Αμερικανικός-όμιλος-προσφέρει-περίπου-2-δισ.-ευρώ-για-την-εξαγορά-της-Νάπολι

Η Underdog Global Partners ηγείται διαπραγματεύσεων εκ μέρους μιας αμερικανικής κοινοπραξίας για την εξαγορά της SSC Napoli SpA από την οικογένεια De Laurentiis έναντι του ποσού περίπου 2 δισ. ευρώ, όπως αναφέρει δημοσίευμα του The Athletic.

Η συμφωνία έχει καθυστερήσει λόγω ορισμένων ενστάσεων που έχει διατυπώσει ο ιδιοκτήτης Aurelio De Laurentiis και η UGP ελπίζει να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα.

Ο De Laurentiis, παραγωγός ταινιών και επιχειρηματίας, αγόρασε την ιταλική ποδοσφαιρική το 2004, σώζοντάς την από την πτώχευση και μετατρέποντας μια ομάδα τρίτης κατηγορίας σε μια δύναμη που κέρδισε το ιταλικό πρωτάθλημα το 2023 και το 2025.

Παρά το γεγονός πως ο De Laurentiis δεν έχει θέσει την Νάπολι επισήμως προς πώληση, η UGP επέμεινε στις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν πριν από έξι μήνες. Εάν η πώληση προχωρήσει, ο De Laurentiis θα καταγράψει μία από τις μεγαλύτερες αποδόσεις στην ιστορία του αθλητισμού, καθώς είχε αποκτήσει τον σύλλογο καταβάλλοντας ποσό μικρότερο από το 2% της σημερινής προσφοράς από τον αμερικανικό όμιλο, σύμφωνα με την The Athletic.

Η προσφορά περιλαμβάνει δέσμευση για επενδύσεις σε υποδομές και σχέδια για την ιδιωτικοποίηση και ανακατασκευή του «Στάδιο Ντιέγκο Μαραντόνα», του ιστορικού γηπέδου που πήρε το όνομά του από τον αείμνηστο Αργεντινό σταρ που αγωνίστηκε για τη Νάπολι από τα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Η UGP αρνήθηκε να σχολιάσει «φήμες και εικασίες», σύμφωνα με το The Athletic.