Υποκλοπές: Για «εθνική προδοσία» μίλησε ο Ανδρουλάκης στη Βουλή – Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, στη συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, πριν το ΠΑΣΟΚ αποχωρήσει από την αίθουσα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Αρχικά, απευθυνόμενος στον Μάκη Βορίδη, είπε: «Σήμερα είχαμε μια κυνική ομολογία από τον κ. Βορίδη. Είπε ”ναι, έχετε δίκαιο, δεν άλλαξαν ούτε οι νόμοι, ούτε το Σύνταγμα, ούτε ο κανονισμός της Βουλής. Άλλαξε η βούλησή μας. Δεν θέλουμε τώρα να γίνει εξεταστική επιτροπή”. Τα επιχειρήματά τους αποδεικνύουν τον φόβο και την ανασφάλεια μπροστά σε μια υπόθεση που αγγίζει και τον ίδιο τον πρωθυπουργό και το Μέγαρο Μαξίμου».

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως υπονόμευε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Επίσης ρώτησε τον κ. Βορίδη «γιατί δεν πάτε στη δικαιοσύνη εδώ και 4 χρόνια ως θύμα του Predator;».

Σε άλλο σημείο, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως «το παίζετε κόμμα πατριωτικό αλλά δεν ενοχλείστε για το πού είναι τα αρχεία της υποκλοπής των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων». «Μπροστά στην εξουσία είστε πατριώτες της φακής, όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκης», σημείωσε.

Ακολούθως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισήμανε πως «κάνατε μεγάλη ζημιά στην ΕΥΠ. Γι’ αυτό άλλωστε ο κύριος Δεμίρης είπε ότι έπρεπε να κάνει μια νέα ΕΥΠ. Γιατί την προηγούμενη ΕΥΠ που αλλάξατε το νόμο για να βάλετε ένα security διοικητή τη φέρετε στα μέτρα σας, την ευτελίσατε».

Στη συνέχεια ρώτησε την κυβέρνηση εάν προτίθεται να του πει συγγνώμη στον ίδιο για την υπόθεση των παρακολουθήσεων: «Εδώ υπάρχει ένα περιβάλλον που απειλεί τη δημοκρατία… Έχετε να πείτε μια συγγνώμη σε εμένα; Όσοι από εσάς τέσσερα χρόνια λέγατε ότι δεν πάω στην ΕΥΠ για να με ενημερώσει επειδή φοβάμαι; Αλλά πήγα στη Βουλή των Ελλήνων μπροστά στους συναδέλφους και αποκαλύφθηκε ότι η ΕΥΠ δεν είχε τίποτα να μου πει. Εσείς λοιπόν που τέσσερα χρόνια να παράγετε τα non-paper του Κυριάκου Μητσοτάκη, που με βάζετε στην κρεατομηχανή της πολιτικής ζωής του τόπου, έχετε να μου πείτε ένα συγγνώμη; Και αντί να μου πείτε συγγνώμη, να με απειλείτε κιόλας; Εσείς τι θα κάνατε στη θέση μου αν η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμένου σας έκανε αυτό που μου κάνατε εσείς σε εμένα;».

«Ο κ. πρωθυπουργός δεν θέλει να γίνει αυτή η εξεταστική γιατί πρέπει να έρθει να απαντήσει. Πότε έμαθε για το Predator; Πότε έμαθε για την πιθανή στοχοποίηση πολιτικών προσώπων, στρατιωτικών αξιωματούχων και στελεχών της ίδιας της ΕΥΠ; Ποιες συγκεκριμένες εντολές έδωσε όταν έμαθε την υπόθεση;», συνέχισε, ενώ έθεσε «ζήτημα εθνικής προδοσίας».

