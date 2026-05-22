ΥΠΕΘΟΟ:-Η-ανάπτυξη-της-ελληνικής-οικονομίας-«γκρεμίζει»-το-αφήγημα-του-ΠΑΣΟΚ

«Το ΠΑΣΟΚ εγκαλεί την κυβέρνηση επειδή η ελληνική οικονομία, σε συνθήκες πολέμου, συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς διπλάσιους από την Ευρωζώνη. Ακόμη και στο απαισιόδοξο σενάριο της Κομισιόν, η Ελλάδα προβλέπεται το 2026 να έχει ανάπτυξη 1,8%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης θα κινηθεί μόλις στο 0,9%!» υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Με την ίδια λογική, σε λίγο η Χαριλάου Τρικούπη θα ζητά εξηγήσεις επειδή οι επενδύσεις αυξήθηκαν από το 11% στο 17% του ΑΕΠ, επειδή η ανεργία έπεσε στο 8% από το 17% (και από το 27% στην καρδιά της κρίσης) και επειδή η Ελλάδα καταγράφει τη ταχύτερη μείωση χρέους παγκοσμίως. Κάθε θετικός δείκτης για τη χώρα “γκρεμίζει” το αφήγημα της καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ» πρόσθεσε το ΥΠΕΘΟΟ.

«Η κυβέρνηση είναι η πρώτη που αναγνωρίζει τις δυσκολίες και την πίεση που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε σε νέα, έκτακτα αλλά και μόνιμα μέτρα στήριξης ύψους 800 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας και τη μείωση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης. Η οικονομία και τα προβλήματα των πολιτών απαιτούν σοβαρότητα, σχέδιο και υπευθυνότητα. Στοιχεία που, δυστυχώς, φαίνεται να λείπουν από τους επιτελείς της αξιωματικής αντιπολίτευσης» καταλήγει.