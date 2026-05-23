Μπισκότα-Παπαδοπούλου:-Εμβληματική-επένδυση-60-εκατ.-ευρώ-στο-εργοστάσιο-του-Βόλου

Επενδυτικό σχέδιο ύψους σχεδόν 60 εκατ. ευρώ με στόχο την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου στο Βόλο. Οι στόχοι της επένδυσης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Απρόσκοπτα συνεχίζει να υλοποιεί τα επενδυτικά της σχέδια η ιστορική βιομηχανία μπισκότων και ειδών διατροφής Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές Ελλήνων καταναλωτών.

Η μπισκοτοβιομηχανία υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο για την επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας στο εργοστάσιο του Βόλου.

Το επενδυτικό σχέδιο

Ειδικότερα, με την αριθ. πρωτ. 15800/31-12-2024 αίτησή της προς την Enterprise Greece A.E., η εταιρεία ζητά την υπαγωγή του επενδυτικού της σχεδίου, με τίτλο «Επέκταση Παραγωγικής Δυναμικότητας της εταιρείας Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», στις διατάξεις του Νόμου περί Στρατηγικών Επενδύσεων (ν. 4864/2021). Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα ολοκληρωθεί την 1η Ιουνίου. Μάλιστα η εταιρεία αιτείται την υπαγωγή του έργου στις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας».

Στόχος του επενδυτικού έργου είναι η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας συνολικά, η αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, η μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των προϊόντων μέσω της επέκτασης και αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας στο μέλλον.

Το εργοστάσιο

Το εργοστάσιο μπισκότων και ειδών διατροφής στον Βόλο λειτουργεί από το 1980 και βρίσκεται στην Κοινότητα Διμηνίου, στην περιοχή Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, στον Νομό Μαγνησίας. Η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητο οικόπεδο.

Λόγω της αυξημένης ζήτησης και των περιορισμένων χώρων των υφιστάμενων κτηρίων, σχεδιάζεται η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων για την ενίσχυση των λειτουργιών παραγωγής και αποθήκευσης. Τα νέα κτήρια θα κατασκευαστούν εντός του υπάρχοντος οικοπέδου.

Ο προϋπολογισμός της επένδυσης

Ο προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 59.588.953,74 ευρώ, ενώ προβλέπεται πως αυτήν θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 30 νέες θέσεις εργασίας.

Μια μακρά διαδρομή γεμάτη μυρωδιές και γεύσεις…

Το πρώτο μπισκότο μοσχοβόλησε στον φούρνο του σπιτιού της οικογένειας Παπαδοπούλου στην Κωνσταντινούπολη και σφραγίστηκε με μια απλή ξύλινη σφραγίδα…

Το 1922, με τη Μικρασιατική καταστροφή, ο Ευάγγελος Παπαδόπουλος με τη μητέρα του και τα αδέλφια του επιβιβάζονται σε πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο έδεσε στον Πειραιά και η οικογένεια επέλεξε να κάτσει σε ένα καφενείο να ξεκουραστεί, όταν τους περίμενε μια έκπληξη. Πληροφορήθηκαν ότι στην Ελλάδα τα μπισκότα δεν ήταν γνωστά. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα να διαδώσουν στην Ελλάδα τη μεγάλη τους αγάπη, την τέχνη του μπισκότου!

Η οικογένεια εγκαθίσταται σε προσφυγική πολυκατοικία κοντά στο Λυκαβηττό. Μητέρα και παιδιά αγοράζουν έναν μικρό φούρνο και ξεκινούν πάλι τη γνωστή τέχνη. Η μητέρα ζυμώνει και ψήνει τα Πτι-Μπερ, τα παιδιά τα πουλούν χύμα.

Το 1930, το 1931 και το 1935 κυκλοφορούν για πρώτη φορά οι τρεις από τις σημαντικότερες μάρκες της εταιρείας: Τα Μιράντα, τα Γεμιστά και Cream Crakers που θα αγαπηθούν από όλες τις ελληνικές οικογένειες.

Το 1938, έτος σταθμός, η βιοτεχνία εγκαθίσταται στο πρώτο της μικρό εργοστάσιο στην Αθήνα στην οδό Θεσσαλονίκης, στη γέφυρα Πουλοπούλου και αγοράζονται μηχανήματα ελληνικής κατασκευής για τις ανάγκες της παραγωγής.

Καθώς αργότερα η Ελλάδα μπαίνει στη δίνη του πολέμου, ένα προϊόν της εταιρείας, πρόδρομος των Cream Crackers, καταναλώνεται από τον ελληνικό στρατό ως ξηρά τροφή, ενώ το 1941 η επιχείρηση επιτάσσεται από τους Γερμανούς και παράγει μπισκότα για τους στρατιώτες των κατακτητών.

Η νέα εποχή εγκαινιάζεται το 1957 όταν ανοίγει το πρώτο μεγάλο και σύγχρονο εργοστάσιο της εταιρείας στην Πέτρου Ράλλη, ενώ το 1972 σχεδιάζεται το γνωστό μέχρι σήμερα σήμα της εταιρείας, που συμπληρώνεται από τις φιγούρες των τεσσάρων παιδιών του Ευάγγελου Παπαδόπουλου. Το 1978 η εταιρεία λανσάρει το Caprice, το οποίο θα αποτελέσει και τη ναυαρχίδα των εξαγωγών της εταιρείας, ενώ το 1989 ακολουθεί η δυναμική είσοδος της εταιρείας στην κατηγορία των αρτοσκευασμάτων, με τα παξιμαδάκια Krispies.

Το 1995 η κόρη του Ευάγγελου Παπαδόπουλου, Ιωάννα Παπαδοπούλου, αναλαμβάνει και επίσημα το τιμόνι της εταιρείας. Το 2002 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο ιδρυτής της βιομηχανίας, Ευάγγελος Παπαδόπουλος, αφήνοντας πίσω του μια εταιρεία που ευημερεί. Το 2007 εισέρχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι δυο γιοι της Ιωάννας Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος και Ευάγγελος Αργυρόπουλος. Το 2008 η εταιρεία λανσάρει τη σειρά «χωρίς ζάχαρη, ενώ το 2013 επεκτείνεται και στην αγορά του συσκευασμένου ψωμιού.

Σήμερα η εταιρεία διαθέτει τέσσερα εργοστάσια σε Ταύρο, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Οινόφυτα και τρία κέντρα διανομής σε Ασπρόπυργο, Θεσσαλονίκη και Βόλο.