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συνεδρίαση έπρεπε να οδηγήσει σε μία απόφαση. Αλλά ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα αποφάσισε να καταπατήσει το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής γιατί απλά φοβάται. Φοβάται για τον ίδιο και για το σύστημά του. Και γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ώρα που θα φύγουν από την εξουσία και αυτή η υπόθεση διερευνηθεί σε βάθος θα αποτελέσει πολιτικό παρελθόν όχι μόνο ως πρωθυπουργός και ως πολιτικό πρόσωπο. Και αυτό πρέπει να συμβεί. Ως μάθημα σε όλους τους επόμενους», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η χώρα θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που δεν θα υπάρχει ατιμωρησία και α λα καρτ δικαιοσύνη για την εγχώρια ελίτ. Αυτό θέλει ο λαός μας. Αυτό ζητά, γι’ αυτό αγωνιά ο λαός», συμπλήρωσε.

Τέλος, κατέληξε λέγοντας πως: «Δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κ. Βορίδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα. Γιατί για εμάς είναι ένας αγώνας αρχών και αξιών. Ο αγώνας για τη δημοκρατία, για τη θεσμική ομαλότητα και για το κράτος δικαίου. Η δημοκρατική παράταξη θα αγωνιστεί για να λάμψει το φως της αλήθειας και θα λάμψει το φως της αλήθειας. Και οι ένοχοι, όσο κι αν προσπαθήσετε, θα τιμωρηθούν. Η δημοκρατία θα νικήσει και η παράταξη της ΝΔ που μας θυμίζει τις χειρότερες εποχές της δεξιάς, θα ηττηθεί, να ‘στε σίγουροι».

Αναλυτικά η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ:

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι,

Σήμερα είχαμε μια κυνική ομολογία από τον κ. Βορίδη που είπε κάτι πάρα πολύ απλό: «Ναι, έχετε δίκιο, δεν άλλαξαν ούτε οι νόμοι, ούτε το Σύνταγμα, ούτε ο κανονισμός της Βουλής, άλλαξε η βούλησή μας. Δεν θέλουμε τώρα να γίνει εξεταστική επιτροπή και γι’ αυτό παίρνουμε τα goalpost από εκεί που τα είχε τοποθετήσει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα το 2022 και τα πάμε κάπου αλλού». Που; Στα μέτρα σας.

Δεν θέλουν να γίνει η εξεταστική επιτροπή. Τα επιχειρήματά τους αποδεικνύουν τον φόβο και την ανασφάλεια, μπροστά σε μια υπόθεση που δεν αγγίζει μόνο τον οποιοδήποτε βουλευτή, αγγίζει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και το Μέγαρο Μαξίμου.

Μας ρωτάνε, αν υπάρχουν νεότερα στοιχεία. «Όχι, δεν υπάρχουν». Μα είστε σοβαροί; Την απόφαση του δικαστηρίου τη διαβάσατε; Τις καταδίκες τις διαβάσατε; Ακούσατε ότι κάποιος κύριος με το όνομα Τρίμπαλης, -ένας αχυράνθρωπος του Λαβράνου – είπε στο δικαστήριο ότι του ζητήσαν να πάει στην εξεταστική επιτροπή και πριν πάει, του έδωσαν ένα φακελάκι με ερωτήσεις, του έκαναν και μάθημα. Και κατά διαβολική σύμπτωση πήγε στην εξεταστική επιτροπή και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, -εσείς λοιπόν, γιατί αυτό είναι το επίπεδό σας τελικά-, του κάνατε τις ερωτήσεις που του είχε δώσει το παρακράτος στο φακελάκι.

Και μας ρωτάτε γιατί ζητάμε ξανά εξεταστική επιτροπή; Γιατί εσείς με τη συμπεριφορά σας υπονομεύσατε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Εσείς καταστήσατε κίβδηλη την εξεταστική επιτροπή. Φανταστείτε να ήταν άλλο κόμμα στην Κυβέρνηση και να υπήρχαν τέτοιες καταγγελίες, τι θα έλεγε το στόμα του κ. Μητσοτάκη, του κ. Βορίδη και πολλών από εσάς. Θα είχατε έναν φιλελεύθερο οίστρο για την Ευρώπη, τις αξίες και τις αρχές κατά των σκοτεινών πρακτικών του παρακράτους. Αλλά τελικά αποδειχθήκατε ότι είστε τα ίδια και χειρότερα, με αυτούς που καταγγείλατε πριν από μερικά χρόνια.

