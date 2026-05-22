bloomberg:-Η-uber-εξετάζει-την-πλήρη-εξαγορά-της-γερμανικής-delivery-hero

Η Uber διερευνά επιλογές για την πλήρη εξαγορά της ανταγωνιστικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών παράδοσης Delivery Hero, ανέφερε το - News την Παρασκευή, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Η είδηση έρχεται λίγες μέρες αφότου η Uber υπερδιπλασίασε το μερίδιό της στην γερμανική Delivery Hero σε περίπου 19,5% του εκδοθέντος κεφαλαίου από περίπου 7%, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο μέτοχο.
Η Uber δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό, ενώ ένας εκπρόσωπος της Delivery Hero δήλωσε ότι η εταιρεία δεν μπορεί να σχολιάσει τα σχέδια της Uber.
«Εάν η Uber πιστεύει ότι η περαιτέρω επένδυση στην εταιρεία είναι ελκυστική, η Uber μπορεί να αποκτήσει (ή να επιδιώξει να αποκτήσει) μετοχές ή άλλους τίτλους», ανέφερε η εταιρεία σε μια κανονιστική κατάθεση τη Δευτέρα.
Ωστόσο, πρόσθεσε στην κατάθεση ότι δεν σκοπεύει προς το παρόν να αυξήσει το μερίδιό της στο 30%, καθώς αυτό θα ενεργοποιούσε μια υποχρεωτική προσφορά στους υπόλοιπους μετόχους.
Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα οδηγήσουν σε συμφωνία, σύμφωνα με το δημοσίευμα του -. Οι μετοχές της Uber μειώθηκαν κατά 1,6%.
Με πληροφορίες από Reuters
