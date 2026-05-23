Δικαστής-ακύρωσε-τη-δίωξη-κατά-μετανάστη-συμβόλου-των-απελάσεων-Τραμπ

Ομοσπονδιακός δικαστής έβαλε τέλος χθες Παρασκευή σε ποινική υπόθεση σε βάρος του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, του μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρ η δικαστική οδύσσεια του οποίου στις ΗΠΑ τον μετέτρεψε για πολλούς σε σύμβολο της πολιτικής μαζικών απελάσεων του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δικαστής έκρινε πως η δίωξη σε βάρος του από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς αποτελούσε «κατάχρηση εξουσίας» από πλευράς τους.

Η υπόθεση του κατοίκου της πολιτείας Μέριλαντ, παντρεμένου με Αμερικανίδα, αποκρυστάλλωσε το 2025 τη σύγκρουση της αμερικανικής δικαιοσύνης και της κυβέρνησης Τραμπ, που κατηγορήθηκε για παρακώλυση της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων όταν έρχονται σε αντίθεση με την πολιτική των μαζικών απελάσεων.

Αφού αρχικά προφασίστηκε αδυναμία να φέρει πίσω στις ΗΠΑ τον Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, που είχε απελαθεί στο Σαλβαδόρ τη 15η Μαρτίου μαζί με ακόμη 250 και πλέον ανθρώπους, στην πλειονότητά τους για υποτιθέμενη ένταξη σε συμμορία ιδρυθείσα στη Βενεζουέλα, εντέλει η κυβέρνηση Τραμπ τον παρέλαβε και τον επανέφερε στην αμερικανική επικράτεια την 6η Ιουνίου.

Εισαγγελικοί λειτουργοί του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης παραδέχθηκαν πως διαπράχθηκε «σφάλμα» στην υπόθεσή του.

Όμως, με την επιστροφή του στο αμερικανικό έδαφος, του ασκήθηκε ποινική δίωξη από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη για υποτιθέμενη βοήθεια στην παράνομη διαμονή μεταναστών και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση στο Τενεσί.

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της δίωξης αυτής, με συνηγόρους του να τονίζουν πως δεν επρόκειτο παρά για εκδικητική ενέργεια των αρχών εξαιτίας των δικαστικών αγώνων του για να αποφύγει την οριστική απέλασή του.

Ομοσπονδιακός δικαστής του Τενεσί, ο Γουέβερλι Κρένσο, του έδωσε δίκιο χθες.

«Τα αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου (…) δείχνουν ότι αν δεν είχε γίνει η προσφυγή του που επέτρεψε να αποφύγει την έκδοσή του στο Σαλβαδόρ, η εισαγγελία δεν θα είχε ασκήσει την ποινική δίωξη», εξήγησε στην ετυμηγορία του.

Παρά τη νίκη του αυτή σε επίπεδο ποινικής δικαιοσύνης ωστόσο, ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία δεν έχει ξεπεράσει οριστικά τον κίνδυνο απέλασης, μολονότι διαφορετική δικαστική απόφαση έχει παγώσει το ενδεχόμενο προς το παρόν.

Αφέθηκε ελεύθερος τον Δεκέμβριο, με απόφαση δικαστηρίου, αφού παρέμεινε υπό κράτηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Ο πρόεδρος Τραμπ αναγόρευσε την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, επικαλούμενος κάποια υποτιθέμενη «εισβολή» στις ΗΠΑ από «εγκληματίες ερχόμενους από το εξωτερικό» και φροντίζοντας να έχουν άφθονη προβολή σε φίλα προσκείμενα ΜΜΕ οι απελάσεις μεταναστών.