Σήμερα, λοιπόν, είπατε και ένα άλλο επιχείρημα. Είπατε ότι πάμε στο 151 γιατί είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Δεν υπήρχε λοιπόν θέμα εθνικής ασφάλειας το 2022, το θυμηθήκατε τώρα. Αφού λοιπόν, κ. Βορίδη, υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και είναι τόσο σοβαρό που αφορά την άμυνα της χώρας, που αφορά τα δικαιώματα του ελληνικού λαού, που αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, εσείς ως θύμα του Predator γιατί δεν πάτε στη δικαιοσύνη εδώ και τέσσερα χρόνια; Άρα, επικαλείστε την εθνική ασφάλεια για να μη γίνει η εξεταστική επιτροπή αλλά δεν υπάρχει εθνική ασφάλεια όταν έπρεπε ο κ. Βορίδης να πάει στη δικαιοσύνη. Επίκληση της εθνικής ασφάλειας τώρα για να μην γίνει εξεταστική επιτροπή αλλά όταν κράτησε την υπόθεση στο αρχείο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβέλλας, δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας. Ήταν θέμα ιδιωτών!

Κάθομαι και σκέφτομαι, τέτοια κατάντια σε ένα κόμμα μισού αιώνα ιστορίας; Κατανοώ απόλυτα γιατί δεν σας λέει καλημέρα ούτε ο πρώην πρόεδρος σας, ούτε ο προηγούμενος Πρωθυπουργός σας. Λογικό είναι, όταν έχεις θητεύσει σε ένα κόμμα και προεδρεύεις και έχεις αγωνιστεί -εγώ τους έχω ασκήσει δριμεία κριτική- και βλέπεις την κατάντια αυτού του κόμματος στον βωμό του να υπερασπιστεί το σκοτεινό σύστημα του Μαξίμου, να λέει ότι του κατέβει, ενάντια στον ορθό λόγο, στο κοινοβούλιο και στο ίδιο το Σύνταγμα. Λογικό.

Δεν μπορώ να διανοηθώ, -πολλές φορές το σκέφτομαι-, αν θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν συμβεί σε εμάς, σε αυτή την παράταξη. Ποτέ. Γιατί υπάρχουν αρχές, αξίες και συνέπεια. Δεν θα είχαμε δεχθεί εμείς, κ. Βορίδη, να λέμε ποιος είναι ο «αναντικατάστατος» Πρωθυπουργός, για ένα πρόσωπο, που από την ανασφάλειά του παρακολουθούσε το μισό υπουργικό του συμβούλιο, ακόμη και συγγενικά σας πρόσωπα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και είναι διαφορά αρχών, αξιών και σεβασμού της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το παίζετε κόμμα πατριωτικό, αλλά δεν ενοχλείστε για το που είναι τα αρχεία της υποκλοπής των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων. Πόσο πατριώτης είναι κάποιος που κάποτε για να δείξει ότι είναι υπερ-πατριωτης κρατούσε και τσεκούρι, που δεν τον ενδιαφέρει που είναι το προϊόν της υποκλοπής των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων και μας κουνάει το δάχτυλο; Δεν σας ενδιαφέρει που είναι αυτό το προϊόν; Άρα τι λέτε στην Τουρκία, τι λέτε σε άλλες χώρες που επιβουλεύονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ότι η χώρα είναι «μπάτε σκύλοι αλέστε»; Ο καθένας μπορεί να έρχεται εδώ και να παρακολουθεί όποιον θέλει; Αυτό λέτε λοιπόν; Πόσο πατριώτες είστε; Μπροστά στην εξουσία, όχι πατριώτες, δεν είστε τίποτα. Πατριώτες της φακής, όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκης.

