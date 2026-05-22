Τουρισμός:-Ποιοι-ξοδεύουν-περισσότερο-στην-Ελλάδα

Αλλάζουν οι ισορροπίες στον τουρισμό, καθώς οι βασικές αγορές της χώρας εμφανίζουν διαφορετικές ταξιδιωτικές συνήθειες, μεταβαλλόμενα επίπεδα δαπάνης και νέες γεωγραφικές προτιμήσεις.

Στη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο “Ποιος Πάει Που; Πόσο Μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση κύριων αγορών ανά Περιφέρεια 2025”, εξετάζονται τα στοιχεία για τις έξι σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού της χώρας βάσει εσόδων: Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιταλία, Γαλλία και Ολλανδία.

Η μελέτη αναλύει επισκέψεις, διανυκτερεύσεις και εισπράξεις, καθώς και δείκτες όπως η δαπάνη ανά επίσκεψη, η δαπάνη ανά διανυκτέρευση και η μέση διάρκεια παραμονής.

Γερμανία: Χαμηλότερη δαπάνη

Η γερμανική αγορά κατέγραψε σημαντική αύξηση επισκέψεων κατά 11%, ωστόσο η ενίσχυση της ζήτησης συνοδεύτηκε από υποχώρηση των βασικών δεικτών δαπάνης. Η δαπάνη ανά επίσκεψη μειώθηκε κατά 8,2%, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής υποχώρησε κατά 8,3%.

Παρά τον υψηλό όγκο επισκεπτών, η Γερμανία εμφανίζει τη χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση μεταξύ των έξι αγορών, στα 79 ευρώ. Ταυτόχρονα, καταγράφεται αύξηση επισκεψιμότητας σε λιγότερο παραδοσιακές περιφέρειες, όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (+44%) και τα Ιόνια Νησιά (+36%), ενώ η Θεσσαλία σημείωσε μεγάλη πτώση επισκέψεων (-43%).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αυξημένη τουριστική ροή δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση της τουριστικής δαπάνης, γεγονός που ενδέχεται να συνδέεται με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη γερμανική αγορά.

Ηνωμένο Βασίλειο: η ισχυρότερη επίδοση του 2025

Η βρετανική αγορά παρουσίασε τις καλύτερες συνολικά επιδόσεις μεταξύ των έξι χωρών. Οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 18%, η δαπάνη ανά επίσκεψη κατά 8,2% και η δαπάνη ανά διανυκτέρευση κατά 10,8%.

Με μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στα 729 ευρώ, το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των βασικών αγορών. Ισχυρή παραμένει η παρουσία των Βρετανών στο Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και την Αττική, ενώ ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Πελοπόννησο (+141% στις εισπράξεις) και στη Δυτική Ελλάδα (+112% στις επισκέψεις).

Η τάση αυτή υποδηλώνει διεύρυνση της γεωγραφικής κατανομής των Βρετανών ταξιδιωτών πέρα από τους παραδοσιακούς νησιωτικούς προορισμούς.

ΗΠΑ: υψηλή δαπάνη και συγκέντρωση στην Αττική

Η αμερικανική αγορά διατηρεί τη μεγαλύτερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση, στα 121 ευρώ, ενώ βρίσκεται δεύτερη σε δαπάνη ανά επίσκεψη με 715 ευρώ.

Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 10%, παρά τη μικρή μείωση των διανυκτερεύσεων (-2%). Κυρίαρχος προορισμός για τους Αμερικανούς παραμένει η Αττική, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο σημειώθηκε σημαντική κάμψη, με μείωση 33% στις επισκέψεις και 45% στις εισπράξεις.

Η έντονη συγκέντρωση της αμερικανικής αγοράς στην Αττική και το Νότιο Αιγαίο αναδεικνύει περιθώρια ανάπτυξης για άλλες περιφέρειες, ιδιαίτερα λόγω της υψηλής κατά κεφαλήν δαπάνης που χαρακτηρίζει τους Αμερικανούς επισκέπτες.

Ιταλία: σταθερή ανάπτυξη και ενίσχυση νέων προορισμών

Η ιταλική αγορά κατέγραψε ισορροπημένη ανάπτυξη, με αύξηση 7% στις επισκέψεις και 9% στις εισπράξεις. Ξεχωρίζει η Θεσσαλία, όπου οι επισκέψεις αυξήθηκαν κατά 94% και οι εισπράξεις κατά 148%.

Αντίθετα, στην Κρήτη σημειώθηκε μείωση εισπράξεων κατά 20%, παρά την αύξηση των επισκέψεων, εξέλιξη που ενδέχεται να συνδέεται με μικρότερη διάρκεια παραμονής ή διαφοροποίηση στον τύπο διαμονής.

Βασικός προορισμός των Ιταλών παραμένει το Νότιο Αιγαίο, ωστόσο η Αττική εμφανίζει ενισχυμένη δυναμική, στοιχείο που αποτυπώνει τάσεις γεωγραφικής διαφοροποίησης της αγοράς.

Γαλλία: μετατόπιση από τους νησιωτικούς προορισμούς

Η γαλλική αγορά εμφανίζει τη χαμηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη μεταξύ των έξι αγορών, στα 535 ευρώ.

Σημαντικές απώλειες καταγράφηκαν στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, με μείωση 19% στις εισπράξεις της Κρήτης και 20% στις επισκέψεις στο Νότιο Αιγαίο. Αντίθετα, η Αττική κατέγραψε αύξηση εισπράξεων κατά 57%.

Η εικόνα αυτή δείχνει μεταβολή στις προτιμήσεις των Γάλλων ταξιδιωτών, με ενίσχυση των αστικών προορισμών και παράλληλη υποχώρηση των παραδοσιακών νησιωτικών επιλογών.

Ολλανδία: υποχώρηση σε όλα τα βασικά μεγέθη

Η Ολλανδία ήταν η μόνη από τις έξι βασικές αγορές που παρουσίασε πτωτική πορεία και στα τρία βασικά μεγέθη. Οι επισκέψεις μειώθηκαν κατά 5%, οι διανυκτερεύσεις κατά 8% και οι εισπράξεις κατά 7%.

Παρά τη μείωση του όγκου, η αγορά διατηρεί σχετικά υψηλή δαπάνη ανά επίσκεψη, στα 615 ευρώ. Η Κρήτη εξακολουθεί να αποτελεί τον κυρίαρχο προορισμό των Ολλανδών, ωστόσο σημείωσε απώλειες 6% στις εισπράξεις, ενώ σημαντική μείωση καταγράφηκε και στα Ιόνια Νησιά (-28%).