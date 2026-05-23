Κβαντικοί-υπολογιστές:-Η-πρόκληση-δισεκατομμυρίων-δολαρίων-που-πλησιάζει-και-απειλεί-τα-κρυπτονομίσματα

Η αλματώδης ανάπτυξη της κβαντικής πληροφορικής φέρνει τον κλάδο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα, καθώς η πρόκληση δεν μετατίθεται πλέον «σε βάθος δεκαετίας» όπως υπέθεταν παλαιότερα. Για την αντιμετώπιση αυτής της αναδυόμενης απειλής, ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων θα απαιτήσει από τρία έως πέντε έτη και επενδύσεις «αρκετών δισεκατομμυρίων, αν όχι εκατοντάδων δισεκατομμυρίων» δολαρίων για την κατάλληλη προετοιμασία του.

Στο επίκεντρο των αμυντικών στρατηγικών της αγοράς βρίσκεται πλέον η ανάπτυξη νέας γενιάς κρυπτογραφίας, με τη δημιουργία συστημάτων που βασίζονται σε πρωτόκολλα τα οποία ένας κβαντικός υπολογιστής θα δυσκολευτεί εξαιρετικά να παραβιάσει.

Οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο παραβίασης των συστημάτων ασφαλείας του κλάδου από ισχυρούς κβαντικούς υπολογιστές, οι οποίοι ενδέχεται σύντομα να υπονομεύσουν τον θεμελιώδη κώδικα υποστήριξης του bitcoin, ααναφέρουν οι Financial Timew.

Η μακρινή πιθανότητα που απειλεί να γίνει πραγματικότητα

Η απειλή που απορρέει από την αλματωδώς εξελισσόμενη κβαντική τεχνολογία, λογιζόταν άλλοτε ως μακρινή πιθανότητα, καθώς η τεχνολογία του bitcoin φάνταζε απαραβίαστη.

Εντούτοις, οι επιχειρήσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων επιταχύνουν τον σχεδιασμό τους για τη «μετα-κβαντική» εποχή, δεδομένου ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί συντέμνουν τα χρονοδιαγράμματα για την ανάπτυξη χρηστικών κβαντικών υπολογιστών με ορίζοντα το 2030.

«Η απειλή έχει μεταβληθεί από θεωρητική σε βάσιμη», δήλωσε ο Άγιο Ακινγιέλε, επικεφαλής μηχανικής στην RippleX, τον βραχίονα ανάπτυξης blockchain του ομίλου κρυπτονομισμάτων Ripple. Η εταιρεία διερευνά τη μετα-κβαντική κρυπτογραφία, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των ψηφιακών πορτοφολιών, και σχεδιάζει να μεταφέρει την υποδομή της σε αυτήν εντός των επόμενων δύο ετών.

Μη αναστρέψιμη

Ο κίνδυνος εμφανίζεται ιδιαιτέρως οξυμένος για τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, καθώς η υπεξαίρεση μέσω blockchain μπορεί να παραμείνει ανώνυμη και μη αναστρέψιμη.

Η κβαντική απειλή εντείνεται, καθώς παραδοσιακοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, όπως οι τραπεζικοί κολοσσοί, προωθούν κεφάλαια σε τεχνολογία blockchain και εξετάζουν την αξιοποίηση ψηφιακών tokens.

Οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να επεξεργάζονται υπολογισμούς με ασύλληπτα μεγαλύτερο όγκο δεδομένων σε σχέση με τις συμβατικές μηχανές. Η ικανότητα αυτή τους επιτρέπει, θεωρητικά, να σπάσουν τα ψηφιακά κλειδιά ασφαλείας.

Έτοιμοι «για δράση» το 2030

Το ενδιαφέρον γύρω από την απειλή για τα κρυπτονομίσματα εντείνεται, καθώς οι δημιουργοί κβαντικών συστημάτων προβλέπουν την κατασκευή λειτουργικών μηχανών ήδη από το 2030.

Αγώνας δόμου και προετοιμασία δισεκατομμυρίων

«Η πρόκληση δεν μετατίθεται πλέον “σε βάθος δεκαετίας” όπως υπέθεταν παλαιότερα», επεσήμανε ο Γκάουταμ Τσουγκάνι, ανώτερος αναλυτής παγκόσμιων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην Bernstein. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων θα απαιτήσει από τρία έως πέντε έτη και επενδύσεις «αρκετών δισεκατομμυρίων, αν όχι εκατοντάδων δισεκατομμυρίων» δολαρίων για την κατάλληλη προετοιμασία του.