Δεν κάνατε ζημιά στην ΕΥΠ; Μεγάλη ζημιά. Για αυτό άλλωστε ο κ. Δεμίρης είπε ότι έπρεπε να κάνει μια νέα ΕΥΠ. Γιατί την προηγούμενη ΕΥΠ, που αλλάξατε τον νόμο για να βάλετε έναν σεκιουριτά διοικητή της -αυτή ήταν η αριστεία σας- την φέρατε στα μέτρα σας, την ευτελίσατε. Γι’ αυτό ο κ. Δεμίρης είπε ότι έπρεπε να κάνει μια νέα ΕΥΠ.

Εδώ υπάρχει ένα σαφές περιβάλλον που απειλεί τη δημοκρατία. Τον πυρήνα της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όταν ελέγχεις τα media, όταν έχεις στο διαδίκτυο έναν στρατό αποδόμησης των πολιτικών σου αντιπάλων, όταν στήνεις πολιτικές εξοντώσεις, πρέπει να είσαι έτοιμος και να απολογηθείς. Και ζητώ πραγματικά να μου απολογηθείτε ξανά. Έχετε να μου πείτε μια συγγνώμη; Έχετε να μου πείτε μια συγγνώμη, όσοι από εσάς τέσσερα χρόνια λέγατε ότι δεν πάω στην ΕΥΠ για να με ενημερώσει επειδή φοβάμαι; Αλλά πήγα εδώ στη Βουλή των Ελλήνων, μπροστά στους συναδέλφους και αποκαλύφθηκε ότι η ΕΥΠ δεν είχε τίποτα να μου πει. Εσείς λοιπόν που τέσσερα χρόνια αναπαράγετε τα non -papers του Κυριάκου Μητσοτάκη, που με βάζετε στην κρεατομηχανή της πολιτικής ζωής του τόπου, έχετε να μου πείτε μια συγγνώμη; Και αντί να μου πείτε συγγνώμη να με απειλείτε κιόλας; Εσείς τι θα κάνατε στη θέση μου αν η Κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου σας έκανε αυτό που μου κάνατε εσείς; Δεν θα λέγατε δημοσίως όταν επί τέσσερα χρόνια λέτε ότι φοβάμαι. Πήγα, λοιπόν, όχι στο σκοτάδι, στο φως και του είπα: «Κύριε Δεμίρη, πείτε μου εδώ μπροστά στους συναδέλφους, τι είχατε να μου πείτε και κρυβόμουν». Και μου είπε «τίποτα». Δεν θα το λέγατε δημοσίως; Το βράδυ που θα πάτε στο σπίτι σας με τα παιδιά και τις οικογένειές σας, να δείτε το πρόσωπό σας στον καθρέφτη και να αναρωτηθείτε, στη θέση μου θα το κάνατε ναι ή όχι;

Δεν περιμένω από εσάς -ειδικά από εσάς. Έχω άποψη για την ελληνική ακροδεξιά. Εσείς είστε χρήσιμοι υπάλληλοι της εκάστοτε εξουσίας. Είστε ικανοί και εσείς και ο κ. Γεωργιάδης για τη βουλευτική και υπουργική καρέκλα να τα θυσιάσετε όλα. Εδώ αποκαλούσατε «απατεώνες και κλέφτες» τους ανθρώπους που κάθονται δίπλα σας. Εσείς και ο κ. Γεωργιάδης. Τους λέγατε «κόμμα κλεφτών», «κόμμα απατεώνων». Και τον άνθρωπο που σας στέλνει σήμερα να βγάλετε τη βρώμικη δουλειά, τον αποκαλούσε ο κ. Γεωργιάδης «έναν βαθύπλουτο γόνο», «ανεπάγγελτο», αφήνοντας υπονοούμενα ακόμη και για βαθιά ζητήματα αξιοπιστίας και διαφθοράς. Όταν, λοιπόν, τα έχεις πει όλα αυτά για ένα κόμμα και για έναν Πρωθυπουργό και μετά τον υπηρετείς τόσο πιστά, όλοι καταλαβαίνουν, κ. Βορίδη, τι εκπροσωπείτε.

