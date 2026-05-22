Made in Germany, ανεργία στη Γερμανία: H ναυαρχίδα που βυθίζεται με τη σημαία ψηλά

Πώς η πιο ισχυρή βιομηχανία της Ευρώπης μετατράπηκε σε εργαστήριο πειραμάτων ρυθμιστικού ιδεαλισμού — και ποιος πληρώνει τον λογαριασμό

Υπάρχουν κρίσεις που ξεσπούν και κρίσεις που σχεδιάζονται. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ζει τη δεύτερη εκδοχή — και τη ζει με τη μεθοδικότητα που μόνο ένα κράτος με καλές προθέσεις μπορεί να επιδείξει όταν αυτοκαταστρέφεται.

Στις 13 Μαΐου 2026, ο Γερμανικός Σύνδεσμος Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) δημοσίευσε αριθμούς που δεν επιδέχονται καλλωπισμό. Από το 2019 έως το 2025, ο κλάδος έχασε περίπου 100.000 θέσεις εργασίας. Έως το 2035 αναμένεται να εξαφανιστούν άλλες 125.000 — δηλαδή μία στις έξι σημερινές θέσεις. Το συνολικό άθροισμα: γύρω στις 225.000 χαμένες θέσεις σε μία δεκαεξαετία. Και για να μη μείνει αμφιβολία για το πού πάει η ροπή, η πρόβλεψη αυτή είναι κατά 35.000 θέσεις χειρότερη από εκείνη που ο ίδιος ο VDA είχε δημοσιεύσει το 2024.

Τα στοιχεία απασχόλησης συμπληρώνουν την εικόνα. Το 2025 ο κλάδος απασχολούσε περίπου 726.000 ανθρώπους στη Γερμανία — σχεδόν 47.000 λιγότερους από το προηγούμενο έτος και περίπου 107.000 λιγότερους σε σχέση με το 2019. Σε σχετική έρευνα του VDA, σχεδόν τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι περιέκοψαν προσωπικό στις γερμανικές τους εγκαταστάσεις μέσα στη χρονιά. Σχεδόν μία στις δύο εξακολουθεί να κόβει θέσεις. Και — εδώ είναι το πραγματικά αποκαλυπτικό — περίπου μία στις τέσσερις εταιρείες περικόπτει στη Γερμανία ενώ ταυτόχρονα προσλαμβάνει στο εξωτερικό.

Αυτό δεν είναι «προσαρμογή στη μετάβαση». Είναι μετανάστευση κεφαλαίου και τεχνογνωσίας. Οι νέες θέσεις της «κλιματικά ουδέτερης και ψηφιακής κινητικότητας» όντως δημιουργούνται — απλώς όχι στη Βεστφαλία ή τη Βάδη-Βιρτεμβέργη, αλλά οπουδήποτε αλλού το ρεύμα είναι φθηνότερο, η γραφειοκρατία ελαφρύτερη και ο φόρος λογικότερος.

Η πρόεδρος του VDA, Hildegard Müller, μίλησε για μια «σοβαρή και επίμονη κρίση ανταγωνιστικότητας» και κατονόμασε τους ενόχους χωρίς περιστροφές: υψηλοί φόροι, ακριβή ενέργεια, υψηλό εργατικό κόστος, υπερτροφική γραφειοκρατία. Για τη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο Βρυξελλών, η διατύπωσή της ήταν ακόμη πιο κοφτερή — έκανε λόγο για έναν συνδυασμό «άρνησης της πραγματικότητας και αυταπάτης σπουδαιότητας».

Δύσκολα θα έβρισκε κανείς ακριβέστερη περιγραφή για το ρυθμιστικό περιβάλλον που οδήγησε ως εδώ.

II. Το πλαίσιο και οι νόμοι: η ανατομία μιας απαγόρευσης

Για να καταλάβει κανείς πώς φτάσαμε εδώ, πρέπει να διαβάσει τους νόμους — γιατί η κρίση αυτή δεν γεννήθηκε στην αγορά, γεννήθηκε σε νομοθετικά κείμενα.

