as-company:-Το-ταμείο-γεμίζει,-τα-κέρδη-επιταχύνουν

Η AS Company (ΑΣΚΟ) συνεχίζει να κινείται χαμηλά στα ραντάρ της αγοράς, παρότι τα νούμερα που συνοδεύουν πλέον τον όμιλο αρχίζουν να αποκτούν άλλες διαστάσεις. Με τη μετοχή στα €4,79 και την κεφαλαιοποίηση κοντά στα €62.8 εκατ., η πρόσφατη initiation ανάλυση της Πειραιώς Securities τοποθετεί την τιμή-στόχο στα €6,80 ανά μετοχή, βλέποντας περιθώριο ανόδου της τάξης του +46%, ενώ μαζί με το μέρισμα η συνολική εκτιμώμενη απόδοση ανεβαίνει στο +51,8%.

Ο αριθμός της τιμής-στόχου είναι το “εύκολο” κομμάτι της ανάλυσης. Η χρηματιστηριακή ουσιαστικά περιγράφει μια εταιρεία που μετασχηματίζει σταδιακά το εμπορικό και κερδοφόρο της προφίλ, χτίζοντας υψηλότερα περιθώρια, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και καλύτερες ταμειακές ροές. Το πιο δυνατό σημείο της αποτιμησιακής προσέγγισης είναι η συντηρητικότητα των υποθέσεων που χρησιμοποιούνται στις προβλέψεις.

Οι επιδόσεις δε του πρώτου τριμήνου πρόσθεσαν ακόμη μεγαλύτερο βάρος στο report της Πειραιώς Securities. Η AS Company ανακοίνωσε αύξηση κύκλου εργασιών κατά +10,48%, με τις πωλήσεις να φτάνουν τα €9,37 εκατ. από €8,48 εκατ. στο αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ακόμη πιο δυνατή ήταν η πορεία της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά +21,51% στα €1,93 εκατ., ενώ το EBITDA margin ανέβηκε στο 20,56% από 18,70%. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο +27,14% φτάνοντας τα €1,68 εκατ., με το περιθώριο EBT να ανεβαίνει στο 17,90% από 15,56%.

Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνει πολύ νωρίς τη βασική φιλοσοφία της έκθεσης της Πειραιώς Securities. Δηλαδή ότι η ενίσχυση των own branded προϊόντων και η βελτίωση του product mix αρχίζουν ήδη να περνούν στα margins. Η ίδια η εταιρεία αναφέρει ότι η μεγαλύτερη έμφαση στα own branded προϊόντα, που αντιστοιχούν περίπου στο 40% των συνολικών πωλήσεων με στόχο το 50% τα επόμενα χρόνια, συνέβαλε στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Η Πειραιώς Securities “βλέπει” 4ετές CAGR πωλήσεων 9,99%, EBITDA CAGR 13,42% και καθαρών κερδών 10,55% μέχρι το 2029. Οι πωλήσεις από τα €36,1 εκατ. του 2025 εκτιμάται ότι μπορούν να φτάσουν τα €52,8 εκατ. το 2029, ενώ τα EBITDA από €8,1 εκατ. να κινηθούν προς τα €12 εκατ. μέσα στην ίδια διαδρομή.

Αυτό που αποκτά ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι εκτιμήσεις αυτές δεν ενσωματώνουν πιθανές εξαγορές, παρότι η διοίκηση έχει αναφέρει ότι εξετάζει ευκαιρίες που μπορούν να προσθέσουν αξία στον όμιλο. Η ίδια η ανάλυση χαρακτηρίζει τις προβλέψεις για Ελλάδα και Κύπρο “conservative”, με ρυθμούς ανάπτυξης περίπου 10% ετησίως μέχρι το 2029.

