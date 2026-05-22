tetra-pak-Ελλάς:-Διατηρεί-τον-τζίρο-πάνω-από-τα-70-εκατ.-ευρώ-και-ποντάρει-σε-συσκευασίες-νέας-γενιάς

Τα ορόσημα της εταιρείας για το 2025 και οι στόχοι για το 2026.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Πωλήσεις σε επίπεδα άνω των 70 εκατ. ευρώ πέτυχε για δεύτερη διαδοχική χρονιά η Tetra Pak Ελλάς που ηγείται στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων και συσκευασίας προϊόντων και μετρά ήδη 43 χρόνια εμπορικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, όπως αποκάλυψε η διοίκηση της εταιρείας στους εκπροσώπους του Τύπου, ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2025 διαμορφώθηκε στα 71,49 εκατ. ευρώ έναντι 73,40 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας υποχώρηση της τάξης του 2,60% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στον χρόνο εκτέλεσης μεγάλων έργων. Το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 8,79 εκατ. ευρώ από 9,73 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 1,67 εκατ. ευρώ έναντι 3,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι προκλήσεις και η επόμενη μέρα

Η διοίκηση εκτιμά ότι το 2026 θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά, παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο λειτουργικό κόστος και στις τιμές των πρώτων υλών.

Ήδη, όπως αποκάλυψαν τα στελέχη της Tetra Pak Ελλάς, η ελληνική βιομηχανία τροφίμων βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο λειτουργικό κόστος, νέες απαιτήσεις βιωσιμότητας, καθώς και με την ανάγκη για υψηλότερη παραγωγική αποδοτικότητα.

Ταυτόχρονα, οι ραγδαίες αλλαγές που σημειώνονται στις καταναλωτικές συνήθειες μεταβάλλουν τις ισορροπίες σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Οι χυμοί εμφανίζουν πιέσεις λόγω της στροφής των καταναλωτών σε πιο φυσικές επιλογές, ενώ το γάλα υψηλής παστερίωσης και το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι καταγράφουν θετικές επιδόσεις. Ειδικά το γιαούρτι συνεχίζει να ενισχύει την εξαγωγική του δυναμική, με όχημα την υψηλή ζήτηση για αυτό.

Συσκευασίες νέα γενιάς

Η καινοτομία βρίσκεται στο DNA της εταιρείας, ενώ το επόμενο στοίχημα είναι η ανάπτυξη νέας γενιάς συσκευασιών. Η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα χάρτινη συσκευασία χωρίς στρώμα αλουμινίου, η οποία βασίζεται σε ανανεώσιμες πρώτες ύλες και αυξάνει σημαντικά το ποσοστό υλικών μη ορυκτής προέλευσης. Η νέα τεχνολογία εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά στην Ιταλία, ενώ ο όμιλος επενδύει διεθνώς περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων συσκευασίας.

Η επιχειρηματική διαδρομή

Η Tetra Pak Ελλάς ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο το 1983, με την έδρα της να βρίσκεται επί των οδών Σωρού και Δημητσάνας στο Μαρούσι Αττικής.

Από τη δεκαετία του 1980 μέχρι και σήμερα η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές συστημάτων συσκευασίας γάλακτος, χυμών, αναψυκτικών και πολλών άλλων προϊόντων.

Το 1991 δε η δραστηριότητα της εταιρείας επεκτάθηκε και στα μηχανήματα επεξεργασίας υγρών τροφίμων, τον μηχανολογικό εξοπλισμό μονάδων επεξεργασίας τροφίμων και παραγωγής τυροκομικών προϊόντων.

Η εταιρεία συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες και επιχειρήσεις τροφίμων της χώρας, παρέχοντας λύσεις τόσο στην επεξεργασία όσο και στη συσκευασία προϊόντων. Στους πελάτες με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία συγκαταλέγονται όλοι οι ισχυροί «παίκτες» που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες του γάλακτος, όπως η Ελληνικά Γαλακτοκομεία, ΜΕΒΓΑΛ, ΦΑΓΕ, Κρι Κρι, ΔΕΛΤΑ, Friesland Campina (ΝΟΥΝΟΥ).