Ο πυρήνας: η ρύθμιση του 2035. Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/851 — που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/631 για τα πρότυπα εκπομπών CO₂ — η Ένωση όρισε τον Μάρτιο του 2023 ότι όλα τα νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που θα ταξινομούνται από το 2035 πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές. Στην πράξη, ένα κείμενο νόμου απαγόρευσε τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Όχι σταδιακά, όχι με βάση τη ζήτηση, αλλά με ημερομηνία λήξης ορισμένη από επιτροπή.

Το μέτρο εντάχθηκε στο πακέτο «Fit for 55» και στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία — μια αρχιτεκτονική φιλόδοξη στους στόχους και αδιάφορη στο κόστος. Ο VDA υπολογίζει ότι αυτή και μόνο η ρύθμιση θέτει σε κίνδυνο περίπου 50.000 γερμανικές θέσεις εργασίας, καθώς το ηλεκτρικό όχημα απαιτεί λιγότερα εξαρτήματα και, άρα, λιγότερα χέρια. Η αλυσίδα προμηθευτών — οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν αυτό που ο κινητήρας καύσης χρειάζεται και το ηλεκτρικό μοτέρ δεν χρειάζεται — είναι ο πρώτος νεκρός αυτής της εξίσωσης.

Η μεταμέλεια του Δεκεμβρίου. Στις 16 Δεκεμβρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε αυτό που κάνουν οι σχεδιαστές όταν το σχέδιο συναντά την πραγματικότητα: υπαναχώρησε. Πρότεινε τη χαλάρωση της ρύθμισης — αντί για μείωση 100% των εκπομπών, στόχος γίνεται η μείωση κατά 90% σε σχέση με τα επίπεδα του 2021. Έτσι επιτρέπεται η συνέχιση πώλησης υβριδικών plug-in, οχημάτων με «range extender», ήπιων υβριδικών και κινητήρων καύσης που λειτουργούν με ανανεώσιμα ή συνθετικά καύσιμα. Το υπόλοιπο 10% των εκπομπών θα πρέπει να αντισταθμίζεται με «πράσινο» χάλυβα παραγωγής ΕΕ ή με βιοκαύσιμα. Δόθηκε επίσης παράθυρο τριετίας (2030–2032) για τον ενδιάμεσο στόχο και «super credits» για μικρά, προσιτά ηλεκτρικά κατασκευασμένα εντός ΕΕ.

Η αγορά πανηγύρισε — οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών ανέβηκαν, η Volkswagen χαρακτήρισε την πρόταση «οικονομικά εύλογη». Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις θρήνησαν: ο Dominic Phinn του Climate Group μίλησε για μια «τραγική νίκη» της παραδοσιακής βιομηχανίας. Και η Ισπανία του Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε εγγράφως τη von der Leyen ότι η υπαναχώρηση κινδυνεύει να ακυρώσει επενδύσεις εκσυγχρονισμού.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται το αμήχανο σημείο: κανείς δεν έχει δίκιο για όλα. Όσοι κατήργησαν τον κινητήρα καύσης με ένα κείμενο νόμου αγνόησαν τη ζήτηση, την υποδομή φόρτισης και τον κινεζικό ανταγωνισμό. Όσοι σήμερα χαλαρώνουν τη ρύθμιση τιμωρούν εκείνες τις εταιρείες που υπάκουσαν στον αρχικό νόμο και επένδυσαν δισεκατομμύρια στον εξηλεκτρισμό. Αυτό είναι το αληθινό κόστος της ρυθμιστικής αστάθειας: όποια στάση κι αν κρατήσεις, κάποιον τον έχεις ήδη καταστρέψει.

Η ενεργειακή υποδομή της αυτοκαταστροφής. Η ιστορία του αυτοκινήτου δεν διαβάζεται χωρίς την ιστορία του ρεύματος. Τον Απρίλιο του 2023, η Γερμανία έκλεισε τους τρεις τελευταίους πυρηνικούς της αντιδραστήρες (Emsland, Isar-2, Neckarwestheim-2), ολοκληρώνοντας τον Atomausstieg — μια έξοδο από την πυρηνική ενέργεια που ξεκίνησε με τον νόμο του 2002 και επιταχύνθηκε μετά τη Φουκουσίμα. Παράλληλα, με τη φιλοσοφία του Energiewende, στήριξε ένα σύστημα όπου οι ανανεώσιμες ξεπέρασαν το 60% της ηλεκτροπαραγωγής το 2024 — αλλά με ελάχιστη αποθήκευση, ώστε κάθε άπνοια ή συννεφιά να μετατρέπεται σε εκτόξευση τιμών.