Η μεγάλη αλλαγή έρχεται από το μείγμα πωλήσεων. Τα own branded προϊόντα της AS Company αντιστοιχούν σήμερα περίπου στο 40% του τζίρου και η διοίκηση στοχεύει να τα ανεβάσει προς το 50% μέσα στα επόμενα χρόνια. Εκεί βρίσκεται και το μεγάλο παιχνίδι των περιθωρίων. Όταν μια εταιρεία αυξάνει τα δικά της brands, αποκτά μεγαλύτερο έλεγχο στην τιμολόγηση, στο positioning και στο εμπορικό αποτέλεσμα. Το πρώτο δείγμα αυτής της μετάβασης φάνηκε ήδη στο Q1 2026, όπου το EBITDA margin ανέβηκε στο 20,56%, ενώ η Πειραιώς βλέπει συνέχεια προς ακόμη υψηλότερα επίπεδα τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα για το 2029 τοποθετεί το περιθώριο EBITDA στο 22,7%.

Και εδώ αρχίζει να γίνεται πιο ενδιαφέρον το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας. Γιατί η αγορά μέχρι σήμερα έχει μάθει να κοιτά την AS Company σαν μια εταιρεία παιχνιδιών με έντονη εποχικότητα. Στην πραγματικότητα όμως ο όμιλος επεκτείνει συνεχώς τη δεξαμενή εσόδων του.

Η είσοδος στη διανομή της Chicco σε Ελλάδα και Κύπρο δίνει πρόσβαση σε μια κατηγορία baby products με πιο σταθερή εμπορική ροή μέσα στη χρονιά, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την εξάρτηση από τους παραδοσιακούς κύκλους παιχνιδιών.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση στρέφεται δυνατά και προς το “kidult” market, δηλαδή την αγορά ενηλίκων καταναλωτών που αγοράζουν collectibles, board games, premium κατασκευές και hobby προϊόντα. Η Πειραιώς Securities αφιερώνει ολόκληρη ενότητα στην αγορά αυτή, εξηγώντας ότι πρόκειται για μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες διεθνώς, με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη.

Από εδώ και πέρα μιλά ο ισολογισμός.

Η AS Company εμφανίζει πλέον διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα €22,34 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2026, αυξημένα κατά περίπου €3,3 εκατ. μέσα σε ένα τρίμηνο, ενώ μαζί με τα επενδυτικά ακίνητα τα συνολικά διαθέσιμα assets φτάνουν τα €24,46 εκατ.. Παράλληλα, ο όμιλος διατηρεί μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετικά συντηρητική χρηματοοικονομική του πολιτική.

Αυτό μεταφράζεται σε πολύ ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές. Η ανάλυση της Πειραιώς υπολογίζει recurring FCF yield άνω του 10%, με ετήσια παραγωγή free cash flow μεταξύ €5 εκατ. και €8 εκατ. τα επόμενα χρόνια. Για εταιρεία με αποτίμηση €63 εκατ., αυτές οι επιδόσεις αρχίζουν να στριμώχνουν τη σημερινή κεφαλαιοποίηση.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει και μία από τις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις στο ελληνικό ταμπλό. Η διοίκηση επαναλαμβάνει δέσμευση για ελάχιστο dividend yield 5%, υπολογισμένο πάνω στον μέσο όρο τριμήνου της μετοχής. Η Πειραιώς Securities προβλέπει μερισματικές αποδόσεις από 5,6% έως και 6,6% μέχρι το 2029, ενώ και στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου η διοίκηση επανέλαβε την ίδια πολιτική ανταμοιβής των μετόχων.

Η αποτίμηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν μπει δίπλα στο διεθνή αντίστοιχο κλάδο. Η Πειραιώς χρησιμοποιεί discount 25% έναντι εταιρειών όπως η Mattel και η Hasbro για να καταλήξει στην αποτίμηση της AS Company. Δηλαδή ακόμη και μετά το discount, η τιμή-στόχος παραμένει στα €6,80.

Αλήθεια τώρα, αν μια εταιρεία με μηδενικό δανεισμό, καθαρό ταμείο σχεδόν €25 εκατ., EBITDA margin άνω του 20%, recurring free cash flow και μερισματική απόδοση πάνω από 5% συνεχίσει να παράγει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, πόσο καιρό ακόμη μπορεί να αποτιμάται στα €63 εκατ.;

Διαγραμματικά η μετοχή δείχνει να έχει πάρει το ανηφορικό μονοπάτι που οδηγεί στα €5,17. Πάνω από εκεί ανοίγει ο χώρος για τα €6,50.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

May 22, 2026