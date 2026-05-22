cnn:-Το-Ιράν-ξαναχτίζει-το-οπλοστάσιό-του-πιο-γρήγορα-από-ό,τι-περίμεναν-οι-ΗΠΑ

Το Ιράν ανασυγκροτεί με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι είχαν αρχικά εκτιμήσει οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών σημαντικό μέρος των στρατιωτικών του δυνατοτήτων που επλήγησαν από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του CNN. Η Τεχεράνη φέρεται να έχει ήδη επανεκκινήσει τμήμα της παραγωγής drones κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας των έξι εβδομάδων που ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου, ενώ οι αμερικανικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αποκατάσταση ορισμένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων ακόμη και μέσα σε έξι μήνες.

Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το CNN, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η ιρανική στρατιωτική μηχανή ανακάμπτει σημαντικά πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, γεγονός που επαναφέρει ανησυχίες για την απειλή που εξακολουθεί να συνιστά η Τεχεράνη για το Ισραήλ και τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή.

Δύο πηγές που γνωρίζουν τις αμερικανικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι το Ιράν έχει ήδη επανεκκινήσει μέρος της παραγωγής drones, παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών.

«Το Ιράν ξεπέρασε όλα τα χρονοδιαγράμματα»

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι οι ιρανικές δυνατότητες αποκαθίστανται ταχύτερα ακόμη και από τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Οι Ιρανοί έχουν ξεπεράσει όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχε θέσει η κοινότητα πληροφοριών για την ανασυγκρότηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με ορισμένες αμερικανικές εκτιμήσεις, το Ιράν θα μπορούσε να αποκαταστήσει πλήρως την επιχειρησιακή ικανότητα επιθέσεων με drones ακόμη και μέσα σε έξι μήνες.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι, σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, η Τεχεράνη θα μπορούσε να ενισχύσει τη μειωμένη πλέον παραγωγή πυραύλων με αυξημένες επιθέσεις drones κατά του Ισραήλ και κρατών του Κόλπου.

Το δημοσίευμα έρχεται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να απειλεί δημόσια με επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι βρέθηκε «μία ώρα» πριν δώσει εντολή για νέα βομβαρδιστική επιχείρηση.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες σε βαλλιστικούς πυραύλους, drones και αντιαεροπορικά συστήματα, παρά τις ζημιές που υπέστη.

Ρωσία και Κίνα φέρονται να στηρίζουν την Τεχεράνη

Μία από τις πηγές που επικαλείται το CNN υποστήριξε ότι η ταχύτερη του αναμενομένου ανάκαμψη του Ιράν οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, μεταξύ των οποίων και η στήριξη που λαμβάνει από τη Ρωσία και την Κίνα.

Δύο πηγές με γνώση των αμερικανικών εκτιμήσεων ανέφεραν ότι η Κίνα συνέχισε να παρέχει στο Ιράν εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή πυραύλων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, αν και η δραστηριότητα αυτή φαίνεται να περιορίστηκε λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο CBS ότι η Κίνα παρέχει στο Ιράν «εξαρτήματα κατασκευής πυραύλων», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις κατηγορίες. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Γκουό Τζιακούν, δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί «δεν βασίζονται σε γεγονότα».

Σημαντικό μέρος του οπλοστασίου παραμένει άθικτο

Σύμφωνα με προηγούμενη αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, περίπου οι μισοί εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν είχαν επιβιώσει από τα αμερικανικά πλήγματα.

Νεότερη έκθεση ανεβάζει το ποσοστό αυτό στα δύο τρίτα, εν μέρει επειδή η περίοδος εκεχειρίας έδωσε χρόνο στο Ιράν να ανασύρει εκτοξευτές που είχαν θαφτεί από προηγούμενες επιθέσεις αλλά δεν είχαν καταστραφεί.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν επίσης ότι περίπου το 50% των δυνατοτήτων drones του Ιράν παραμένει ενεργό, ενώ μεγάλο μέρος των πυραύλων cruise παράκτιας άμυνας δεν έχει καταστραφεί.

Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι θεωρούνται κρίσιμο μέσο πίεσης της Τεχεράνης στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Αντίθεση μεταξύ Πενταγώνου και υπηρεσιών πληροφοριών

Το δημοσίευμα αναδεικνύει και τη διαφορά εκτιμήσεων ανάμεσα σε στρατιωτικούς αξιωματούχους και τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε την Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι η επιχείρηση «Epic Fury» κατέστρεψε το 90% της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του Ιράν.

«Η επιχείρηση Epic Fury υποβάθμισε σημαντικά τους βαλλιστικούς πυραύλους και τα drones του Ιράν, ενώ κατέστρεψε το 90% της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του, διασφαλίζοντας ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει να ανασυγκροτηθεί για χρόνια», ανέφερε.

Ωστόσο, δύο πηγές που γνωρίζουν τις εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δήλωσαν στο CNN ότι οι εκτιμήσεις αυτές δεν συμβαδίζουν με τα διαθέσιμα δεδομένα.

Μία από τις πηγές σημείωσε ότι οι ζημιές στην αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν ενδέχεται να έχουν καθυστερήσει την ανασυγκρότησή του μόνο για μερικούς μήνες και όχι για χρόνια, ενώ μέρος της στρατιωτικής υποδομής παραμένει λειτουργικό.