Εμείς επειδή εκπροσωπούμε κάτι άλλο, πολύ διαφορετικό, θα δώσουμε έναν αγώνα. Και αυτός ο αγώνας δεν είναι ένας αγώνας εμμονής, είναι ένας αγώνας αξιοπρέπειας, είναι ένας πατριωτικός αγώνας. Ένας αγώνας που θα οδηγήσει στη Δικαιοσύνη όποιον έχει εμπλακεί στο παρακράτος και ξέρετε γιατί; Γιατί εμείς είμαστε πατριώτες. Πατριώτες είναι αυτοί, που θέλουν να πάνε στη Δικαιοσύνη.

Αυτοί που τόλμησαν να παρακολουθούν τη μισή κυβέρνηση και τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτοί που σιωπούν, δεν είναι πατριώτες. Αυτοί που σιωπούν είναι ανθρωπάκια και αυτούς εκπροσωπείτε.

Ο κ. Πρωθυπουργός δεν θέλει να γίνει αυτή η Εξεταστική. Γιατί; Γιατί πρέπει να έρθει να μας απαντήσεις και ο ίδιος πια. Ο ίδιος.

Πότε έμαθε για το predator;

Πότε έμαθε για την πιθανή στοχοποίηση πολιτικών προσώπων, στρατιωτικών αξιωματούχων και στελεχών της ίδιας της ΕΥΠ;

Ποιες συγκεκριμένες εντολές έδωσε αφού έμαθε την υπόθεση;

Ζήτησε συγκρότηση ομάδας διερεύνησης;

Ζήτησε τεχνικές εκθέσεις;

Δόθηκε εντολή συνεργασίας στην ΑΔΑΕ και την ΕΛΑΣ, την Εισαγγελία ή ξένες υπηρεσίες πληροφοριών για να δούμε τι συνέβη στη χώρα μας;

Αν αυτά δεν έγιναν, ποιος αποφάσισε ότι μια υπόθεση τέτοιου μεγέθους δεν απαιτούσε την άμεση κινητοποίηση της ΕΥΠ;

Και τελικά η μη διερεύνηση ήταν υπηρεσιακή αδράνεια ή πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη;

Για την προστασία της εθνικής ασφάλειας:

Από τη στιγμή που αποδεδειγμένα οι στόχοι ήταν πολιτικά πρόσωπα, υπουργοί, στρατιωτικοί και στελέχη της ΕΥΠ, ζητήσατε αποτίμηση κινδύνου για το ποιες διαβαθμισμένες πληροφορίες ενδέχεται να είχαν εκτεθεί σε ξένα κράτη;

Υπήρξε σχέδιο περιορισμού της ζημίας;

Τροποποιήθηκαν πρωτόκολλα ασφαλείας σε υπουργεία, ΕΥΠ, Ένοπλες Δυνάμεις ή σε άλλους κρατικούς φορείς;

Αν όχι, πώς διασφαλίσατε την εθνική ασφάλεια;

Για υπουργούς και ανώτατους αξιωματούχους, που ήταν στόχοι:

Ενημερώσατε πρόσωπα όπως ο κ. Φλώρος, ο κ. Αλεξόπουλος, ο κ. Δένδιας, ο κ. Γεραπετρίτης και άλλοι ότι είχαν στοχοποιηθεί;

Ζητήσατε να μάθετε αν είχαν πατήσει συνδέσμους παγίδευσης;

Ελέγχθηκαν οι συσκευές τους;

