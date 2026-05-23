Νοσοκομείο-Θεαγένειο:-Τι-συμβαίνει-με-τον-διαγωνισμό-για-το-ιατρικό-ΣΔΙΤ-των-435-εκατ.

Στο ΣτΕ έχει μεταφερθεί η «τύχη» του διαγωνισμού για την υλοποίηση του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μέσω ΣΔΙΤ. Οι νομικές ενέργειες από ενδιαφερόμενους, ποιο είναι το έργο. Προσωρινό stop στη διαδικασία.

Στις αίθουσες του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) φέρεται να έχει μεταφερθεί ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μέσω ΣΔΙΤ, εκτιμώμενης αξίας άνω των 350 εκατ. ευρώ (στα 435 εκατ. με ΦΠΑ), κατόπιν ανάληψης σχετικής ενέργειας από ενδιαφερόμενο όμιλο. Κατά συνέπεια, η διαγωνιστική διαδικασία έχει σταματήσει πριν το στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου μέχρι να «βγει» απόφαση του Δικαστηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤΕΡ είχε υποβάλει προσφυγή στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), θεωρώντας ότι αδίκως είχε αποκλειστεί από τη συνέχεια του διαγωνισμού βάσει απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. Να αναφέρουμε ότι, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, προσφυγή στην ΕΑΔΗΣΥ εμφανίζονταν να έχουν καταθέσει και άλλοι ενδιαφερόμενοι, με τις ίδιες πηγές να κάνουν λόγο π.χ. για τον όμιλο ΑΒΑΞ.

Όπως είχαμε αναφέρει, στη διαδικασία συνέχιζαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor – Metlen, ΑΒΑΞ. Υπενθυμίζεται, όπως είχε αποκαλύψει το -, ότι αρχικό ενδιαφέρον είχαν δείξει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ΑΒΑΞ, το σχήμα Aktor (ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις) – Metlen (ΜΕΤΚΑ), ενώ στον διαγωνισμό προσφορά δόθηκε και από σχήμα της ΕΚΤΕΡ αλλά και από τον ξένο «παίκτη» Plenary Europe. Ωστόσο, η προσφορά της ΕΚΤΕΡ απορρίφθηκε, η δε Plenary αποσύρθηκε από τη συνέχιση της διαδικασίας.

Ποιο είναι το έργο – Ποια είναι τα οφέλη

Σε σχέση με το Θεαγένειο, η συνολική διάρκεια της Σύμβασης θα ανέρχεται σε 30 έτη (τα 5 η κατασκευή) από τη θέση αυτής σε ισχύ, ενώ η εκτιμώμενη αξία της εκτιμάται σε 350,55 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» και, όπως έχει αναφέρει το -, θα πρόκειται για την πρώτη μεγάλη δομή υγείας στην χώρα που θα υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για την έναρξη της κατασκευής του μεγαλύτερου αντικαρκινικού νοσοκομείου στην Ελλάδα, του νέου Θεαγενείου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση νοσοκομείου δυναμικότητας 425 κλινών, το οποίο θα αποτελείται ενδεικτικά από:

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 10 κλινών

Μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας ασθενών

Μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για χειρουργικά περιστατικά και χημειοθεραπείες

Μονάδα εξυπηρέτησης ασθενών με ψυχολογική υποστήριξη και μονάδα πόνου

Τμήμα εξωτερικών ιατρείων και περιορισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών

Εργαστηριακό-Διαγνωστικό Τομέα σε «in vitro» και «in vivo» υπηρεσίες όπως ακτινοδιαγνωστικό, πυρηνική ιατρική, ενδοσκοπήσεις και «in vitro» εργαστήρια με μοριακό τομέα

Ακτινοθεραπευτικό τμήμα και τμήμα θεραπειών ραδιοϊσοτόπων

Χώροι πλυντηρίων για τον καθαρισμό των ιματισμών, μαγειρείο και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η συντήρηση του νέου αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας των ασθενών και θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Η υλοποίηση του νέου έργου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου αντικαρκινικού νοσοκομείου στην πόλη της Θεσσαλονίκης το οποίο: