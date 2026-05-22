rbc:-Η-Ρωσία-προκηρύσσει-διαγωνισμό-για-την-πώληση-του-23,76%-των-μετοχών-της-aeroflot

Η Ρωσία ξεκίνησε διαγωνισμό για την επιλογή διοργανωτή για την πώληση μεριδίου 23,76% στην κορυφαία αεροπορική εταιρεία Aeroflot, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RBC την Παρασκευή, επικαλούμενο την κρατική υπηρεσία ακινήτων της χώρας.

Η υπηρεσία Rosimushchestvo δήλωσε ότι ο επιλεγμένος διοργανωτής θα είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και την εκτέλεση της πώλησης μετοχών εκ μέρους του κράτους, προσθέτοντας ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εμπειρία στην τοποθέτηση μετοχών στις κεφαλαιαγορές.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 22 Μαΐου έως τις 8 Ιουνίου.

Η Aeroflot δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό εκτός των ωρών λειτουργίας στη Ρωσία.

- Reuters