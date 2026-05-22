wall-σε-ράλι:-Ρεκόρ-για-dow-και-8η-συνεχόμενη-ανοδική-εβδομάδα-για-s&p-500

Οι μετοχές ενισχύθηκαν την Παρασκευή 22/5 στη Wall Street, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν, οδηγώντας σε μια εβδομάδα κερδών για τις αγορές παρά την αυξημένη μεταβλητότητα.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 294,04 μονάδων ή 0,58%, κλείνοντας στις 50.579,70 μονάδες. Ο δείκτης των 30 μετοχών κατέγραψε ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό και νέο ρεκόρ κλεισίματος. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,37% στις 7.473,47 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 0,19% και διαμορφώθηκε στις 26.343,97 μονάδες.

Παρότι και οι τρεις βασικοί δείκτες έκλεισαν σε θετικό έδαφος την Παρασκευή, δεν διατήρησαν τα υψηλά της συνεδρίασης.

«Είναι μια αγορά του “όλα μαζί”», δήλωσε στο CNBC ο Στιβ Σόσνικ, επικεφαλής στρατηγικής στην Interactive Brokers. «Η αγορά σήμερα δείχνει ότι οι επενδυτές ανησυχούν περισσότερο μήπως χάσουν μια πιθανή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, παρά για τους κινδύνους του να κλείσουν θέσεις πριν το Σαββατοκύριακο».

Παραμένει ασαφές αν οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την Παρασκευή, μια ομάδα από το Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, με στόχο τη διευκόλυνση μιας πιθανής συμφωνίας, σύμφωνα με το Reuters και πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν οριακά υψηλότερα την Παρασκευή, αλλά παρέμειναν χαμηλότερα από τα υψηλά της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές ελπίζουν σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,9% στα 103,54 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο περίπου 0,3% στα 96,60 δολάρια.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν επίσης, με το 10ετές να χάνει σχεδόν 3 μονάδες βάσης στο 4,56% και το 30ετές να υποχωρεί πάνω από 4 μονάδες βάσης στο 5,06%.

Η μεταβλητότητα στην αγορά ομολόγων είχε πιέσει τις μετοχές νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Το 30ετές ομόλογο είχε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 πριν υποχωρήσει, ενώ το 10ετές είχε αγγίξει υψηλά άνω του ενός έτους, καθώς οι traders φοβήθηκαν ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν θα κρατήσει τις τιμές του πετρελαίου υψηλές και θα ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ξεχωριστά, οι μετοχές της Qualcomm εκτοξεύθηκαν σχεδόν 12% την Παρασκευή, σημειώνοντας τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση. Σε επίπεδο εβδομάδας, η μετοχή ενισχύθηκε κατά 18,2%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,9% και την όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών, το μεγαλύτερο σερί από τα τέλη του 2023. Ο Dow ενισχύθηκε κατά 2,1% και είχε την τρίτη θετική εβδομάδα στις τελευταίες τέσσερις, ενώ ο Nasdaq πρόσθεσε 0,5% και σημείωσε την έβδομη ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες οκτώ.