Η μελέτη της Google

Μελέτη που δημοσιοποιήθηκε από την Google τον Απρίλιο ανέδειξε τους κινδύνους για τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι κβαντικοί υπολογιστές είναι ικανοί να παραβιάσουν την κρυπτογραφία με λιγότερους πόρους από όσους είχαν εκτιμηθεί αρχικά, ενώ παράλληλα εντόπισαν συγκεκριμένες ευπάθειες στα κρυπτονομίσματα και τις ψηφιακές υποδομές τους.

«Επιδιώκουμε την αφύπνιση της αγοράς γύρω από το ζήτημα, παρέχοντας στην κοινότητα των κρυπτονομισμάτων συστάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας», επεσήμανε ο επικεφαλής συντάκτης της μελέτης, Ράιαν Μπάμπους.

Ευάλωτα τα ιδιωτικά «κλειδιά»

Τα κρυπτονομίσματα παρουσιάζουν τρωτότητα έναντι της κβαντικής απειλής εξαιτίας της αρχιτεκτονικής των ψηφιακών πορτοφολιών, όπου αποθηκεύονται τα κεφάλαια. Κάθε πορτοφόλι διαθέτει δύο κλειδιά — ένα δημόσιο, που αντιστοιχεί στη διεύθυνση του χρήστη για τη λήψη νομισμάτων, και ένα ιδιωτικό, το οποίο παραμένει απόρρητο και επιτρέπει την πρόσβαση στα κεφάλαια. Οι κβαντικοί υπολογιστές θα μπορούσαν δυνητικά να αποκρυπτογραφήσουν τα ιδιωτικά κλειδιά, επιτρέποντας σε επίδοξους εισβολείς την υπεξαίρεση των περιουσιακών στοιχείων.

Μετα-κβαντική ομάδα

Οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων κινητοποιούνται, αντιδρώντας στην έρευνα της Google. Μαζί με τη Ripple, η εταιρεία έκδοσης σταθερών κρυπτονομισμάτων Circle και ο όμιλος Tron του επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων Τζάστιν Σαν συγκαταλέγονται μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν καταρτίσει λεπτομερή σχέδια για τη θωράκιση των δραστηριοτήτων τους έναντι της κβαντικής απειλής.

Η κοινότητα του Ethereum, η οποία εποπτεύει ένα από τα μεγαλύτερα blockchain παγκοσμίως, έχει συγκροτήσει μετα-κβαντική ομάδα και έχει διαμορφώσει σχετικό οδικό χάρτη. Παράλληλα, η Circle προετοιμάζει το δίκτυο blockchain Arc για τη μετα-κβαντική εποχή, εκκινώντας με τη δημιουργία κρυπτονομισμάτων ανθεκτικών στην κβαντική τεχνολογία.

«Μπορούμε να κάνουμε το έργο του δυσχερές»

«Υπάρχουν μέθοδοι για να καταστήσουμε το έργο ενός κβαντικού υπολογιστή σαφώς πιο δυσχερές», επεσήμανε ο Σεμπάστιαν Βάιντ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κβαντικής πληροφορικής Universal Quantum. Όπως εξήγησε, οι ερευνητές έχουν αναπτύξει «πρωτόκολλα τα οποία ένας κβαντικός υπολογιστής θα δυσκολευτεί εξαιρετικά να παραβιάσει».

Οι ανησυχίες για τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων εκδηλώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση των ΗΠΑ στηρίζει ενεργά την κβαντική τεχνολογία, ανακοινώνοντας την απόκτηση μεριδίων συνολικής αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σχετικές επιχειρήσεις.

Ευάλωτο το bitcoin

Η μεγαλύτερη πρόκληση εντοπίζεται στο bitcoin, το οποίο λειτουργεί σε αποκεντρωμένη βάση και στερείται κεντρικού ελέγχου. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι απαιτείται ευρύς συντονισμός για την εφαρμογή θωρακισμένης κρυπτογραφίας στο δίκτυο, ο οποίος ωστόσο δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Αυτοί που διαφωνούν

Στον αντίποδα, ορισμένοι διατηρούν επιφυλάξεις έναντι της κβαντικής απειλής.

«Πρόκειται για έναν θεωρητικό υπολογιστή που δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη», δήλωσε ο Κώστας Χαλκιάς, επικεφαλής κρυπτογράφος στην εταιρεία υποδομών Mysten Labs. «Ο κίνδυνος απέχει δεκαετίες», συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι οι αδυναμίες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης συνιστούν μείζον πρόβλημα και είναι «πολύ πιο επικίνδυνες από όσο εκτιμάται».

