Η-«παγίδα-θανάτου»-μέσα-στην-υποθαλάσσια-σπηλιά-στις-Μαλδίβες,-οι-Ιταλοί-δύτες-βρισκόντουσαν-15-λεπτά-από-την-επιφάνεια

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από το τελικό πόρισμα των διασωστών σχετικά με την τραγωδία που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (14/5) στις Μαλδίβες, όπου πέντε Ιταλοί τουρίστες βρήκαν τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε σπηλιά.

Σύμφωνα με την ολοκλήρωση της αποστολής αναζήτησης και ανάσυρσης, τα θύματα -η καθηγήτρια Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η φοιτήτρια κόρη της Γιοργκία Σομμακάλ, η ερευνήτρια Μουριέλ Οντενίνιο, ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι και ο εκπαιδευτής κατάδυσης Τζιανλούκα Μπενεντέτι– βρισκόντουσαν 15 λεπτά από την επιφάνεια τη στιγμή που κόπηκε ο ομφάλιος λώρος ασφαλείας της κατάδυσης.

Σημειώνεται ότι ο Ιταλός εκπαιδευτής βρέθηκε σε διαφορετικό σημείο της σπηλιάς του θανάτου, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις σχεδόν μαζί.



Δεν είχαν τον κατάλληλο εξοπλισμό

Η σπηλιά στην οποία εισήλθαν έχει βάθος περίπου 60 μέτρα, σχεδόν διπλάσιο από το μέγιστο επιτρεπτό βάθος για τουρίστες στις Μαλδίβες, που ορίζεται στα 30 μέτρα.

Οι διάσωστες και οι ειδικοί που συμμετείχαν στη διαδικασία ανάσυρσης των θυμάτων υπογραμμίζουν ότι η ομάδα δεν διέθετε τον κατάλληλο εξοπλισμό για σπηλαιοκατάδυση και δεν χρησιμοποίησε βασικά εργαλεία ασφαλείας, όπως καθοδηγητικά σχοινιά και καρούλια, στοιχεία που θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες ασφαλούς επιστροφής, όπως μεταδίδει η The Sun.

Παραπλάνηση και αδιέξοδο μέσα στη σπηλιά

Ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία που προέκυψαν από τις έρευνες αφορά την πιθανότητα παραπλάνησης μέσα στη σπηλιά λόγω της μορφολογίας της. Σύμφωνα με ειδικούς, η σπηλιά διαθέτει ευρύ διάδρομο με αμμώδη πάτο, δημιουργώντας μια «οπτική ψευδαίσθηση» που μπορεί να αποπροσανατόλισε τους δύτες και να τους οδήγησε σε αδιέξοδο.

Πλέον οι Aρχές εξετάζουν αν οι πέντε Ιταλοί, όταν προσπάθησαν να επιστρέψουν στην επιφάνεια, δεν βρήκαν τον δρόμο εξόδου, με αποτέλεσμα να εξαντληθεί ο αέρας πριν φτάσουν στην επιφάνεια.

Ο έμπειρος Φινλανδός δύτης Σάμι Παακκαρίνεν, επικεφαλής μίας από τις ομάδες διάσωσης του οργανισμού Dan Europe, επιβεβαίωσε ότι ο εξοπλισμός των Ιταλών δυτών δεν ήταν αυτός που έπρεπε για σπηλαιοκατάδυση. Σε δηλώσεις του σε ιταλικά μέσα, σημείωσε ότι «ούτε εμείς οι επαγγελματίες δεν θα εισάγαμε σε τέτοιο περιβάλλον χωρίς καθοδηγητικές γραμμές» και τόνισε ότι η βασική αιτία της τραγωδίας σχετίζεται περισσότερο με ανθρώπινο λάθος, παρά με τεχνική δυσλειτουργία.

Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες στιγμές τους

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο των ερευνών, έχουν βρεθεί και κατασχεθεί οι κάμερες GoPro των άτυχων Ιταλών δυτών, οι οποίες εξετάζονται λεπτομερώς από ειδικούς για να ρίξουν φως στις τελευταίες στιγμές της ομάδας, όπως αναφέρει η The Sun.

Παράλληλα, οι ιταλικές Αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες ιατροδικαστικές εξετάσεις στα σώματα των θυμάτων, τα οποία επαναπατρίστηκαν, προκειμένου να ολοκληρωθεί πλήρως η διερεύνηση των αιτιών θανάτου.