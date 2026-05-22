Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για τις υποκλοπές – Ανδρουλάκης: «Ο Νίξον της Ελλάδας είναι ο Μητσοτάκης»

Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές, μετά την παρέμβαση του Μάκη Βορίδη, ο οποίος αμφισβήτησε τη συνταγματικότητα της διαδικασίας και ειδικότερα το όριο των 120 ψήφων για την έγκριση της πρότασης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Απαντώντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «υποκρισία και φαυλότητα», υπενθυμίζοντας ότι το ίδιο ακριβώς πλαίσιο είχε εφαρμοστεί και το 2022, όταν είχε συζητηθεί αντίστοιχο αίτημα εξεταστικής για τις παρακολουθήσεις.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι τότε η διαδικασία προχώρησε με όριο 120 ψήφων και όχι 151, παρά το γεγονός ότι ίσχυε ο ίδιος νόμος για την ΕΥΠ, ενώ υπενθύμισε πως προεδρεύων ήταν ο σημερινός πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

«Άλλαξε το Σύνταγμα από το 2022 μέχρι σήμερα; Άλλαξε ο κανονισμός της Βουλής; Άλλαξε ο νόμος για την ΕΥΠ; Όχι. Τι άλλαξε;» διερωτήθηκε, για να προσθέσει ότι στο μεταξύ «μεσολάβησε ένα δικαστήριο που έκανε αυτό που αρνηθήκατε να κάνετε εσείς».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ο Νίξον της Ελλάδας έπρεπε να είναι εδώ σήμερα και να μην αφήνει στη θέση του τον κύριο Βορίδη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να μιλά για ζητήματα εθνικής ασφάλειας όταν – όπως είπε – «δεν επιτρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση των υποκλοπών ακόμη και εις βάρος αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στον πρόσφατο διάλογό του με τον διοικητή της Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμίρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ρώτησε ευθέως γιατί παρακολουθούνταν και – όπως είπε – έλαβε την απάντηση «δεν ξέρω».

«Τέσσερα χρόνια λέγατε ότι δεν πάω στην ΕΥΠ γιατί φοβάμαι να ενημερωθώ και τελικά ο άνθρωπος που θα με ενημέρωνε δεν ήξερε τίποτα να μου πει», τόνισε, κατηγορώντας βουλευτές της ΝΔ ότι τον στοχοποιούσαν πολιτικά για την υπόθεση

«Ντροπή για εσάς και πάνω από όλα για αυτόν που σας βάζει να τα κάνετε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.