Το αποτέλεσμα είναι μετρήσιμο. Το βιομηχανικό ρεύμα στη Γερμανία κόστιζε περίπου 0,19 δολάρια/kWh το 2024, έναντι περίπου 0,08 δολαρίων/kWh στις ΗΠΑ — δηλαδή, χονδρικά, τα γερμανικά εργοστάσια πληρώνουν διπλάσιο ή και παραπάνω. Σε περιόδους χαμηλής παραγωγής, οι τιμές χονδρικής έχουν ξεπεράσει τα 500 ευρώ/MWh. Η ίδια η κυβέρνηση παραδέχτηκε εμμέσως την αποτυχία, σχεδιάζοντας επιδότηση περίπου 11,3 δισ. δολαρίων έως το 2030 για να κρύψει το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών — δηλαδή ο φορολογούμενος πληρώνει για να αντισταθμίσει μια πολιτική που ο ίδιος ψήφισε.

Η φορολογική και γραφειοκρατική επιβάρυνση. Στον Δείκτη Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας 2025 του Tax Foundation, η Γερμανία κατατάσσεται 20ή συνολικά μεταξύ 38 χωρών του ΟΟΣΑ — αλλά 30ή ειδικά στην εταιρική φορολογία, με τον τέταρτο υψηλότερο εταιρικό συντελεστή του ΟΟΣΑ (άνω του 30%, συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης 5,5%) και 33η στη φορολογία φυσικών προσώπων. Σε αυτά προστίθεται η «ολοένα και πιο επαχθής γραφειοκρατία» που, σύμφωνα με το ινστιτούτο Ifo του Μονάχου, αποτελεί έναν από τους λόγους που μία στις δώδεκα γερμανικές επιχειρήσεις (8,1%) φοβάται πλέον για την ίδια της την επιβίωση — ποσοστό που στο λιανεμπόριο εκτοξεύεται στο 17,4%, το υψηλότερο που έχει ποτέ καταγραφεί.

Αυτό δεν είναι μετάβαση. Είναι ένα περιβάλλον που τιμωρεί την παραγωγή και επιβραβεύει τη φυγή.

III. Οι ευθύνες του κράτους και της πολιτείας: όταν η αρετή γίνεται πολιτική

Εδώ χρειάζεται καθαρή κουβέντα, γιατί η αφήγηση «φταίει ο ανταγωνισμός από την Κίνα» είναι βολική και μισή.

Ναι, η Κίνα παράγει φθηνότερα ηλεκτρικά. Ναι, η παγκόσμια ζήτηση για EV αποδείχθηκε πιο νωθρή από τις προβλέψεις — τόσο νωθρή ώστε ακόμη και η Ford ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2025 απομείωση 19,5 δισ. δολαρίων ακυρώνοντας μοντέλα EV. Αλλά ο ανταγωνισμός είναι ο φυσικός όρος της οικονομίας· δεν είναι η αιτία της γερμανικής αυτοκαταστροφής. Η αιτία είναι ότι το κράτος επέλεξε να αφοπλίσει μονομερώς τη βιομηχανία του πριν ο αντίπαλος εμφανιστεί στο πεδίο.

Η πρώτη ευθύνη είναι του ρυθμιστικού υβριδισμού: μια Ένωση που νομοθετεί τεχνολογικά αποτελέσματα αντί να θέτει στόχους και να αφήνει την αγορά να βρει τον δρόμο. Η απαγόρευση του κινητήρα καύσης δεν ήταν περιβαλλοντικός στόχος — ήταν τεχνολογική εντολή. Και κάθε φορά που το κράτος επιλέγει νικητή τεχνολογίας με νόμο, αναλαμβάνει και την ευθύνη όταν ο νικητής αποδειχθεί λάθος. Η ίδια η Επιτροπή το παραδέχτηκε τον Δεκέμβριο, επικαλούμενη πλέον την «αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας» — μια αρχή που, αν την είχε σεβαστεί το 2023, θα είχε σώσει δεκάδες χιλιάδες θέσεις και αρκετή αξιοπιστία.

