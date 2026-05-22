Τεχνητή-νοημοσύνη:-Απειλούνται-οι-επενδύσεις-από-νέους-Λουδίτες;-Οι-επενδυτές-υποτιμούν-τον-κίνδυνο

Η ιστορία επαναλαμβάνεται με την εμφάνιση νέων Λουδιτών; Όπως οι εργάτες του 19ου αιώνα κατέστρεφαν τις μηχανές από φόβο για τις δουλειές τους, έτσι και σήμερα η αυξανόμενη κοινωνική κατακραυγή κατά της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να εξελιχθεί σε άμεση απειλή για επενδυτικά κεφάλαια. Οι αντιδράσεις των εργαζομένων θεωρούνται υποτιμημένες, καθώς κλιμακώνονται —από απεργίες μέχρι μπλοκάρισμα υποδομών ζωτικής σημασίας— δημιουργώντας σοβαρά εμπόδια στην αγορά

Η αρνητική στάση συνιστά παραγνωρισμένο οικονομικό κίνδυνο για τους επενδυτές ικανό να μπλοκάρει την εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας και να ανατρέψει επιχειρηματικές στρατηγικές μεγάλων ομίλων, την ώρα που πολλοί παρασύρονται από την τρέχουσα επενδυτική φρενίτιδα

Η κατάσταση, ωστόσο, δεν δείχνει να ανησυχεί τους επιχειρηματίες, οι οποίοι τοποθετούν τεράστια κεφάλαια σε εταιρείες του κλάδου.

Η αρνητική στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται ωστόσο να καθυστερήσει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας.

Η SpaceX προειδοποιεί…

Το ενημερωτικό δελτίο της SpaceX πάντως προειδοποιεί για την απειλή: «Εάν θεωρηθεί ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης προκαλούν σημαντικές κοινωνικές αναταράξεις, ενδέχεται να επιβληθούν κρατικοί περιορισμοί ή απαγορεύσεις. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης κοινωνικών αναταραχών. Οποιοδήποτε από τα ενδεχόμενα θα επηρέαζε αρνητικά την ικανότητα ανάπτυξης και εμπορικής εκμετάλλευσης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, ανατρέποντας την επιχειρηματική στρατηγική».

Η κοινωνική κατακραυγή αποτέλεσε κεντρικό θέμα συζήτησης στις πρόσφατες συναντήσεις αναλυτών της Morgan Stanley με επενδυτές στις ΗΠΑ, σύμφωνα με σημείωμα της Δευτέρας. «Οι αντιδράσεις ενδέχεται να λάβουν πολιτικές διαστάσεις, προκαλώντας σημαντικά εμπόδια στην κατασκευή κέντρων δεδομένων», όπως σημειώθηκε.

Η αυξανόμενη αντίθεση σε συνδυασμό με την ακύρωση ορισμένων έργων, κλονίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, σύμφωνα με σημείωμα της Jefferies, το οποίο επικαλέστηκε πρόσφατα η Μάντισον Μιλς σε ρεπορτάζ για το Axios.

Οικονομικά οφέλη για ελάχιστους εκλεκτούς

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ξεκάθαρο όφελος για ελάχιστους εκλεκτούς που συγκεντρώνουν πλούτο, όπως διευθύνοντες σύμβουλοι, κορυφαία στελέχη και προνομιούχοι υπάλληλοι σε μεγάλες νεοσύστατες εταιρείες τεχνολογίας.

Μπόνους εκατομμυρίων…

Ενδεικτικά, η Meta διέθεσε πακέτα αμοιβών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε κορυφαίους ερευνητές. Παράλληλα, 600 υπάλληλοι της OpenAI εξαργύρωσαν πρόσφατα μετοχές αξίας 6,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Προς το παρόν, κέρδη αποκομίζουν και οι επενδυτές.

…και απολύσεις

Με τόσο λίγους ανθρώπους να επωφελούνται από την επαναστατική τεχνολογία, την ώρα που καταγράφονται και προβλέπονται απολύσεις, η κοινωνική οργή θεωρείται δεδομένη.

Ο Αμερικανός διευθύνων σύμβουλος της Standard Chartered, με έδρα το Λονδίνο, ζήτησε συγγνώμη την Παρασκευή για δήλωσή του που ξεσήκωσε σάλο, σύμφωνα με την οποία η τράπεζα θα αντικαταστήσει «ανθρώμινο κεφάλαιο χαμηλότερης αξίας» με τεχνητή νοημοσύνη.

Ελάχιστα κέρδη για τις τοπικές κοινωνίες

Τοπικές κοινωνίες αντιτίθενται στα τεράστια κέντρα δεδομένων, τα οποία θεωρείται ότι αυξάνουν το τοπικό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ προσφέρουν ελάχιστα στις τοπικές οικονομίες.

Παράλληλα, καταγράφεται αυξανόμενη ανησυχία για κακή χρήση της τεχνολογίας, διάδοση παραπληροφόρησης και παραβίαση του απορρήτου δεδομένων, σύμφωνα με σημείωμα της Morgan Stanley.

Η κόντρα εργαζομένων – Samsung, η συμφωνία και η άνοδος του χρηματιστηρίου

Η διαμάχη στη Νότια Κορέα σχετικά με τα κέρδη μεταξύ της Samsung Electronics και των εργαζομένων θα μπορούσε να είναι μία πρόγευση για την εξέλιξη των αντιδράσεων

Οι εργαζόμενοι απαιτούσαν μεγαλύτερο μερίδιο από τα απροσδόκητα κέρδη, τα οποία σημείωσε η εταιρεία λόγω της αυξημένης ζήτησης για μικροτσίπ.

Η χρηματιστηριακή αξία της Samsung ξεπέρασε πρόσφατα το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ωθώντας το προσωπικό σε απειλές για απεργιακές κινητοποιήσεις.

Σημειώνεται ότι η ανταγωνιστική SK Hynix είχε ήδη προσφέρει ευνοϊκότερη συμφωνία κατανομής κερδών στο δικό της προσωπικό.

Το διακύβευμα αφορά άμεσα την οικονομία της Νότιας Κορέας. Τα έσοδα της Samsung αντιπροσώπευαν πέρυσι πάνω από το 12% του ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με το CNN.

Την Πέμπτη, μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, καταγράφηκε άνοδος όχι μόνο στη μετοχή της Samsung, αλλά και στο σύνολο του χρηματιστηρίου της Νότιας Κορέας.

Αλλά, οι εργαζόμενοι της Samsung προστατεύονται από συνδικάτα. Αντίθετα, στις ΗΠΑ, οι εργαζόμενοι βρίσκονται συχνά στο έλεος της εργοδοσίας.

Η μηχανή παραγωγής χρήματος συνεχίζει να λειτουργεί ασταμάτητα

Πολλοί υπενθυμίζουν το θέμα της πυρηνικής ενέργειας, όπου η δημόσια κατακραυγή για τους κινδύνους επιβράδυνε την υιοθέτησή της στο παρελθόν.

Βέβαια, καθώς οι ενεργειακές ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης είναι τεράστιες, η πυρηνική ενέργεια γνωρίζει νέα άνθηση.

Συμπέρασμα; Οι αντιδράσεις κατά της τεχνητής νοημοσύνης είναι υπαρκτές. Οι επενδυτές παρακολουθούν μεν την κατάσταση, αλλά προς το παρόν, η μηχανή παραγωγής χρήματος συνεχίζει να λειτουργεί ασταμάτητα.