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο.

Και όσον αφορά την “Αποστολή για τους Ναυτικούς”, αυτός είναι ένας Οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί εδώ και εκατό χρόνια. Έχει πλέον παρουσία σε πενήντα χώρες, σε ολόκληρο τον κόσμο και προσφέρει βοήθεια στους ναυτικούς ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους ή το φύλο ή την φυλή τους. Είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό κίνημα πια σε όλο τον κόσμο».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.