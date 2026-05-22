wall-προς-ισχυρό-κλείσιμο-εβδομάδας:-Άλμα-δεικτών-και-αποκλιμάκωση-ομολόγων

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει άνοδο άνω των 300 μονάδων την Παρασκευή 22/5, αγγίζοντας νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, ενισχύοντας το θετικό κλίμα στη Wall Street και οδηγώντας τις αγορές προς μια ακόμη κερδοφόρα εβδομάδα, παρά τη μεταβλητότητα των τελευταίων ημερών.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Παρασκευής, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average ενισχυόταν κατά 405 μονάδες ή 0,80% κυμαινόμενος στις 50.687,07 μονάδες, ενώ ο S&P 500 εμφανίζεται δυναμωμένος κατά 0,47% στις 7.480,74 μονάδες και Nasdaq Composite καταγράφει άνοδο 0,30% στις 26.371,701 μονάδες.

Την ίδια ώρα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου υποχωρούσε κατά 3 μονάδες βάσης, διαμορφούμενη κοντά στο 4,55%, ενώ αντίστοιχη πτώση σημείωνε και το 30ετές ομόλογο, με την απόδοσή του να κινείται γύρω στο 5,07%.

Η έντονη μεταβλητότητα στην αγορά ομολόγων είχε ασκήσει πιέσεις στις μετοχές νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Το 30ετές αμερικανικό ομόλογο είχε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση, ενώ το 10ετές κινήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων άνω των δώδεκα μηνών. Οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να διατηρήσει υψηλές τις τιμές του πετρελαίου, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες την Παρασκευή, υποχωρώντας από τα υψηλά της εβδομάδας, καθώς οι αγορές εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρξει σύντομα αποκλιμάκωση της κρίσης.

Σε εβδομαδιαία βάση, οι βασικοί δείκτες της Wall Street κατευθύνονται προς σημαντικά κέρδη. Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 1,1% από την αρχή της εβδομάδας και οδεύει προς την όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου — το μεγαλύτερο ανοδικό σερί από τα τέλη του 2023. Ο Dow Jones ενισχύεται κατά 2,2% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,8%, καταγράφοντας τη έβδομη ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες οκτώ.

Ο ιδρυτής της Vital Knowledge, Adam Crisafulli, εκτίμησε σε σημείωμά του ότι ένα ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν παραμένει το πιθανότερο σενάριο, ωστόσο προειδοποίησε ότι η γεωπολιτική ένταση αναμένεται να έχει στασιμοπληθωριστικές επιπτώσεις στην οικονομία για αρκετά ακόμη τρίμηνα.