Η δεύτερη ευθύνη είναι της ενεργειακής ασυνέπειας. Είναι αδύνατο να ζητάς από μια χώρα να εξηλεκτρίσει τα πάντα — αυτοκίνητα, θέρμανση, βιομηχανία — ενώ ταυτόχρονα κλείνεις τους πιο σταθερούς, χαμηλών εκπομπών σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτεις. Το να κλείνεις πυρηνικά εν μέσω ενεργειακής κρίσης, μόνο και μόνο επειδή το ορίζει ένα νομοθετικό χρονοδιάγραμμα δύο δεκαετιών, δεν είναι περιβαλλοντική πολιτική· είναι τελετουργία. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι η κυβέρνηση Μερτς, ήδη από τον Μάιο του 2025, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη γερμανική αντίθεση στην αναγνώριση της πυρηνικής ως ισότιμης των ανανεώσιμων στην κλιματική πολιτική της ΕΕ. Η μεταμέλεια, και πάλι, έρχεται αφού ο λογαριασμός έχει ήδη κοπεί.

Η τρίτη ευθύνη είναι της μετακύλισης του κόστους. Όταν ένα κράτος δημιουργεί με τις πολιτικές του τιμές ρεύματος διπλάσιες του ανταγωνιστή και έπειτα ανακοινώνει δισεκατομμύρια επιδοτήσεων για να τις κρύψει, δεν λύνει το πρόβλημα — απλώς το μεταφέρει από τον λογαριασμό ρεύματος της επιχείρησης στον φορολογικό λογαριασμό του πολίτη. Είναι μια κυκλική οικονομία της οποίας το μόνο σταθερό προϊόν είναι η επιβάρυνση του φορολογούμενου.

Και υπάρχει μια τέταρτη, λεπτότερη ευθύνη — η ευθύνη της αυταπάτης. Η ιδέα ότι μια ήπειρος μπορεί να επιβάλει στους πολίτες της προϊόντα που δεν θέλουν να αγοράσουν, σε τιμές που δεν θέλουν να πληρώσουν, με ενέργεια που η ίδια κάνει ακριβή, και ταυτόχρονα να διατηρεί τη βιομηχανική της πρωτοκαθεδρία, είναι ένα είδος ηθικής ματαιοδοξίας. Ο δρόμος προς το οικονομικό μηδέν στρώνεται όντως με καλές προθέσεις — απλώς κανείς δεν μπήκε στον κόπο να ρωτήσει αν αυτές οι προθέσεις άντεχαν σε έναν ισολογισμό.

IV. Επίλογος: το προηγούμενο

Η σημασία της γερμανικής υπόθεσης ξεπερνά τη Γερμανία, και εδώ οφείλει να σταθεί κάθε Ευρωπαίος αναγνώστης. Αν η «κατά πολύ σημαντικότερη βιομηχανία» της ισχυρότερης οικονομίας της Ευρώπης μπορεί να αποδομηθεί από τον ίδιο τον ρυθμιστή της, τότε καμία εθνική βιομηχανία της Ένωσης δεν είναι ασφαλής από τον ζήλο των καλοπροαίρετων.

Το δίδαγμα δεν είναι ότι το κλίμα δεν έχει σημασία — έχει. Είναι ότι η οικονομική φυσική δεν αναστέλλεται με ψηφοφορία. Μπορείς να νομοθετήσεις τον στόχο· δεν μπορείς να νομοθετήσεις τη ζήτηση, το κόστος ή το ρεύμα. Και όταν το ξεχνάς, η αγορά σου το θυμίζει — με 225.000 ονοματεπώνυμα.

Η Γερμανία ήθελε να γίνει το πρότυπο της πράσινης μετάβασης. Τα κατάφερε, κατά κάποιον τρόπο: έγινε το προειδοποιητικό παράδειγμα.