ΤτΕ: Διευρύνθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το α’ τρίμηνο – Άνοδος στις τουριστικές εισπράξεις

Διευρύνθηκε κατά 2 δισ. ευρώ το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας το πρώτο τρίμηνο του έτους αγγίζοντας τα 7 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην μεγάλη μείωση του πλεονάσματος του Ισοζυγίου Δευτερογενών εισοδημάτων στα 496 εκατ. ευρώ από 2,9 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Αντιθέτως, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω του υπερδιπλασιασμού του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, καθώς οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 38,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 64,3% στα 1,6 δισ. ευρώ .

Επίσης το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη αυτή των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,3% (1,6% σε σταθερές τιμές), με τις εισαγωγές να καταγράφουν μικρή άνοδο κατά 0,8% (αμετάβλητες σε σταθερές τιμές). Επίσης, σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 3,4% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 6,2% (1,0% και 5,6% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα). Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε άνοδο σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Οι παραπάνω εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα το το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) να αυξηθεί έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 φθάνοντας τα 7,1 δισεκ. ευρώ.

Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν ροές ύψους 1,3 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν ροές ύψους 3,6 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η διεύρυνση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 2,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και, σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση κατά 686,2 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η άνοδος των υποχρεώσεών τους αντανακλά την αύξηση κατά 3,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων κατοίκων.