Ενημερωθήκατε αν υπήρξαν πραγματικές παραβιάσεις και αν διέρρευσαν πληροφορίες; Αν δεν ελέγχθηκαν, πώς μπορεί να αποκλειστεί διαρροή κρίσιμων κρατικών δεδομένων;

Για το εύρος των πληροφοριών που ενδεχομένως αποσπάστηκαν:

Ενηµερώθηκε το ΚΥƩΕΑ;

Υπήρξε καταγεγραµµένη αποτίµηση ζηµίας;

Αν δεν υπάρχει τέτοια αξιολόγηση, πώς µπορεί κάποιος να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει σοβαρή εθνική απειλή, κ. Βορίδη;

Μήπως η απουσία αξιολόγησης αποδεικνύει όχι την απουσία ζημίας αλλά την απουσία διάθεσης διερεύνησης;

Αυτά, λοιπόν, για εμένα δεν μια απλή υπόθεση του Ανδρουλάκη. Είναι ζήτημα εθνικής προδοσίας, κ. Βορίδη. Όλες αυτές οι ερωτήσεις αποδεικνύουν ότι δεν έχετε αίσθηση τι σημαίνει εθνική ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η σημερινή συνεδρίαση έπρεπε να οδηγεί σε μια απόφαση. Αλλά ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα αποφάσισε να καταπατήσει το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, γιατί απλά φοβάται. Φοβάται για τον ίδιο και για το σύστημά του. Και γνωρίζει πάρα πολύ καλά, την ώρα που θα φύγουν από την εξουσία και αυτή η υπόθεση διερευνηθεί σε βάθος, θα αποτελέσει πολιτικό παρελθόν όχι μόνο ως Πρωθυπουργός αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο.

Και αυτό πρέπει να συμβεί, ως μάθημα σε όλους τους επόμενους. Ότι όποιος παίζει με αυτά τα θέματα, θα έχει κόστος, είτε είναι Πρωθυπουργός είτε είναι υπουργός είτε είναι βουλευτής.

Η χώρα θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου δεν θα υπάρχει ατιμωρησία και α λα καρτ δικαιοσύνη για την εγχώρια οικονομική και πολιτική ελίτ. Αυτό θέλει ο λαός μας. Αυτό ζητά και για αυτό αγωνιά ο ελληνικός λαός.

Βάλτε τώρα τους αναλυτές, τα «νεροπίστολα» της δημοσιογραφίας και τα χιλιάδες τρολ του διαδικτύου να πουν το νέο αφήγημα που μόλις πριν από λίγο είπατε. Ότι εγώ δεν μπορώ να γίνω Πρωθυπουργός γιατί λέω την αλήθεια. Ε, ας μείνει Πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης, που σας βάζει να υπονομεύετε τον κοινοβουλευτισμό. Αυτό να πείτε.

Είχα χρέος να πω στον ελληνικό λαό τι έγινε, για να ξέρει την αλήθεια. Και όχι να ενημερώνεται από τα τρολ, που όταν είναι ρωσικής προέλευσης σας ενοχλούν, όταν είναι ισραηλινής προέλευσης δεν έχετε κανένα πρόβλημα.

Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι’ αυτό και δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο του παραλόγου, που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κ. Βορίδη.

Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κ. Βορίδη και κ. Μητσοτάκη. Έναν κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα. Έναν κατήφορο χωρίς τέλος.

Γιατί για εμάς χωρίς τέλος είναι ένας αγώνας αρχών και αξιών, ο αγώνας για τη δημοκρατία για τη θεσμική ομαλότητα και για το κράτος δικαίου.

Η δημοκρατική παράταξη θα αγωνιστεί για να λάμψει το φως της αλήθειας και θα λάμψει το φως της αλήθειας. Και οι ένοχοι, όσο κι αν προσπαθήσετε, θα τιμωρηθούν. Η δημοκρατία θα νικήσει και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που μας θυμίζει τις χειρότερες εποχές της δεξιάς ηττηθεί, να είστε σίγουροι.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.