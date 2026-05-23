Επανεμφάνιση-alpha-bank-στην-Ιονική-Ξενοδοχειακή-με-φόντο-το-«the-ilisian»

Στο μετοχικό σχήμα της Ιονική Ξενοδοχειακή επανεμφανίζεται, έστω και μέσω μειοψηφικής θέσης, ο όμιλος της Alpha Bank, της εταιρείας που συνδέθηκε ιστορικά με το Hilton Athens και σήμερα «τρέχει» το project του «The Ilisian».

Στις 7 Μαΐου 2026 η Alpha Bank συμμετείχε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ιονικής Ξενοδοχειακής, καταβάλλοντας 7,97 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή της μέσω προνομιούχων μετοχών να ανέλθει σε 10%.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένου ότι η Alpha Bank είχε αποεπενδύσει πλήρως από την Ιονική Ξενοδοχειακή το 2016, μέσω της πώλησης του 97,3% της εταιρείας στο επενδυτικό σχήμα των TEMES – Doğuş Group, στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης των ελληνικών τραπεζών και της σταδιακής εξόδου τους από μη βασικές συμμετοχές και δραστηριότητες. Η συναλλαγή εκείνη αποτέλεσε ουσιαστικά το σημείο εκκίνησης για τον μετασχηματισμό του ιστορικού Hilton Αθηνών στο σημερινό project του «Conrad Athens The Ilisian»

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι η συμμετοχή πραγματοποιείται μέσω προνομιούχων και όχι κοινών μετοχών, γεγονός που παραπέμπει περισσότερο σε structured κεφαλαιακή ενίσχυση, παρά σε κλασική στρατηγική συμμετοχή διοίκησης ή ελέγχου. Στοιχείο που συνδέεται με την ευρύτερη με στρατηγική του ομίλου Alpha για ενίσχυση των εσόδων από ακίνητα μέσω άμεσων και έμμεσων συμμετοχών.

Τα καθαρά έσοδα από την διαχείριση επενδυτικών ακινήτων διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, έναντι ζημιών 6 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από μισθώματα μετά τη σύναψη νέων μισθωτικών συμβάσεων, αλλά και στην απόκτηση νέων ακινήτων και εταιρειών από τον όμιλο.