ΧΑ:-Η-αισιοδοξία-για-συμφωνία-ΗΠΑ-Ιράν-οδήγησε-σε-υπέρβαση-των-2250-μονάδων

Άνοδο κατά 2,08% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2266,09 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 704,5 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και με οδηγό τη μετοχή της ΔΕΗ ( συναλλαγές €450 εκ.!), που με την επίδοση των 18 δις. στη διαδικασία της ΑΜΚ κατέρριψε κάθε ρεκόρ προηγούμενης προσφοράς κεφαλαίων, οδήγησαν το ΓΔ σε αδιάλειπτα ανοδική κίνηση.

Ωστόσο, η καταγραφή του υψηλού ημέρας των 2281 μονάδων περί τις 1.30μμ, κινητοποίησε τους πωλητές με συνέπεια ως τις δημοπρασίες να μειωθούν τα κέρδη.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,770% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+3,11%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+5,38%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+7,23%), ο ΑΔΜΗΕ (+3,83%), η Optima (+1,55%), η Allwyn (+3,35%), η Cenergy (+1,28%), η Metlen (+1,01%), η Aegean (+0,78%), η Βιοχάλκο (+1,17%) αλλά και ο ΟΛΠ (+3,33%), η ΕΚΤΕΡ (+1,60%) και η Q & R (+3,05%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Helleniq Energy (-0,49%), η ΕΛΧΑ (-0,31%), ο Aktor (-0,58%), το ΔΑΑ (-0,30%), η ΜΟΗ (-1,56%) και η Ευρώπη Holding (-8,18%).

Απολογιστικά, 59 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 51 εκείνων που υποχώρησαν. Στο -3,1% υποχώρησαν τα καθαρά κέρδη των τραπεζών κατά το 1ο

τρίμηνο αλλά υπερδιπλασιάστηκαν εκείνα 16 εταιρειών που έχουν ως τώρα ανακοινώσει.

Η δήλωση Τραμπ πως οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται στα τελικά τους στάδια έδωσε ανάσα στους επενδυτές και βοήθησε στη υπέρβαση των 2250 μονάδων, εκτρέφοντας προσδοκίες για μια ακόμη προσπάθεια προσέγγισης των 2300 μονάδων στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος.

Επιχειρηματικά νέα

Μυτιληναίος: Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για EBITDA 2 δισ. ευρώ. Αιχμή του δόρατος, μέταλλα, άμυνα και ενέργεια. «Mαθησιακή εμπειρία στον τομέα της υλοποίησης έργων», τα περσινά. Citi: η αμερικανική τράπεζα διατηρεί σύσταση αγοράς και τιμή-στόχο τα €52, επίπεδα που συνεπάγονται περιθώριο ανόδου περίπου 36% από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής.

Autonomous: δίνει τιμή-στόχο €5,40 για τη Eurobank με σύσταση outperform και περιθώριο ανόδου 49%, €18,30 για την Εθνική Τράπεζα επίσης με σύσταση outperform και άνοδο 36%, €9,50 για την Τράπεζα Πειραιώς με ουδέτερη σύσταση και περιθώριο ανόδου 17%, ενώ για την Alpha Bank διατηρεί σύσταση underperform με τιμή-στόχο €3,60 και περιορισμένο περιθώριο ανόδου 2%.

CrediaBank: απορροφά την Ευρώπη Holdings. H προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας προς τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σε 1,446 νέεςμετοχές της CREDIA BANK Α.Ε. για κάθε μία (1) μετοχή της Απορροφώμενης Εταιρείας. Intracom: Συμφωνία διακράτησης των νέων μετοχών CrediaBank λόγω του deal. Eπαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό και διαμορφώθηκαν στα €24,1 εκατ., στο 1o 3μηνο, + 26%. Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη μ.φ. +17% στα €13 εκ. Στο +28% τα καθαρά έσοδα τόκων, στο 2,5% ο δείκτης NPE, στο 16,6% ο δείκτης CET 1.

AS Company: Στο €1,9 εκατ. τα EBITDA τριμήνου, +21,51%.

Ideal Holdings: Αύξηση συγκρίσιμων EBITDA στα 11,8 εκατ. ευρώ. Συγκρίσιμα Κέρδη π.φ. στα €7,2 εκατ., +15%.

Ε.Ε: Φρενάρει η ανάπτυξη στην Ελλάδα, άνοδος πληθωρισμού. Η ενεργειακή κρίση ρίχνει φέτος την αύξηση του ΑΕΠ στο 1,8% και ανεβάζει τον πληθωρισμό στο 3,7%.