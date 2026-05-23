«Εκρηκτικό» το ευρωπαϊκό δημόσιο χρέος – «Καμπανάκι» κατά της αδράνειας από το ΔΝΤ

Ανησυχητικό μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απηύθυνε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προειδοποιώντας ότι η πορεία του δημόσιου χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή για τη μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα, εφόσον δεν ληφθούν έγκαιρα και ουσιαστικά μέτρα.

Σε έκθεση που παρουσιάστηκε το Σάββατο στους υπουργούς Οικονομικών της Ε.Ε. κατά τη διάρκεια άτυπης συνάντησης στη Λευκωσία, το ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι, αν συνεχιστούν οι σημερινές πολιτικές χωρίς σημαντικές αλλαγές, το δημόσιο χρέος των ευρωπαϊκών χωρών θα ακολουθήσει μη βιώσιμη πορεία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του οργανισμού, το μέσο χρέος στην Ευρώπη θα μπορούσε να φτάσει έως και το 130% του ΑΕΠ μέχρι το 2040, σχεδόν διπλασιάζοντας τα σημερινά επίπεδα.

Οι ειδικοί του Ταμείου εκτιμούν ότι τα επόμενα χρόνια οι κυβερνήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με διαρκώς αυξανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις. Οι ανάγκες για αμυντικές δαπάνες, η ενεργειακή μετάβαση αλλά και η πίεση στα συνταξιοδοτικά συστήματα αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά τους κρατικούς προϋπολογισμούς μέσα στην επόμενη δεκαπενταετία.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΝΤ προτείνει ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων που συνδυάζει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δημοσιονομική εξυγίανση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών. Παράλληλα, θεωρεί ότι απαιτούνται πιο τολμηρές αποφάσεις, καθώς – όπως σημειώνεται στην έκθεση – η μέχρι σήμερα τακτική των περιορισμένων και αποσπασματικών λύσεων φαίνεται να έχει φτάσει στα όριά της.

Μήνυμα κατά της αδράνειας από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ανάλογη στάση διατύπωσε και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο τόνισε ότι η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή και ζήτησε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για δημοσιονομική προσαρμογή.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται περιλαμβάνονται πολιτικές για μεγαλύτερη ενίσχυση της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας, διευκόλυνση των επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καλύτερη διασύνδεση των ενεργειακών αγορών και επιτάχυνση έργων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, το ΔΝΤ θεωρεί ότι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα και η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των πιέσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θέση του οργανισμού για την κοινή χρηματοδότηση στρατηγικών τομέων όπως η καινοτομία, η ενέργεια και η άμυνα μέσω κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Ωστόσο, το ζήτημα παραμένει αντικείμενο έντονης διαφωνίας στο εσωτερικό της Ένωσης. Χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Γαλλία εμφανίζονται θετικές σε αυτή την προοπτική, ενώ κράτη όπως η Γερμανία συνεχίζουν να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις.

Όσα ανέφερε ο επίτροπος Οικονομίας

Μετά τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις σημείωσε ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένων και μόνιμων δημοσιονομικών απαιτήσεων, σε μια συγκυρία όπου τα περιθώρια χρηματοδότησης είναι ήδη περιορισμένα και το υψηλό χρέος συνδυάζεται με τη δημογραφική γήρανση.

Όπως ανέφερε, το πρόβλημα δεν αποτελεί ένα θεωρητικό σενάριο για το μέλλον αλλά μια άμεση πολιτική πρόκληση που απαιτεί ουσιαστικές λύσεις. Κατά την εκτίμησή του, η απάντηση βρίσκεται σε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Υπενθύμισε, τέλος, ότι η κοινή χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο εφαρμόζεται ήδη στην πράξη, καθώς χρησιμοποιήθηκε τόσο για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ε.Ε. όσο και για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από Politico